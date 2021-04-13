«Ошибка, которая хуже преступления»: Лавров о санкциях ЕС против Ирана на фоне переговоров по СВПД

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран. Он провёл переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом по широкому кругу вопросов двусторонней повестки и региональной безопасности, а также обсудил ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.