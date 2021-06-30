«Исключительно на основе баланса интересов»: Лавров о взаимодействии России и США по ряду вопросов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели переговоры в Анталье и ответили на вопросы журналистов по итогам встречи. Дипломаты обсудили ситуацию в Закавказье, положение дел на Ближнем Востоке, безопасность туристов на фоне возобновления авиасообщения между Россией и Турцией и другие вопросы. RT вёл прямую трансляцию.