Раздутая статистика: как в ЕС находят «российскую дезинформацию»

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) в своём докладе утверждает, что Германия якобы является целью «интенсивной российской кампании по дезинформации». Сообщается о более чем 700 случаях «дезинформации». Но приведённые в докладе данные очень противоречивы. Подробности — в обзоре RT DE.

Германия является целью «систематической кампании» «российской дезинформации». К такому выводу пришла оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force). Группа была создана Европейским союзом в 2015 году, чтобы «лучше прогнозировать, бороться и реагировать на продолжающиеся кампании российской дезинформации против ЕС, его членов и соседних стран».

Сайт EUvsDisinfo фиксирует и публикует случаи «российской дезинформации о Европе». В недавно опубликованном докладе Vilifying Germany; Wooing Germany («Очернить Германию; перевербовать Германию») рабочая группа утверждает, что Россия якобы ведёт «систематическую кампанию» против Германии. «Это нас не удивляет», — прокомментировал доклад министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Атаки якобы были направлены на подрыв доверия к демократическим институтам и демократии в целом. Например, там написано: «Кремль создаёт образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной русофобии».

Основа доклада: 700 зафиксированных случаев «российской дезинформации» с 2015 года. Согласно докладу, Германия является лидером по сравнению с Францией (более 300 случаев) или Италией (более 170 случаев). Впечатляющая цифра. За последние пять лет примерно каждые три дня появлялась ложная информация. EUvsDisinfo предоставляет базу данных, в которой можно проверить каждый случай. Выглядит прозрачно и открыто? Но если взвесить всё ещё раз, данные оказываются весьма противоречивыми.





«Дезинформацией» может быть всё что угодно

Поразмыслив, можно быстро понять: база данных собирает каждый крошечный фрагмент «дезинформации», которая якобы имеет отношение к Германии.

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При этом ярлык «информация» используется довольно щедро. Например, между журналистской статьёй и комментарием или цитатой не делается различия. Например, заявления политиков, политологов и других лиц относятся к категории «новости». Это не очень честно.

Данная статья очень не понравилась редакторам EUvsDisinfo: «Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России, но напряжённость можно преодолеть». Это текст о высказываниях Лаврова. На экспертном сайте по «дезинформации» автор статьи не указан. Около 20 процентов таких «случаев» возникают из-за подобных ошибок классификации. Оценку Лаврова могли посчитать «ошибочной», но сама по себе эта новость не ложная.

Однако EUvsDisinfo не ограничивается демонстрацией «дезинформации», а предлагает ещё и «объективное опровержение». В случае с учениями НАТО Defender Europe 20 в интервью с политологом Александром Раром было сказано, что манёвр был направлен против России.

EUvsDisinfo «опроверг» это утверждение не оценкой нейтральных экспертов, а пресс-релизом заместителя командующего Вооружёнными силами США в Европе. Абсолютно бесполезный аргумент.

Другая дезинформация, которую рабочая группа назвала «направленной против Германии», звучит так: «Папа Римский находится на службе у глобалистов в борьбе против белых христиан». Если вы посмотрите на текст, то найдёте ссылку на Институт Пауля Эрлиха. Как следует из названия, статья посвящена Папе Римскому. В остальном Германия никак не упоминается.

Искажённые заявления

Довольно неожиданная «дезинформация»: «Россия разработала первую вакцину от COVID-19, поэтому оценка России о здоровье Навального верна». Это якобы заявил посол России во Франции. Точная цитата звучит так: «Российские аналитические и тестовые отделы очень компетентны. Не случайно Sputnik V, первая вакцина против COVID-19, появилась именно в России». Это, конечно, уверенное заявление о возможностях российских институтов, но причинно-следственная связь, как её представляет EUvsDisinfo, не установлена. Это заведомо отрицательная интерпретация.

Вакцина Sputnik V

РИА Новости

© Владислав Воднев

Последний пример: «Санкции против России неэффективны». EUvsDisinfo ссылается на интервью с политиком партии АдГ Армином-Паулюсом Хампелем. Он говорил о том, что Германии нанесён ущерб от €90 до 120 млрд евро. Здесь оценки колеблются: EUvsDisinfo ссылается на отчёт, согласно которому Германии за период с 2014 по 2016 год был нанесён ущерб в €14 млрд евро. Австрийский институт экономических исследований (WIFO) предположил в 2015 году, что среднесрочный ущерб составил 27 млрд.

Вот только цитата Хампеля вообще не относилась к экономическому ущербу, даже если он его переоценил. Полностью его высказывание звучало так: «Политика санкций никогда не достигала своих целей. Ей никогда не удавалось заставить политического оппонента предпринять какие-либо действия. Поэтому санкции изначально были бессмысленны и ошибочны». Хампель однозначно имел в виду политическое давление, а не экономические последствия. Тем самым, путаницу можно исключить. В этом случае неверная информация возникла из-за умышленного искажения текста.

Обзор работы предполагаемых охотников за пропагандой — дело нелёгкое. Однако поверхностный анализ выявляет методологические искажения, которые доказывают, что EUvsDisinfo — это не просто «средство проверки фактов», которые в последнее время стали очень модными. Сама рабочая группа работает грязно и местами непоследовательно.

Оценки политиков и политических обозревателей тоже являются «новостями» и рассматриваются как таковые. Около 20 процентов фейковых новостей именно так и возникают. Данное «средство проверки фактов» часто советуется только с правительственными источниками и источниками в ЕС. Личный вклад или ссылка на объективные третьи инстанции? Ничего подобного.

Задача оперативной рабочей группы — «реакция на продолжающиеся кампании российской дезинформации». В конце концов, об объективности никогда и не было речи.