Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования
Кандидат в президенты США и нынешний американский лидер Дональд Трамп обратился к своим сторонникам в ходе подведения предварительных итогов голосования. На данный момент представитель Республиканской партии может рассчитывать на 214 голосов коллегии выборщиков при необходимых 270. При этом штаб Трампа уже обратился в суд с требованием приостановить подсчёт голосов в ряде штатов. RT вёл прямую трансляцию.
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