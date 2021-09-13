«Его ждут пытки и смерть»: что известно о задержании россиянина в аэропорту Праги по запросу Украины

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства задержания в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти. Сообщается, что он был задержан на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. В российском МИД заявили, что Москва потребовала предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей. По словам знакомых Франчетти, он никогда не держал в руках оружие и не виновен в том, что ему инкриминируют.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«По данным СМИ, возможно, его задержание связано с активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией. Ордер на арест российского гражданина выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что чешская сторона пока не проинформировала Россию о задержании её гражданина.

«Направлены запросы по линии посольства и СК. Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину... Надеемся, что чешские власти будут следовать принципам законности и не поддаваться на политические провокации», — заявил Лавров.

Как говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, российская сторона в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой потребовала предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений.

«Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и её граждан приведёт к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны», — указала Захарова.

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Не держал оружия

Активист и участник «крымской весны» Александр Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Мужчина вместе с дочерью Диа Франчетти направлялся в Москву, однако у сотрудников аэропорта возникли к нему вопросы.

Как рассказала девушка в беседе со «Звездой», отца увели в кабинет, а позже ей сообщили о его аресте по причине «обвинения в терроризме на Украине».

Как предположил в беседе с RT военно-политический эксперт Ян Гагин, Франчетти могут выдать Украине в самое ближайшее время.

«Я думаю, что Чехия это делает под давлением США. На мой взгляд, власти нашей страны обязаны заступиться, — считает Гагин. — Ему инкриминируют участие в госперевороте на территории Крыма. Я знаю, чем он занимался в 2014 году во время «крымской весны». Оружие в руках он не держал. Военным преступником этого человека назвать нельзя, потому что состава преступления, инкриминируемого ему, просто нет».

Гагин также отметил, что Франчетти не является гражданином Чехии, как сообщают СМИ. По его словам, у россиянина имеется лишь вид на жительство (ВНЖ), который он получил в 2000 году и периодически продлевал.

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«Они могли его задержать и просто передать по-тихому, как Бута. Но они это сделали публично зачем-то. Намеренно. Говорит о том, что это политическая провокация, чтобы получить реакцию. В случае если его всё же передадут Украине, его ждут пытки и смерть», — считает эксперт.

В свою очередь, руководитель региональной военно-патриотической общественной организации «Севастопольская оборона» Николай Щенников (Франчетти является её учредителем) рассказал RT, что данная ситуация свидетельствует, что все участники организации могут оказаться на месте Франчетти.

«Ребята пробили, по нему есть статья на Украине. Я думаю, что такая ситуация обстоит со многими нашими ребятами, которые были в обороне. Это произошло после встреч Зеленского. Думаю, после этого были выписаны постановления об аресте, поэтому так всё и произошло», — отмечает Щенников.

Серб Деян Берич, приехавший в ДНР добровольцем, в беседе с RT рассказал, что Франчетти ездил в Чехию дважды в год после событий 2014 года.

«Он жил в России, в этот раз уехал к дочке в Чехию. До этого уезжал, чтобы продать машину на чешских номерах. Обычно ездил в Чехию дважды в год. Проблем никогда не было», — рассказывает RT Берич.

Проблемы со здоровьем

По словам руководителя рабочей группы по международным правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александра Молохова, ордер на арест Франчетти был подготовлен ещё в 2019 году.

«Украина его изначально объявила в розыск внутренний. Международный розыск — длительная бюрократическая процедура. И это было сделано чуть позже. Он был в таком спящем режиме. Во-первых, в связи с ковидными ограничениями Александр нечасто появлялся на территории Чехии, а во-вторых — этому делу не давали ход. По моей информации, это напрямую связано с «Крымской платформой». Чем опасен прецедент: Александр — это только первая ласточка», — считает Молохов.

Как он рассказал RT, Франчетти инкриминируется ряд статей, среди которых участие в госперевороте, участие в незаконных вооружённых формированиях и другое.

«Конечно, он не держал оружие в руках. То, чем занималась севастопольская оборона в марте — апреле 2014 года, — функция Народной милиции, охрана общественного правопорядка, отслеживали возможные провокации, чтобы линии электропередачи никто не трогал, — рассказал RT Молохов. — Оставить это всё нельзя, потому что это вопиющая несправедливость и наглость. Это надо пресекать в корне. Нужна юридическая помощь, нужны резонанс и активные действия со стороны российских властей».

Девушка Франчетти Светлана рассказала RT, что Александр всё-таки подозревал, что его могут задержать.

«Я узнала обо всём непосредственно от Александра. Мы были на связи, когда он проходил регистрацию в аэропорту. Он предполагал (о возможном задержании. — RT), ещё когда улетал в Чехию. Он просто поехал навестить дочь, повидаться с родственниками. Он уже не раз был в Чехии, но почему-то только сейчас это всё организовали против него. Мы делаем всё, что можем», — заключила Светлана в беседе с RT.

По её словам, у Франчетти серьёзные проблемы со здоровьем.

«У него аутоиммунное заболевание — ревматоидный артрит. Это когда опухают все суставы. Ему нервничать нельзя ни в коем случае. Ему нужен хороший госпиталь, а не та ситуация, в которой он оказался», — считает женщина.