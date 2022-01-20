«Коронавирусные бонусы»: в Германии начали расследование в отношении главы МИД Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок стала фигурантом расследования, проводимого прокуратурой Берлина, в отношении членов федерального правления партии «Зелёные». Производство было начато на основании заявлений со стороны частных лиц относительно выплат высокопоставленным представителям политсилы «коронавирусных бонусов». При этом, по данным СМИ, внутрипартийные аудиторы высказывались против подобных премий. Добавим, что Бербок уже попадала в неприятности из-за начисления бонусов — в мае 2021 года она извинялась за то, что не задекларировала получение партийных премий, общий размер которых составил около €25 тыс.

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении членов исполнительного комитета партии «Зелёные», в который входит министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Изначально об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники. Позднее информацию подтвердили как в надзорном органе, так и в самой политсиле.

Речь идёт о причастности членов федерального правления к принятию решений по выплате так называемых коронавирусных бонусов в размере €1,5 тыс. Средства были выплачены в 2020 году всем сотрудникам и сотрудницам федерального аппарата, а также федеральному правлению, чтобы компенсировать трудности, вызванные необходимостью работы дома и ремонтом здания, в котором размещался федеральный аппарат «Зелёных».

Помимо Бербок, такую выплату получили вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, исполнительный секретарь Михаэль Келльнер и другие высокопоставленные члены «Зелёных» — Рикард Ланг, Джамиля Шефер и Марк Урбач.

Анналена Бербок и Роберт Хабек

AP

© Michael Sohn

«Члены правления, которых коснулось произошедшее, и федеральный аппарат плотно сотрудничают с прокуратурой, чтобы быстро и всесторонне прояснить обстоятельства дела», — сообщил представитель партии изданию Der Tagesspiegel.

Отмечается, что прокуратура начала расследование 6 января. Основанием послужили заявления со стороны частных лиц. При этом внутренние партийные аудиторы возражали против выплат федеральному правлению.

Заметим, что Бербок уже была замечена в скандале, связанном с выплатами премий. Так, в мае 2021-го она признала, что не задекларировала в качестве дополнительного дохода в период с 2018 по 2020 год партийные бонусы, общий размер которых составил €25 тыс. Тогда она выражала сожаление из-за того, что не сообщила спикеру бундестага, как это положено по законодательству, о выплатах: «Я сама жутко злилась на себя из-за моей ошибки».

«Некоторым немецким политикам перечёркивало карьеру и меньшее»

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, комментируя расследование в отношении высокопоставленных членов «Зелёные», считает, что можно ожидать достаточно резких кадровых перестановок в этой партии.

«Немецкое общество и массмедиа весьма чувствительны к подобного рода инцидентам, и если вспомнить историю предыдущих министров, то некоторым немецким политикам перечёркивало карьеру и меньшее, скажем так, правонарушение. Например, в 2011 году министр обороны Германии был вынужден оставить свой пост из-за обвинений в плагиате при написании своей диссертации. Кстати, саму Бербок тоже обвиняли в том, что что её работы написаны небезупречно в плане плагиата... Посмотрим, что будет сейчас», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар полагает, что пока трудно предсказать, с какими последствиями столкнутся «Зелёные», в том числе сопредседатель партии Анналена Бербок.

«Сейчас все очень нервничают, социальные потрясения, психологические потрясения людей. Ранее похожее расследование было у христианских демократов (коррупционный скандал при закупке масок. — RT). Я подчеркну: ситуация нервная, что из этого получится, пока трудно сказать», — заметил он в разговоре с RT.

Также на russian.rt.com Гарантии безопасности и давление на RT DE: что обсудили Лавров и глава МИД Германии

Напомним, что на этой неделе Анналена Бербок посещала Россию. 18 января в Москве состоялась встреча министров иностранных дел РФ и ФРГ. Сергей Лавров и Анналена Бербок, в частности, обсудили ситуацию с вещанием телеканала RT DE в Германии. Лавров подчеркнул, что СМИ обеих стран должны работать в равных, недискриминационных условиях на территориях обеих стран.

Отвечая на вопрос журналиста RT DE, Бербок заявила, что Берлин не вмешивается в процесс вещания телеканала, отметив, что он «работает в Германии» и «транслируется по интернету». Она также утверждала, что у представителей СМИ «есть доступ к журналистской деятельности», в частности ко всем пресс-конференциям правительства.

Также по теме «Информационная сегрегация»: как медиарегулятор ФРГ вынудил прекратить вещание канала RT DE на Европу Немецкоязычный канал RT DE был снят с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В менее чем через неделю с начала...

По её словам, вмешательство немецкого правительства в работу СМИ противоречило бы конституции страны.

В свою очередь, Сергей Лавров выразил надежду, что Берлин примет конкретные действия по улучшению условий работы российских журналистов в ФРГ. По его словам, попытки ограничить вещание RT DE противоречит не только Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ECTT), но и многочисленным конвенциям ЮНЕСКО, Совета Европы, договорённостям в ОБСЕ.

«Рассчитываем, что Германия как участник этих международных договоров и соглашений примет меры, которые не будут дискриминировать канал RT DE», — говорил он.

В конце декабря немецкоязычный канал RT DE был снят с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В под давлением германского медиарегулятора MABB менее чем через неделю после начала вещания. Причина заключается в якобы нарушении каналом Европейской конвенции о трансграничном телевидении при получении лицензии, которую выдала Сербия.

Как заявлял гендиректор RT Алексей Николов, инцидент будет рассмотрен в суде. Он также подчеркнул, что лицензия на вещание была получена в полном соответствии с ECTT.

Кроме того, глава МИД ФРГ по итогам встречи с Лавровым высказалась о ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», напомнив, что в данный момент процедура сертификации этого проекта приостановлена. Она также предостерегла от использования энергетики в качестве оружия. По её словам, подобные действия приведут к «соответствующим последствиям», в том числе для Трансбалтийского трубопровода.