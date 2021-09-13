Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием россиянина в Чехии

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием в Праге российского гражданина. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием россиянина в Чехии
  • © МИД России

Она сообщила, что из-за задержания в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола гражданина России Александра Франчетти потребовали во время беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых россиянину правонарушений.

«Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и её граждан приведёт к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту».

«Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что задержанному в Праге гражданину России Александру Франчетти выделен чешский адвокат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить