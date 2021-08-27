«Город живёт своей жизнью»: Максим Шугалей рассказал RT об обстановке в Кабуле после терактов

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей с 25 августа находится в Кабуле. Его цель — узнать отношение афганцев к «Талибану»* и происходящим в стране событиям. В разговоре с RT Шугалей рассказал, что сейчас происходит на улицах афганской столицы и кому, по его мнению, были выгодны теракты, совершённые вчера вблизи аэропорта Кабула.

— Максим, какая обстановка сейчас в Кабуле?

— Сейчас пятница, идёт молитва. Это день отдыха. Всё спокойно в городе. Конечно, все в шоке от того, что вчера происходило. В Telegram-каналах публикуются показания очевидцев и фотографии жертв. Конечно, это ужасно — то, что происходило вчера ночью. Мы насчитали шесть взрывов. Всю ночь летала авиация, ездили машины, связь была ужасная, она плавала — то была связь, то не было, и сотовая, и интернет. Сейчас пока всё спокойно, под контролем, выстрелов нет.

— Могли бы вы уточнить, где именно в городе происходили взрывы?

— Всё находилось в районе аэропорта. Непосредственно возле въезда в аэропорт был первый взрыв. Второй был возле отеля, который находится недалеко. Дело всё в том, что аэропорт контролируется армией Соединённых Штатов Америки, а через два блокпоста там находится уже блокпост «Талибана»*. И дальше ситуацию уже контролируют они. Талибан разрешает журналистам снимать всё на видео, делать фотографии, без проблем. Охрана аэропорта Соединённых Штатов категорически запрещает любую видеосъёмку — даже из иллюминатора самолёта. На площади находятся не тысячи и не сотни тысяч, как пишут. Человек 200—300. Сама площадь довольно маленькая, поэтому создаётся впечатление толпы. Я разговаривал с этими людьми. Они пытаются уехать, воспользоваться ситуацией, чтобы получить статус беженца в более развитых странах. Действительно, такое скопление людей — это была большая приманка для террористов, и удар наносился по толпе.

Большинство журналистов снимают именно эту толпу, потому что в городе снимать нечего. В городе идёт своя жизнь. Она очень интересна, своеобразна, но в ней нет никаких таких событий, которые были бы так же интересны.

Вся пресса, все едут именно туда, к аэропорту, снимать эту толпу. И это была большая приманка для террористов. И мы видим, что произошло.

— ИГ**, как вы говорите, использовало ситуацию, чтобы совершить теракт. Против кого он был направлен?

— Этот теракт был направлен против нынешней власти — против «Талибана». «Талибан» пытается, по сути, показать, что они не террористы, что они готовы создать цивилизованную страну, конечно, основанную на своих мусульманских понятиях, учитывая свои традиции и всё остальное. При этом они готовы в рамках международного права со всеми сотрудничать и абсолютно лояльны к своему народу, который проживает на территории Афганистана. По всей видимости, в основе действий террористов лежит попытка скомпрометировать талибов. Потому что под ударом оказались, безусловно, они. Все видят, что к власти пришёл «Талибан», потом видят теракты, и вывод — вот что происходит сейчас. Никто не разбирается, кто это сделал. Люди погибли — и это самое страшное, что произошло.

— В сети появляется много сообщений о том, что талибы запрещают музыку, разбивают телефоны, угрожают женщинам. Это фейки или же такое имеет место быть?

— Это по большей части фейки. Может быть, где-то и есть такие инциденты, потому что организация довольно большая. И, как в любой структуре, там могут быть и хорошие люди, и плохие. Я был в Министерстве культуры и информации и видел, как ведут себя талибы. Женщины ходят с покрытой головой, но с открытым лицом. Все абсолютно нормально к этому относятся.

— Вы уже встречались с кем-то из российской дипмиссии, какая у них ситуация?

— Да, мы встречались. Наше консульство работает в спокойном режиме. Они устроили нам встречу с пресс-секретарём «Талибана». Проходила пресс-конференция, на ней присутствовали и наши журналисты. Абсолютно нормальное взаимодействие. Все граждане России, которые хотели уехать, покинули страну. За ними прилетели самолёты, которые привезли нас. Никакой паники, никакой угрозы ни для нас, ни для нашего консульства я не вижу.

На встрече Максима Шугалея с пресс-секретарём движения «Талибан»* Забиуллой Муджахидом

— Вы работали в Ливии. Есть ли сходства или различия в событиях?

— Различия очень большие. Здесь нет такого, как в Триполи, в Ливии, военного порядка. Здесь ситуация контролируется. Люди живут своей жизнью. В принципе, никто ничего не боится. Женщины, дети — все ходят по улицам. В Триполи всё было посерьёзнее, конечно.

— С какой целью вы прилетели в Афганистан?

— Цель одна — поговорить с людьми. Мы планируем провести соцопрос. Будем подходить к гражданам разного пола, разных возрастов, опрашивать их. Кто согласится — будем беседовать на камеру.

У нас 18 стандартных вопросов в анкете: отношение к ситуации, отношение к новой власти, отношение к США, которые 20 лет там присутствовали, какие планы, чего хотят, какие проблемы и т. д. Это даст по крайней мере какую-то объективную картину.

Сейчас гуляет очень много фейков. Многие обвиняют нынешнюю власть в терроризме. Показывают, как расстреливают людей в аэропорту. И у всех складывается в голове картинка, что новая администрация толкает страну к пропасти. Но это не совсем так, полной и объективной картины о том, что происходит в стране, как люди относятся к новой власти, пока нет.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.