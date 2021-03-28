«Любое возможное содействие»: Россия готова оказать помощь Египту в восстановлении работы Суэцкого канала

В России надеются, что ситуация в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз, разрешится в ближайшее время. При этом российская сторона готова оказать всевозможное содействие Египту. Об этом заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Инцидент с одним из крупнейших контейнеровозов мира Ever Given произошёл 23 марта. По мнению финансистов, ущерб от перекрытия канала может «переломить хребет» мировой торговле. На данный момент прохода через Суэцкий канал ожидают 369 судов, в том числе 25 нефтяных танкеров.

Москва готова оказать Каиру всяческое содействие в разрешении ситуации, возникшей в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз, заблокировав движение торговых судов. Об этом заявил посол России в Египте Георгий Борисенко. При этом дипломат указал, что на данный момент официальных обращений о помощи не поступало.

«Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Борисенко, в России «очень сопереживают тому», что происходит в Суэцком канале, поскольку это «важная водная артерия» для всего мира.

Напомним, 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов — Ever Given — сел на мель, перекрыв возможность для движения в Суэцком канале. Судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м своей носовой частью упёрлось в один берег, а кормой — в другой. Инцидент произошёл во время песчаной бури, обрушившейся на Египет.

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал контейнеровоз, принадлежащий компании Evergreen Marine Corporation, с борта МКС.

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.



Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021

Как отмечал сервис мониторинга судов Lloyd's List Intelligence, через канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, в среднем за сутки проходили более 50 судов с грузами на сумму $9,6 млрд. В этой связи аналитики международной страховой компании Euler Hermes подчеркнули, что затор в Суэцком канале может «переломить хребет» мировой торговле. Так, прямые потери из-за этой ситуации могут составить $230 млрд.

Между тем Министерство нефти и природных ресурсов Сирии из-за возникшего инцидента ввело ограничения на потребление нефтепродуктов в республике.

«Учитывая, что для возобновления морских перевозок по каналу потребуется определённое время, сирийское правительство приняло меры по обеспечению бесперебойной работы жизненно важных объектов, в том числе водонапорных станций, коммуникаций, пекарен и госпиталей», — говорится в заявлении.

В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять контейнеровоз с мели, но она не увенчалась успехом. Об этом сообщил источник РИА Новости в администрации Суэцкого канала.

При этом, по данным тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, которой принадлежит судно Ever Given, в 15:00 мск действия возобновились. Итоги усилий на момент публикации материала неизвестны.

Пресс-служба компании отмечает, что в ходе дноуглубительных работ было устранено более 20 тыс. тонн песка и ила, что позволило частично высвободить носовую часть и корму контейнеровоза. Кроме того, подчёркивается, что руль и гребной винт судна «полностью функциональны» и обеспечат дополнительную поддержку буксирам.

Вместе с тем РИА Новости передаёт, что с берега Красного моря в районе между городами Айн-Сохна и Заафарана примерно в 65 км от южного входа в Суэцкий канал видна пробка из грузовых кораблей.

По словам главы администрации канала Усамы Рабиа, 369 судов, в том числе 25 нефтяных танкеров, ожидают прохода через водную артерию, соединяющую Красное и Средиземное моря. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Вдобавок президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил начать подготовку к тому, чтобы облегчить контейнеровоз Ever Given.

«Мы готовимся к третьему сценарию — уменьшению груза на корабле. Третий сценарий является очень сложным и займёт много времени», — сказал Рабиа.

Помимо этого, посол Ирана в Москве Казем Джалали предложил в будущем использовать международный транспортный коридор «Север — Юг» в качестве альтернативы Суэцкому каналу, передаёт агентство IRNA. По словам дипломата, при задействовании этого маршрута доставка грузов займёт на 20 дней меньше, а затраты сократятся на 30%. Джалали добавил, что МТК от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи общей протяжённостью 7200 км имеет «низкий уровень риска».

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Инцидент в Суэцком канале, вероятно, положительно скажется на увеличении доли железнодорожных перевозок грузов. Такое мнение высказал председатель объединённого учёного совета РЖД профессор Борис Лапидус. По его словам, эта ситуация перерастает «в экономическую катастрофу».

«Наши предложения известны перевозчикам, и после инцидента они будут более внимательно относиться к возможности переключения чувствительных к срокам доставки грузов на Транссибирскую магистраль», — цитирует его ТАСС.