Сергей Лавров и глава МИД Турции провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели пресс-конференцию по итогам переговоров делегаций двух стран. Ранее в Стамбуле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, главы государств приняли участие в церемонии запуска «Турецкого потока». RT вёл прямую трансляцию.