«Коронавирусные бонусы»: в Германии начали расследование в отношении главы МИД Бербок
- AP
- © Maxim Shemetov/Pool
Прокуратура Берлина начала расследование в отношении членов исполнительного комитета партии «Зелёные», в который входит министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Изначально об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники. Позднее информацию подтвердили как в надзорном органе, так и в самой политсиле.
Речь идёт о причастности членов федерального правления к принятию решений по выплате так называемых коронавирусных бонусов в размере €1,5 тыс. Средства были выплачены в 2020 году всем сотрудникам и сотрудницам федерального аппарата, а также федеральному правлению, чтобы компенсировать трудности, вызванные необходимостью работы дома и ремонтом здания, в котором размещался федеральный аппарат «Зелёных».
Помимо Бербок, такую выплату получили вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, исполнительный секретарь Михаэль Келльнер и другие высокопоставленные члены «Зелёных» — Рикард Ланг, Джамиля Шефер и Марк Урбач.
- Анналена Бербок и Роберт Хабек
- AP
- © Michael Sohn
«Члены правления, которых коснулось произошедшее, и федеральный аппарат плотно сотрудничают с прокуратурой, чтобы быстро и всесторонне прояснить обстоятельства дела», — сообщил представитель партии изданию Der Tagesspiegel.
Отмечается, что прокуратура начала расследование 6 января. Основанием послужили заявления со стороны частных лиц. При этом внутренние партийные аудиторы возражали против выплат федеральному правлению.
Заметим, что Бербок уже была замечена в скандале, связанном с выплатами премий. Так, в мае 2021-го она признала, что не задекларировала в качестве дополнительного дохода в период с 2018 по 2020 год партийные бонусы, общий размер которых составил €25 тыс. Тогда она выражала сожаление из-за того, что не сообщила спикеру бундестага, как это положено по законодательству, о выплатах: «Я сама жутко злилась на себя из-за моей ошибки».
«Некоторым немецким политикам перечёркивало карьеру и меньшее»
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, комментируя расследование в отношении высокопоставленных членов «Зелёные», считает, что можно ожидать достаточно резких кадровых перестановок в этой партии.
«Немецкое общество и массмедиа весьма чувствительны к подобного рода инцидентам, и если вспомнить историю предыдущих министров, то некоторым немецким политикам перечёркивало карьеру и меньшее, скажем так, правонарушение. Например, в 2011 году министр обороны Германии был вынужден оставить свой пост из-за обвинений в плагиате при написании своей диссертации. Кстати, саму Бербок тоже обвиняли в том, что что её работы написаны небезупречно в плане плагиата... Посмотрим, что будет сейчас», — заметил собеседник RT.
В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар полагает, что пока трудно предсказать, с какими последствиями столкнутся «Зелёные», в том числе сопредседатель партии Анналена Бербок.
«Сейчас все очень нервничают, социальные потрясения, психологические потрясения людей. Ранее похожее расследование было у христианских демократов (коррупционный скандал при закупке масок. — RT). Я подчеркну: ситуация нервная, что из этого получится, пока трудно сказать», — заметил он в разговоре с RT.Также на russian.rt.com Гарантии безопасности и давление на RT DE: что обсудили Лавров и глава МИД Германии
Напомним, что на этой неделе Анналена Бербок посещала Россию. 18 января в Москве состоялась встреча министров иностранных дел РФ и ФРГ. Сергей Лавров и Анналена Бербок, в частности, обсудили ситуацию с вещанием телеканала RT DE в Германии. Лавров подчеркнул, что СМИ обеих стран должны работать в равных, недискриминационных условиях на территориях обеих стран.
Отвечая на вопрос журналиста RT DE, Бербок заявила, что Берлин не вмешивается в процесс вещания телеканала, отметив, что он «работает в Германии» и «транслируется по интернету». Она также утверждала, что у представителей СМИ «есть доступ к журналистской деятельности», в частности ко всем пресс-конференциям правительства.
По её словам, вмешательство немецкого правительства в работу СМИ противоречило бы конституции страны.
В свою очередь, Сергей Лавров выразил надежду, что Берлин примет конкретные действия по улучшению условий работы российских журналистов в ФРГ. По его словам, попытки ограничить вещание RT DE противоречит не только Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ECTT), но и многочисленным конвенциям ЮНЕСКО, Совета Европы, договорённостям в ОБСЕ.
«Рассчитываем, что Германия как участник этих международных договоров и соглашений примет меры, которые не будут дискриминировать канал RT DE», — говорил он.
В конце декабря немецкоязычный канал RT DE был снят с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В под давлением германского медиарегулятора MABB менее чем через неделю после начала вещания. Причина заключается в якобы нарушении каналом Европейской конвенции о трансграничном телевидении при получении лицензии, которую выдала Сербия.
Как заявлял гендиректор RT Алексей Николов, инцидент будет рассмотрен в суде. Он также подчеркнул, что лицензия на вещание была получена в полном соответствии с ECTT.
Кроме того, глава МИД ФРГ по итогам встречи с Лавровым высказалась о ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», напомнив, что в данный момент процедура сертификации этого проекта приостановлена. Она также предостерегла от использования энергетики в качестве оружия. По её словам, подобные действия приведут к «соответствующим последствиям», в том числе для Трансбалтийского трубопровода.