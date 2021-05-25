Расходы вырастут: во сколько авиакомпаниям обойдутся рейсы в обход Белоруссии

На саммите Евросоюза из-за ситуации с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске и задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича прозвучал призыв к европейским авиакомпаниям прекратить полёты как в саму Белоруссию, так и над её территорией. Одновременно предложено ввести запрет на полёты белорусских лайнеров в страны и над странами ЕС. Многие авиаперевозчики уже отказались от полётов над страной. Какие убытки могут понести в ходе реализации этих мер европейские авиакомпании и авиационная отрасль Белоруссии, разбирался RT.

На сегодняшний день об отказе от полётов над Белоруссией уже заявили германская авиакомпания Lufthansa, латвийская airBaltic, венгерская Wizz Air, польская LOT, нидерландская KLM, шведская SAS, финская Finnair, австрийская Austrian Airlines и французская Air France, испанская Iberia и японская All Nippon Airways.

«Объём транзита, беспосадочных перелётов через Белоруссию, весьма высокий. Из Японии, Средней Азии. На Балканы, в Европу», — пояснил RT президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Ковалёв.

По его оценке, в первую очередь от ухода из её воздушного пространства иностранных авиаперевозчиков убытки понесёт сама Белоруссия.

«Страна потеряет сборы за организацию воздушного движения — диспетчерского сопровождения. Стоит оно минимум $150 за 100 км. Допустим, самолёт прошёл над Белоруссией 400 км, сбор — $600. А полёты там довольно интенсивные были», — говорит Ковалёв.

Руководитель отдела авиаперевозок группы компаний AsstrA Антон Сейчасов также солидарен с Ковалёвым: в первую очередь убытки будет нести Белоруссия.

«Это крах для имиджа Белоруссии, и будет достаточно сложно в дальнейшем убедить авиакомпании работать с этим государством, как это было раньше. При этом убрать Belavia из чёрных списков также будет непростой задачей. Всё это усугубляется тем, что Белоруссия, как и весь мир, переживает коронакризис. Скорее всего, доходы гражданской авиации в стране упадут не менее чем на 80%, а то и на 90%», — рассказывает Антон Сейчасов.

Впрочем, по словам экспертов, авиакомпании, отказавшиеся от полётов над Белоруссией, также будут нести убытки, несмотря на попытки минимизировать расход времени и топлива и проложить маршруты через ближайшие страны — Польшу, Россию, Украину или Прибалтику. Но даже в этом случае крюк в обход Белоруссии — порядка 600 км — потребует около часа полётного времени.

«Час полёта — около трёх тонн авиационного керосина», — замечает Сергей Ковалёв.

При средней стоимости тонны в $470 только дополнительное горючее обойдётся в $1410. Лишние 600 км диспетчерского сопровождения — это ещё $900. Час полётного времени командира воздушного судна в разных авиакомпаниях может заметно отличаться, но в среднем для Европы — $300. Разумеется, дополнительное время будет оплачено и другим членам экипажа — второму пилоту, бортпроводникам. Плюс в себестоимость часа включаются амортизация, навигационное обслуживание и ещё множество составляющих.

По оценке специалиста одной из авиакомпаний, для узкофюзеляжных самолётов типа Airbus A319 и A320 вместимостью до 160 пассажиров лишний час полёта обойдётся в $8—10 тыс., для широкофюзеляжных вроде Boeing 777 на 300—500 мест — ещё больше.

«Теоретически эти дополнительные расходы могут привести к подорожанию билетов. Для перелётов, продолжительность которых до изменений маршрута составляла три часа, лишний час даст заметную прибавку к тарифу.

«Не думаю, что авиакомпании переложат эти дополнительные расходы на пассажиров. То есть не объявят об изменении стоимости. Пассажиры ведь могут и отказаться летать по новым ценам. А незаметно заложить эти затраты в тариф можно, тем более что он плавающий. На соседних креслах стоимость билетов иногда отличается в два раза», — прокомментировал Сергей Ковалёв.

Также по теме «Белоруссия на повестке»: Захарова заявила об «истерике» Запада после инцидента с самолётом Ryanair Реакция стран Запада на инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в аэропорту Минска приобрела истерический характер, хотя...

По его мнению, авиакомпании рассматривают ситуацию как временную. Потому и не станут торопиться с повышением цен.

«Более чем уверен, скоро все авиакомпании вернутся на старый маршрут. Безотносительно изменений политической ситуации. Авиакомпаниям экономика важнее», — считает Ковалёв.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска вынужденную посадку совершил самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал рейсом Афины — Вильнюс. Как заявили белорусские власти, у них имелась информация о том, что на борту заложено взрывное устройство. При досмотре лайнера взрывчатых веществ не обнаружили. При этом после приземления был задержан один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Он находился в розыске по делу об «организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», и в списке физических лиц, причастных к терроризму. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент с посадкой самолёта в Евросоюзе назвали нарушением международных норм. 24 мая было распространено итоговое заявление саммита ЕС по этому поводу. Лидеры 27 стран объединения поручили Совету ЕС принять необходимые меры для запрета полётов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС, а также рекомендовали европейским авиаперевозчикам отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.