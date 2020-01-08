Сергей Лавров и глава МИД Турции провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Стамбуле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели пресс-конференцию по итогам переговоров делегаций двух стран. Ранее в Стамбуле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, главы государств приняли участие в церемонии запуска «Турецкого потока». RT вёл прямую трансляцию.
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