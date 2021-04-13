«Ошибка, которая хуже преступления»: Лавров о санкциях ЕС против Ирана на фоне переговоров по СВПД

Короткая ссылка
RT
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран. Он провёл переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом по широкому кругу вопросов двусторонней повестки и региональной безопасности, а также обсудил ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить