Генконсульство рассказало о ходе поисков пропавшего в Стамбуле россиянина

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Генконсульство России обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой помочь в поисках пропавшего россиянина в Стамбуле.
Генконсульство рассказало о ходе поисков пропавшего в Стамбуле россиянина
  • Pixabay

«О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина. Сейчас находимся в контакте с родителями, предоставляем им актуальную информацию», — приводит ТАСС заявление сотрудника дипведомства.

В генконсульстве добавили, что находятся в контакте с правоохранительными органами, которые занимаются его розыском.

По данным агентства, 20-летний россиянин пропал в Стамбуле пять дней назад. 

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