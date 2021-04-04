«Играют в волейбол, сосиски жарят на лаве»: живущие в Исландии россияне — об извержении вулкана Фаградальсфьядль

Последние две недели все мировые СМИ обсуждают редкое природное явление, происходящее в Исландии. В конце марта на полуострове Рейкьянес впервые за 6 тыс. лет пробудился древний вулкан Фаградальсфьядль. По словам местных жителей, это извержение превратилось в главное развлечение для всей страны, поскольку вулкан относительно безопасен. К нему можно подойти очень близко, и он не выбрасывает пепел или вулканические газы в количествах, опасных для человека. В первые же дни извержения сюда устремились толпы людей, а местная полиция и спасатели с трудом справляются с наплывом туристов. Живущие в Исландии россияне рассказали RT, как извержение вулкана повлияло на жизнь в регионе.

Ольга Золотуская живёт в Исландии уже 16 лет, и за это время ей удалось застать не менее пяти пробуждений различных вулканов. Однако Фаградальсфьядль, начавший извергаться вечером 19 марта, стал первым за долгие годы вулканом, доступным для посещения туристами, рассказывает RT Ольга.

Предыдущие извержения, по её словам, происходили либо в труднодоступных точках страны, либо сопровождались сильными выбросами пепла и вулканических газов, что делало их посещение опасным для человека.

Нынешнее извержение началось после почти двух недель сейсмической активности на полуострове Рейкьянес.

© Фото из личного архива

Золотуская говорит, что подземные толчки доставили местным жителям немало неудобств, а сами землетрясения ощущались даже в столице республики — Рейкьявике.

«Людям, конечно, очень тяжело было две недели терпеть постоянные толчки, у некоторых даже начинались панические атаки», — объясняет собеседница RT.

«В Гриндавике, ближайшем к вулкану населённом пункте, полиция даже велела местным жителям подготовить чемоданчик с вещами первой необходимости и держать его возле входной двери, чтобы в случае чего можно было быстро выскочить из дома. Здесь вообще есть такая практика. Так что, когда началось извержение, люди испытали облегчение — их наконец-то перестало трясти», — говорит Ольга.

«Люди идут круглосуточно»

Толпы людей устремились к вулкану в первые же дни после того, как появились сообщения о начале извержения. При этом местность, где пробудился вулкан, совсем не оборудована для комфортных прогулок — там нет дорог, парковок, обустроенных маршрутов.

Поскольку неорганизованные перемещения людей по этой территории представляли опасность для их жизни и здоровья, в ситуацию быстро вмешались полиция и спасатели.

© Фото из личного архива

Уже на третий день извержения вулкан посетили более 5 тыс. человек. Спасателям приходилось работать круглосуточно, так как люди стремились попасть на вулкан в ночное время, чтобы запечатлеть светящиеся потоки раскалённой лавы, но не рассчитывали свои силы, могли устать или заблудиться по дороге — до кратера необходимо добираться несколько часов пешком по бездорожью.

«Вначале было сложнее, не было организованных тропинок, не было парковки, — вспоминает Ольга. — Люди терялись ночью, замерзали. Спасатели сбивались с ног, им ведь приходилось всех вытаскивать, люди шли круглосуточно. Один немец, например, зашёл к вулкану на машине с одной стороны, а вышел уже с другой. Была ночь, он устал и остался ночевать в Гриндавике. Спасатели увидели, что машина стоит пустая, и подумали, что человек потерялся, искали его всю ночь с вертолётами. А он себе спал спокойно в отеле, только утром сообразил, что это его все ищут».

Полиция и спасатели организовали на подъезде к вулкану большую парковку, чтобы машины не перекрывали дорогу, а также оборудовали несколько троп для туристов, что сократило путь к жерлу вулкана до 3 км.

Количество посетителей по-прежнему зашкаливает, люди спешат сделать красивые снимки или прокатиться над жерлом вулкана на вертолёте — такие экскурсии желающим предлагают за 50 тыс. исландских крон (около 30 тыс. рублей), и очередь на них расписана на недели вперёд, утверждает Золотуская.

