«Из-за своей интровертности он наивен»: отец пропавшего в Турции россиянина — о поисках сына

Поисками пропавшего в Турции 20-летнего россиянина Макара Рагина сейчас занимаются как сотрудники полиции, так и местные жители. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал отец юноши Фёдор Рагин. Он вместе с другими членами семьи также приехал в Турцию. По словам отца, Макар очень начитан, но замкнут, и из-за своей интровертности мог попасть под чьё-то влияние. Согласно последней информации, молодой человек был на острове Бююкада недалеко от Стамбула в день исчезновения, 28 июля, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

— На каком этапе сейчас поиски вашего сына?

— В воскресенье мы были во дворце правосудия в Стамбуле и получили у прокурора ордер, дающий полиции право на отслеживание мобильного телефона. По словам местного следователя, ордер не требуется для просмотра камер на улицах, но для телефонов нужен. Ордер мы передали в полицию, а копию отправили в Генконсульство России в Стамбуле. С нашей точки зрения, это гораздо эффективнее для отслеживания маршрута Макара, чем камеры. Тем более нам известно, что телефон сына работал, как минимум два дня после его исчезновения. По крайней мере, после его выхода из отеля 28 июля около 9:30 утра.

Мы знаем это, потому что в Facebook у нас был семейный чат на троих с моей женой и Макаром. И наши сообщения проходили туда до вечера пятницы, мало того, я даже звонил ему утром в субботу. Правда, ответа не было, а сообщения были доставлены, но не прочитаны. Если он где-то лежит, у нас есть разрешение отследить его местонахождение. На мой взгляд, это второй шаг, который нужно сделать после проверки мест изоляции нелегальных мигрантов, задержанных в рейдах. Ведь там его не обнаружили, как нам сказали.

Фёдор Рагин о поисках сына

— Что сейчас известно о маршруте Макара?

— По информации полиции, он добрался до острова Бююкада в день исчезновения. Но мы не знаем, уехал ли он потом с острова или остался там. Сегодня на острове работает группа с нашим следователем во главе. Кроме того, я слышал про использование дронов.

— Вы сами что-то предпринимаете для поиска сына?

— Конечно. В Стамбул прилетел дедушка Макара, отец моей жены — Виктор Дмитриевич. Вместе с помощницей, местной жительницей, они поехали на Бююкаду, чтобы пойти в полицейский участок, администрацию. Администрация им выделила автомобиль для перемещения по районам острова.

Сейчас большая проблема в Турции с лесными пожарами, в том числе на Принцевых островах. Полицейские перекрыли дороги и в определённые места острова проехать нельзя из-за высокой опасности. Но дедушка Макара попытается получить разрешение на пропуск машины для поисков.

Я не знаю, правда, удастся ли им это сделать. Кроме того, по нашим предположениям, Макар мог посетить руины дома Льва Троцкого на острове. Они находятся недалеко от пристани в густонаселённом районе, но очень опасные с точки зрения падения, обвала. Мы посетили их с женой. Сам дом, сад и спуск к морю огорожены каменной стеной ещё тех времен. Формального запрета на проникновение нет, хотя делать это нежелательно. Там можно пострадать. Я звал сына, но бесполезно.

Мы были вынуждены вернуться в Стамбул к нотариусу, чтобы написать доверенность для троих адвокатов на доступ к материалам дела. Их нам выделил для постоянной работы один из наших знакомых. Это довольно сложная бюрократическая процедура. Документ необходимо оформлять в специальной конторе для иностранцев. Сначала нужно составить первичное заявление, затем — получить турецкий ИНН, чтобы оформить доверенность. Нотариальная контора согласилась работать с нами в обеденный перерыв, я очень им благодарен.

Отец пропавшего в Стамбуле россиянина

— Как вы оцениваете работу турецкой полиции?

— Я прилетел в Стамбул в субботу около девяти вечера из Питера. Анна, моя супруга, была здесь уже в полночь с пятницы на субботу. Вместе с нашим другом Айгуль — она проживает в Стамбуле и совершенно безвозмездно согласилась нам помочь как переводчик — прямо из аэропорта они поехали в полицейский участок по месту проживания Макара, здесь рядом с Айя-Софией. Попытались подать заявление, но дежурный офицер отказался его принимать, поскольку не очень понимал ситуацию. Однако он назвал три изолятора для нелегальных иммигрантов. Аня с Айгуль стали их объезжать с паспортом Макара, который остался в номере. Но пустили их только в один — самый маленький. Полицейские сказали, что Макара там нет. В другие центры их не допустили без официального заявления. Бумагу удалось получить в субботу утром.

