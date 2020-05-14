«Не мог представить, что увлечение приведёт к таким последствиям»: российскому энтомологу грозит 40 лет тюрьмы

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может серьёзно поплатиться за любовь к энтомологии. В Шри-Ланке, куда он отправился в отпуск, его уличили в незаконном сборе местных насекомых. В стране действует крайне жёсткое законодательство по защите флоры и фауны, о котором, как говорит Александр, ему не было известно. Теперь ему и его друзьям грозит 40 лет заключения или штраф 3 млн рублей.

Для сотрудника зоопарка Ростова-на-Дону Александра Игнатенко и его друзей поездка на Шри-Ланку обернулась арестом. Туристов обвиняют в незаконном сборе местных насекомых.

Сбор жуков — серьёзное преступление

По словам Александра, он с детства увлекается энтомологией. «Участвовал в различных конференциях, ездил в экологические и биологические лагеря, но никогда не мог представить, что это увлечение — и одновременно мой жизненный путь — приведёт к таким печальным последствиям», — написал он соцсетях после инцидента.

Как рассказывает Александр, его задержали в национальном парке и при проверке обнаружили в карманах несколько местных жуков. По словам энтомолога, насекомых он нашёл накануне на трассе сбитыми и просто забыл выложить из кармана.

© Фото из личного архива

«Когда работники парка нашли этих жуков, они были очень злы и сразу отобрали у нас все телефоны, фотоаппараты и паспорта, далее мы были помещены на ночь в комнату под замком без какой бы то ни было возможности позвонить родственникам или адвокату», — рассказывает Игнатенко.

Заверения, что насекомых нашли вне парка, не были приняты во внимание. На следующий день в отеле в городе Нувара-Элия, где Александр остановился с друзьями, полицейские провели обыск и нашли ещё насекомых.

Игнатенко объяснил, что собрал их вдоль дорог и в саду отеля, хотел сфотографировать, чтобы определить вид, а потом вернуть обратно. Но его всё равно отвезли в суд. Заседание, по словам мужчины, продолжалось всего несколько минут: туристов арестовали и поместили в тюрьму города Бадулла.

В тюрьме Александр с друзьями провёл чуть больше месяца (с 27 февраля до 4 апреля). Большую часть этого времени они находились в камере с более чем 80 местными заключенными, спать приходилось на бетонном полу. Также он на неделю попал в тюремный госпиталь: из-за очень острой тюремной еды у него снова открылась язва. Сейчас из-за пандемии коронавируса их выпустили под залог до 15 июня.

Просто недоразумение

Против Александра и его друзей власти Шри-Ланки выдвинули 277 обвинений. Это объясняется тем, что по каждому найденному у них образцу было выдвинуто несколько отдельных обвинений (за поимку, изъятие без соответствующего разрешения, совершение этих действий на священной земле и т.д.). Теперь Александру и его друзьям грозит наказание в виде штрафа 3 млн рублей или 40 лет тюрьмы.

© Фото из личного архива

По словам Александра, для него и родственников это совершенно неподъёмная сумма, которую не удастся самостоятельно собрать, даже если продать квартиру. Сейчас, как он сообщил RT, «состояние дела неопределённое», он с друзьями старается подключить к решению проблемы российский МИД.

По мнению коллег, которые стараются его поддержать в тяжёлой ситуации, всё случившееся — просто недоразумение.

«Александр никому не хотел причинить вреда и не хотел нарушать закон. Всё произошло от неосведомлённости», — заявил RT Александр Жадобин, директор ростовского зоопарка, где работал Игнатенко

Суровые законы

Стоит отметить, что жёсткие законы, связанные с защитой биоразнобразия, действуют не только на Шри-Ланке. Их незнание зачастую приводит иностранных исследователей на скамью подсудимых.

Например, в 2001 году в национальном парке индийского штата Сикким за незаконный отлов насекомых для одного из немецких музеев задержали российских учёных Олега Аммосова и Виктора Синяева. При обыске у них было обнаружили порядка 2 тыс. экземпляров насекомых, стоимость некоторых достигала $150 за штуку. Им грозило до трёх лет заключения, но благодаря усилиям российского посольства и консульства, удалось добиться отмены уголовного обвинения, которое заменили штрафом.

Российское консульство тогда высказало признательность индийской стороне за «проявленное понимание и снисхождения к российским гражданам, попавшим в непростую историю».

После освобождения Аммосов отправил телеграмму генеральному консулу в Калькутте Алексею Золотухину. В ней он сообщил, что останется на какое-то время в Катманду ловить бабочек.

«Жаль, что столько усилий и средств было затрачено российскими дипломатами для их освобождения. Это всё не пошло им впрок. Мы им оказали помощь, вытащили из тюрьмы, а дальше всё забыто», — заявил тогда консул.

В 2008 году в индийском заповеднике за незаконный сбор насекомых арестовали чешских энтомологов Петра Швахе и Эмила Кучеру. Хотя под петицией об их освобождении подписались 600 учёных, суд в Дарджилинге приговорил последнего них к трём годам заключения. Впрочем, впоследствии Кучере удалось уехать в Чехию.