«Турецкое правосудие подвергло осуждению этот теракт»: в МИД отреагировали на приговор по делу об убийстве Карлова

В российском МИД выразили удовлетворение работой суда в Турции, который вынес решение по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году. Пятерых осуждённых приговорили к пожизненному заключению, ряд других фигурантов получили продолжительные тюремные сроки. В МИД отметили, что российская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества между следственными органами двух государств и получение полных сведений о выводах судебного разбирательства.

Москва удовлетворена тем, что турецкая судебная система вынесла решение в отношении обвиняемых в убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Отдаём должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы даёт основания полагать, что они прошли это тяжёлое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД напомнили, что Россия по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление «несут определённые круги», которые накануне покушения на Карлова «искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии».

«Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта», — добавили в министерстве.

Как сообщает агентство Anadolu, ранее суд в Турции приговорил троих обвиняемых к двум пожизненным срокам, ещё двух — к одному пожизненному сроку. Среди получивших два пожизненных срока оказался Шахин Согут, которого суд считает «куратором» исполнителя покушения.

Наряду с этим суд признал бывшего сотрудника спецслужб Турции Вехби Кюршада Акалына виновным в организации утечки информации сторонникам предполагаемых организаторов убийства посла и приговорил его к пожизненному сроку и 15 годам тюремного заключения.

Суд также приговорил Хусейна Котудже к пожизненному заключению в колонии строгого режима и к 15 годам лишения свободы за участие в «разведывательной структуре» террористической организации, подчёркивает турецкое издание.

Ряд других обвиняемых осуждены на тюремные сроки от 3 лет 9 месяцев до 15 лет. Шестеро фигурантов оправданы судом.

Защита осуждённых по делу об убийстве дипломата заявила о намерениях обжаловать приговор. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела, на процесс может уйти несколько лет.

«Защита будет обжаловать приговоры. Около трёх месяцев займёт подача документов, затем от полугода до полутора лет будет продолжаться разбирательство в высших инстанциях. Как показывает практика, всё это может затянуться на срок от трёх до пяти лет», — цитирует собеседника агентство.

Напомним, что посла России в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года. В тот день дипломат участвовал в открытии в Анкаре выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Во время выступления Карлова в Центре современного искусства недалеко от него оказался мужчина, который достал пистолет и несколько раз выстрелил в дипломата. Вскоре в сети появилась видеозапись инцидента, на которой было видно, что перед нападением убийца направил указательный палец левой руки вверх, как это делают исламисты. Стрелок выкрикивал лозунги в поддержку оппозиционных группировок в сирийском Алеппо.

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Полиция ликвидировала нападавшего на месте. Им оказался 22-летний бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого уволили из органов безопасности после попытки вооружённого переворота в Турции в июле 2016 года.

Для участия в расследовании в Турцию направилась группа представителей Следственного комитета и российских силовых ведомств. В ноябре 2018 года стало известно об окончании следствия по делу. Позднее, в 2019 году, глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал об обстоятельствах подготовки убийства российского дипломата.

По словам руководителя СК, убийца предварительно выбрал день, когда Карлов был заявлен в качестве участника фотовыставки. Злоумышленник также забронировал отель в минуте ходьбы от места проведения мероприятия и заранее приезжал туда для изучения обстановки. Он оделся в деловой костюм, взял оружие и прошёл в центр по служебному удостоверению незадолго до прибытия Карлова, минуя досмотр.

Убийство российского посла осудили политики и дипломаты во всём мире, а президент России Владимир Путин назвал это провокацией, направленной на срыв мирного процесса в Сирии и нормализации турецко-российских отношений.