«Почва для бесконечных слухов»: почему дело американского миллиардера Джеффри Эпштейна вызвало международный резонанс

Дело миллиардера Джеффри Эпштейна стало одним из самых заметных событий в США в 2019 году. Финансист, который входил в число друзей многих видных представителей англо-американского истеблишмента, был заподозрен в организации торговли людьми и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. При не до конца выясненных обстоятельствах он погиб в изоляторе временного содержания в Нью-Йорке. Скандал, разразившийся после ареста и смерти финансиста, затронул ряд политических деятелей США и даже британскую королевскую семью, а также привёл к возникновению различных конспирологических теорий. По мнению экспертов, дело Эпштейна вряд ли будет адекватно расследовано.

Арест и последующая гибель в следственном изоляторе американского финансиста Джеффри Эпштейна стали одними из наиболее резонансных событий 2019 года не только в США, но и в ряде других стран.

Миллиардер был арестован 10 июля — американский Минюст вменял ему организацию торговли людьми и вовлечение в проституцию несовершеннолетних.

Задержание 66-летнего Эпштейна сразу же оказалось в центре внимания СМИ, так как он был вхож в высшие круги англо-американского истеблишмента: финансист мог похвастаться знакомством c Дональдом Трампом, экс-президентом Биллом Клинтоном, режиссёром Вуди Алленом, актёром Кевином Спейси, бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, британским принцем Эндрю и другими известными лицами.

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Эпштейн ожидал суда в коррекционном учреждении в Нью-Йорке. Однако 10 августа миллиардер был найден мёртвым в своей камере. Его смерть была квалифицирована как самоубийство. При этом, согласно официальной версии, финансист смог покончить с собой, находясь под круглосуточным наблюдением.

Миллиардер не должен был оставаться в одиночестве, поскольку следствие посчитало, что в данном случае существовал риск совершения суицида. Несмотря на это, в нарушение установленных правил заключённый, пребывавший с Эпштейном в одной камере, был переведён в другое место.

Кроме того, надзиратели, которые должны были совершать обход каждые 30 минут, в день самоубийства оставили Эпштейна без присмотра на несколько часов. К тому же сразу две камеры видеонаблюдения в секции, где содержался миллиардер, оказались сломанными. Из-за этого не представляется возможным точно выяснить, что же происходило в этой части тюрьмы во время предполагаемого самоубийства финансиста.

Путь к успеху

Джеффри Эпштейн родился и вырос в Нью-Йорке. После окончания школы он посещал занятия в институте математических наук при Нью-Йоркском университете, но так его и не окончил.

Несмотря на отсутствие высшего образования, Эпштейн несколько лет преподавал математику и физику в престижной частной школе «Далтон» в Нью-Йорке. Там он стал репетитором детей председателя крупного инвестиционного банка Bear Stearns Алана Гринберга. В 1976 году Гринберг взял молодого нью-йоркского математика на работу в свою кредитную организацию.

В Bear Stearns Эпштейн был на хорошем счету и дослужился до должности партнёра с ограниченными правами. Как пишет Business Insider, в 1981-м он покинул банк и основал собственную инвестиционную фирму.

СМИ называют Джеффри Эпштейна миллиардером, однако точный размер его состояния неизвестен. Его инвестиционная фирма была зарегистрирована в офшорной зоне и не публиковала списки своих клиентов или какую-либо финансовую отчётность.

Впрочем, есть и установленные клиенты фирмы Эпштейна — это, например, нью-йоркский миллиардер Лесли Векснер, магнат индустрии моды и основатель бренда Victoria’s Secret. Управляя состоянием Векснера, Эпштейн сам заработал сотни миллионов долларов, утверждает газета The New York Times.

Дональд Трамп, его будущая жена — модель Мелания Кнаусс (Трамп), финансист Джеффри Эпштейн и его помощница Гислейн Максвелл

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В начале 2000-х годов Эпштейн стал заметной фигурой среди представителей американского истеблишмента благодаря своей благотворительной деятельности — его фонд жертвовал десятки миллионов долларов Гарвардскому университету. Тогда многие влиятельные фигуры мира политики и бизнеса США отзывались о нём как о друге. Он неоднократно организовывал экстравагантные вечеринки, а журнал New York Magazine в 2002 году сравнивал его с героем романа «Великий Гэтсби». Завсегдатаем этих вечеринок был и ещё один миллиардер — нью-йоркский девелопер и шоумен Дональд Трамп.

«Я знаком с Джеффом уже 15 лет. Потрясающий парень. С ним всегда очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды», — говорил тогда Трамп.

Транснациональный скандал

Стоит отметить, что Эпштейн уже привлекался к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. В 2008 году финансист пошёл на сделку со следствием, после того как несколько девушек дали против него показания. Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы, из которых он находился под стражей 13, а затем вышел на свободу.

После суда 2008 года американские СМИ опубликовали записные книжки Эпштейна и полётные ведомости, в которых были имена влиятельных фигур, якобы пользовавшихся его частным самолётом. На основании данных из записных книжек, а также информации, полученной от некоторых девушек, массмедиа тогда писали, что этот самолёт доставлял влиятельных гостей Эпштейна на его частный остров, где финансист предлагал им вступить в связь с несовершеннолетними.