— То есть поиски Макара не начались до вашего приезда в Стамбул?

— Да. В четверг, 29 июля, я написал в Booking менеджеру отеля. Спросил, выписался ли сын. Это было в 3—4 часа дня. Выяснилось, что его вещи всё ещё в номере. Стало понятно, что случилась беда. Мы тут же связались с российским консульством в Стамбуле. Нам сказали, что нужно подать по месту жительства Макара заявление в полицию. У него две прописки: в Санкт-Петербурге и вид на жительство в Литве. Я был в Петербурге, набрал 112, подал информацию о том, что происходит и буквально через несколько минут, в десятом часу вечера меня пригласил следователь, и я написал письмо в МВД России. Оттуда письмо о пропавшем человеке ушло в МИД РФ, а затем в наше консульство в Стамбуле.

В субботу два документа — заявление в турецкую полицию Анны и моё письмо в российскую полицию, прошедшее путь МИД и консульство в Стамбуле, — встретились. Так что активная работа местной полиции началась с воскресенья.

— Уже есть какие-нибудь версии, что произошло с Макаром?

— Нет. Мы отработали самые примитивные о том, что он был задержан во время рейда против нелегальных мигрантов. Но её отбросили. Что касается остальных версий — не знаю. Как я уже сказал, над островом летают дроны, и мы знаем, что наш следователь на острове. Вполне возможно, он мог пропасть в лесах. Может быть, под руинами здания вроде дома Троцкого. Может даже упал со скалы. Мы, кстати, привлекали местных рыбаков на Бююкаде, они обходили остров на лодках — это всё с помощью наших друзей в Турции, которые нам помогают. Может быть, его похитили.

Как родители ищут пропавшего сына в Стамбуле

— Вы были в курсе планов вашего сына в день его исчезновения?

— Конечно. Вечером 27-го июля в нашем семейном чате мы обсуждали его поездку на Принцевы острова. Дело в том, что Макар очень умный, начитанный парень, он глубоко увлечён историей, математикой и программированием. При этом он замкнут, у него нет друзей. Из-за своей интровертности он наивен, наверное, в каких-то вопросах. Не исключаю, что могли возникнуть ситуации манипуляции им, а дальше всё что угодно. Хотя я рассказывал ему, чего стоит опасаться в Стамбуле, о способах защиты от манипуляции путём избегания контакта, не появления в определённых местах. Но это слова, а практики у него не было.

— Кто ещё помогает вам?

— Русское землячество в Стамбуле. Они очень компетентны, дают ценные советы, обладают большим количеством связей. Помогают просто граждане Турции, Азербайджана, стран Европы и Азии, живущие в Стамбуле. Предлагают помощь в переводе и поисках. Кроме того, нас пригласили на FOX TV — телевизионное шоу, которое направлено на поиск людей. У них миллионный охват. Мы были на этом шоу, в студии. Мы говорили там 15 минут, нам задавали простые вопросы, мы старались давать понятные ответы. После этого нас стали узнавать даже на улице. Это плохая известность, но неизбежная в контексте ситуации, в которой мы оказались.

— Как долго вы планируете находиться в Турции?

— К концу недели жена, скорее всего, вернётся в Вильнюс. Мы с дедушкой останемся здесь до тех пор, пока это будет необходимо. Мы каждый день ждём новостей от полиции и консульства. Помимо ожидания мы будем служить оперативной командой, которая готова сделать всё... Наши новые друзья в Турции предложили нам бесплатно поселиться в пустующей квартире. Номер в гостинице был заказан до вчерашнего дня. Но хозяин ничего не говорит, хотя начинается высокий сезон. Я очень благодарен ему за то, что он сделал ещё на раннем этапе, когда Макар только пропал. В четверг он собрал записи с видеокамер и побежал с паспортом в полицию. У него не приняли заявление, но он первым забил тревогу, был в контакте с нами, дал нам лучший номер бесплатно.