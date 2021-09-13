Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием россиянина в Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием в Праге российского гражданина. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она сообщила, что из-за задержания в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола гражданина России Александра Франчетти потребовали во время беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых россиянину правонарушений.

«Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и её граждан приведёт к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту».

«Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что задержанному в Праге гражданину России Александру Франчетти выделен чешский адвокат.