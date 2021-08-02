Генконсульство рассказало о ходе поисков пропавшего в Стамбуле россиянина

Генконсульство России обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой помочь в поисках пропавшего россиянина в Стамбуле.

«О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина. Сейчас находимся в контакте с родителями, предоставляем им актуальную информацию», — приводит ТАСС заявление сотрудника дипведомства.

В генконсульстве добавили, что находятся в контакте с правоохранительными органами, которые занимаются его розыском.

По данным агентства, 20-летний россиянин пропал в Стамбуле пять дней назад.