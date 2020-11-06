Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования

Кандидат в президенты США и нынешний американский лидер Дональд Трамп обратился к своим сторонникам в ходе подведения предварительных итогов голосования. На данный момент представитель Республиканской партии может рассчитывать на 214 голосов коллегии выборщиков при необходимых 270. При этом штаб Трампа уже обратился в суд с требованием приостановить подсчёт голосов в ряде штатов. RT вёл прямую трансляцию.