Коронавирусные ограничения

Сейчас власти пускают туристов к вулкану только днём, поясняет RT Ольга Гревцова — ещё одна россиянка, которая уже давно живёт в Исландии.

© Фото из личного архива

«Пока на вулкан пускают с шести утра до шести вечера, но это ограничение собираются ужесточить, начать прогонять всех до пяти часов вечера. Это делается для того, чтобы люди успели вернуться, поскольку на спасателей и сотрудников скорой помощи ложится очень большая нагрузка. Насколько мне известно, около 40 млн исландских крон должно быть выделено только спасателям на все их операции», — говорит Гревцова.

По её словам, извержение вулкана также привело к тому, что некоторые полки спортивных магазинов буквально опустели — люди сметают специальную обувь и походную одежду, а также палки для ходьбы, без которых перемещаться в зоне извержения вулкана очень тяжело.

© Фото из личного архива

Скопление людей в районе вулкана беспокоит исландские власти и по другой причине — в стране началась третья волна заболевания COVID-19. Подобные массовые сборища идут вразрез с действующими в стране санитарными требованиями, объясняет Гревцова.

«С коронавирусными ограничениями у нас в стране всё очень строго: рестораны не работают допоздна, школы ушли на каникулы. При этом на вулкане собираются тысячи человек ежедневно, и это проблема. Конечно, власти просят, чтобы все держали социальную дистанцию и надевали маски, но это не слишком помогает. Один спасатель, например, оказался с вирусом, все очень испугались».

Играют свадьбы, жарят сосиски

Михаил переехал в Исландию с родителями более двадцати лет назад, и на пробудившемся в конце марта вулкане он успел побывать уже дважды. По его словам, люди совершенно случайно узнали, что на извержение можно посмотреть без особого риска для жизни.

«Сначала никому даже не пришло в голову туда соваться, думали, там газ. А потом в интернете засветились ребята, которые сходили на вулкан в первую же ночь. Все увидели их фотографии, что они там, живые. Стали спрашивать в полиции, а те сослались, что учёные говорят, якобы газа нет. А зона сама по себе свободная, закрывать её полиция не имеет права. Тогда туда все и побежали», — объясняет Михаил.

© Фото из личного архива

Он подтвердил многочисленные истории, публикуемые в сети, о развлечениях, которые придумывают исландцы, приехавшие смотреть на извержение вулкана. По словам собеседника RT, жители Исландии по натуре — такие же авантюристы, как и русские.

«Это сейчас вообще главное развлечение в стране, туда все ходят, я сам уже был два раза. Это воспринимается как какой-то общенациональный праздник. На вулкане народ занимается всем, чем можно: играют в волейбол, сосиски жарят на лаве. Сегодня там свадьбу вообще играли, исландская компания организовала. Туда и священник пришёл, и стол они тоже там накрыли», — рассказывает мужчина.

«Я видел, как зефир жарят на магме, тогда ещё полиция не сильно за этим следила, к лаве можно было спокойно подойти, хоть ногой в неё наступить. Конечно, это всё очень небезопасно, и сейчас за этим следят», — добавляет он.

© Фото из личного архива

Предприимчивые исландцы также используют извержение вулкана, чтобы подзаработать: на подъезде к Фаградальсфьядлю уже продают картины и профессиональные фото, сделанные на месте извержения, а люди спокойно набирают в вёдра остывшую магму, утверждает Михаил. Однако об открытии всевозможных сувенирных лавок говорить пока преждевременно, смеётся собеседник RT, — в зоне извержения это попросту небезопасно. Да и в целом меры предосторожности постепенно ужесточаются.

«Люди сначала поднимались почти вплотную к жерлу, но полиция эту лавочку быстро прикрыла, потому что народу сразу было много, а это очень опасно. В первое время туристы там вообще делали всё, что хотели: кто-то сигареты от магмы прикуривал, например», — вспоминает Михаил.