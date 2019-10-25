Адвокат Марии Бутиной обсудил с RT ситуацию вокруг россиянки

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RT
В пятницу, 25 октября, из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, была освобождена россиянка Мария Бутина. Она провела в заключении год и три месяца. Ранее суд США признал её виновной в «сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом». Теперь девушку депортируют в Россию. Ожидается, что она прибудет в Москву 26 октября. В прямом эфире адвокат Бутиной Роберт Дрисколл обсудил с RT ситуацию вокруг своей подзащитной.

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