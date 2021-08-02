Генконсульство рассказало о ходе поисков пропавшего в Стамбуле россиянина
- Pixabay
«О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина. Сейчас находимся в контакте с родителями, предоставляем им актуальную информацию», — приводит ТАСС заявление сотрудника дипведомства.
В генконсульстве добавили, что находятся в контакте с правоохранительными органами, которые занимаются его розыском.
По данным агентства, 20-летний россиянин пропал в Стамбуле пять дней назад.