После смерти Эпштейна в тюрьме некоторые американские СМИ задались вопросом: стал бы миллиардер давать показания против своих высокопоставленных друзей в ходе нового судебного разбирательства?

Вскоре представители Билла Клинтона распространили официальное заявление экс-президента, согласно которому он «ничего не знает об ужасных преступлениях» миллиардера, а все четыре раза, когда он пользовался самолётом Эпштейна, были деловые поездки, в которых его сопровождали сотрудники Фонда Клинтонов и Секретной службы США.

Однако ещё в 2016 году в репортаже телеканала Fox News утверждалось, что, согласно материалам первого суда над Эпштейном, Билл Клинтон совершал перелёты на лайнере финансиста не менее 26 раз.

Впоследствии были обнаружены новые доказательства того, что миллиардера и бывшего президента мог связывать не только общий интерес к благотворительности. Так, искусствовед и колумнист журнала New York Magazine Джерри Сальц обнаружил в коллекции Эпштейна картину, на которой 42-й президент США был изображён в платье, напоминающем наряд его супруги Хиллари.

Painting inside Jeffrey Epstein’s home of Bill Clinton on “the blue dress.” pic.twitter.com/Mcto5QhaMF — Jerry Saltz (@jerrysaltz) 15 августа 2019 г.

В скандал, развернувшийся вокруг Эпштейна, оказалась втянута и королевская семья Великобритании. Среди близких знакомых миллиардера числился младший сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, герцог Йоркский. Одна из участниц двух процессов над Джеффри Эпштейном, американка Вирджиния Джуффре долгое время утверждала, что Эпштейн и его сообщники принуждали её вступать в связь с принцем Эндрю, когда она ещё не достигла совершеннолетия. После гибели миллиардера американские и британские СМИ снова заинтересовались её показаниями.

Заголовки британских газет после отстранения принца Эндрю от обязанностей члена королевской семьи

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В середине ноября принц Эндрю решил дать интервью телеканалу BBC, чтобы прояснить ситуацию и ответить на обвинения в свой адрес. Однако получилось с точностью до наоборот: беседа ещё сильнее ударила по репутации герцога Йоркского. Он заявил, что доказательства его связи с обвиняющей его девушкой сфабрикованы, и добавил, что не жалеет о своём знакомстве с Эпштейном.

Всё это вызвало крайне негативную реакцию общественности. Вскоре Букингемский дворец распространил заявление, в котором говорилось, что принц Эндрю складывает с себя обязанности, которые он должен выполнять в соответствии со своим титулом, и не будет получать жалование. Фактически это означает, что герцогу Йоркскому запретили представлять королевскую семью.

Стоит отметить, что фотография принца отсутствовала на столе Елизаветы II во время трансляции её ежегодного обращения к британцам.

Мемы и расследования

Обстоятельства смерти миллиардера, его связи с высокопоставленными политиками и бизнесменами, а также предполагаемое наличие компрометирующих материалов, связанных с друзьями финансиста, привели к возникновению конспирологических версий, что Джеффри Эпштейн мог быть убит.

Так, в соцсетях получил распространение хештег #epsteindidntkillhimself (Эпштейн не совершал самоубийства. — RT), эту фразу начали использовать художники-акционисты, гости эфиров американских телеканалов и даже пивоварни.

В конце сентября во время концерта популярной группы Massive Attack в Нью-Йорке на сцене появилась огромная надпись «Кто убил Эпштейна?»

Концерт группы Massive Attack

Twitter

Некоторые эксперты считают, что если рассматривать дело Эпштейна с фактической стороны, то становится очевидно: в нём есть множество странных совпадений и невыясненных обстоятельств.

«С культурно-кинематографической точки зрения оно вообще напоминает остросюжетный фильм. Талантливый математик — то ли миллиардер, то ли нет. Он вращался в высших кругах, был знаком с Биллом Клинтоном и Трампом, который говорил про него, что он потрясающий, весёлый парень. При этом есть основания полагать, что его образ миллиардера-филантропа вполне мог быть фикцией и никакого значительного состояния у него вовсе не было. Это дело более чем странное, потому что в июле он уже пытался покончить жизнь самоубийством, что автоматически означает повышенный режим наблюдения. И вдруг ему удаётся совершить суицид, притом что никого не было рядом, никто не оказал ему помощь. Всё это выглядит не очень правдоподобно», — отметил в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Он считает, что дело Джеффри Эпштейна не будет адекватно расследовано, но спровоцирует появление целого ряда конспирологических теорий, которыми себя развлекают граждане США в отсутствие доступа к объективным СМИ и честным журналистским расследованиям.

«В подобных делах есть много вопросов, на которые нет ответа. Например — как он фактически вышел сухим из воды после первых обвинений в педофилии и организации проституции? В тех случаях, когда нет внятных ответов, у общества возникает недоверие. В данном случае отсутствие пищи, которая удовлетворила бы этот информационный голод, даёт почву для бесконечных слухов», — заключил политолог.

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, дело Эпштейна и связанные с ним обстоятельства свидетельствуют о наличии крупной проблемы — криминального поведения американского истеблишмента.