Нашлись поручители: россиян, обвиняемых в незаконном отлове насекомых, отпустили из тюрьмы в Шри-Ланке

Двух россиян, обвиняемых на Шри-Ланке в незаконном отлове насекомых, выпустили из-под стражи под поручительство. По словам их адвоката, помощь оказали местные бизнесмены, которые ведут дела с российской стороной. Мужчин задержали ещё в феврале, однако с апреля и до конца июня они не находились в тюрьме из-за угрозы распространения коронавируса. 25 июня их снова поместили под стражу. Между тем ещё один россиянин, против которого выдвинуты аналогичные обвинения, находится в больнице — из-за острой тюремной пищи у него открылась язва.

Россиян Артёма Рябова и Николая Килафяна, задержанных на Шри-Ланке по подозрению в незаконном отлове редких насекомых, освободили из тюрьмы на время судебного разбирательства.

Об этом RT сообщил их адвокат Георгий Сухов. По его словам, 2 июля магистратский суд изменил меру пресечения для обвиняемых с заключения под стражу на поручительство.

Поручились местные бизнесмены



Ранее RT рассказывал о гражданах России — сотруднике Ростовского зоопарка Александре Игнатенко и его друзьях Артёме Рябове и Николае Килафяне, которых власти Шри-Ланки обвиняют в браконьерстве.

В феврале этого года они отдыхали на Шри-Ланке, но в один из дней на выходе из национального парка их внезапно задержали охранники. При обыске у Игнатенко в кармане были найдены мёртвые жуки. Россиян обвинили в незаконном отлове местных насекомых и арестовали.

По словам мужчин, их несколько недель содержали в тюремной камере, где находились ещё около 80 заключённых, подозреваемых в тяжких преступлениях: распространении наркотиков, убийствах, изнасилованиях.

В апреле россиян временно отпустили из-под стражи в связи с угрозой распространения коронавируса в тюрьмах.

А 25 июня двух обвиняемых — Артёма Рябова и Николая Килафяна — снова поместили под стражу. Игнатенко тяжело болеет и сейчас находится в местной больнице.

Как пояснил адвокат задержанных Георгий Сухов, у россиян была бы возможность оставаться до решения суда на свободе, если бы кто-то из местных жителей согласился стать их поручителем. По закону в случае неявки подозреваемых в суд поручители должны выплатить штраф в размере 500 тыс. рупий (более 180 тыс. рублей).

Однако 2 июля поручители всё-таки нашлись. Местные бизнесмены откликнулись на призыв адвокатов и российского посольства в Коломбо.

«Это местные предприниматели, которые ведут дела с Россией. Они согласились подписать поручительства за Рябова и Килафяна», — пояснил RT адвокат.

Кроме того, присутствовавший 2 июля на судебном заседании консул РФ направил местным властям ноту протеста в связи с арестом россиян и систематическим нарушением их прав.

Следующее заседание суда состоится 23 июля. Россиянам грозит до 40 лет тюрьмы или же крупный штраф (более 2 млн рублей).

Адвокат Сухов считает, что если суд признает его подзащитных виновными, то предпочтёт оштрафовать их.

«Местных жителей за подобные преступления обычно отправляют в тюрьму, а иностранных граждан обязывают выплатить штрафы. В стране существует система организованного вымогательства денег у туристов. По местным законам штраф начисляется на каждое найденное насекомое. Поскольку у россиян якобы нашли 277 мёртвых жуков, то штраф вырос до $30 тыс.», — поясняет адвокат.

Сомнительный список насекомых



Между тем третий задержанный россиянин, Александр Игнатенко, сейчас находится в больнице. Из-за длительного содержания в тюрьме, где Игнатенко давали острую пищу, у него открылась язва пищевода. Кроме того, по его словам, местные правоохранители при аресте изъяли у него лекарства для профилактики язвы и хронической крапивницы.

Помимо этого, в ходе ареста и следствия, по мнению Игнатенко, права россиян грубо нарушались: например, им до сих пор не предоставили переводчика, а в начале следствия — бесплатного адвоката.

Сами россияне отрицают свою вину. Игнатенко утверждает, что собирал уже мёртвых жуков вдоль дорог за пределами парка и фотографировал их. Снимки он планировал использовать в научных публикациях.

Адвокат россиян отмечает, что во время обысков правоохранители не составили ни одного протокола, поэтому нет никаких доказательств того, сколько насекомых было изъято на самом деле.

В материалах обвинения есть список якобы отловленных насекомых. Защита показала его специалистам Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.

«Учёные сказали нам, что этот список составлен неграмотно: часть насекомых вообще не являются редкими или эндемичными для Шри-Ланки, у других в названиях указан род, а не вид, а по родовой принадлежности невозможно установить, являются насекомые краснокнижными или нет», — подытожил Георгий Сухов.