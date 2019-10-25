Трансляция от здания тюрьмы, откуда должна выйти Мария Бутина

Гражданка России Мария Бутина выходит из тюрьмы во Флориде. Затем она вернётся в РФ. В США Бутину обвинили в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации. Под арест её поместили в июле 2018 года. Позже она пошла на сделку со следствием. В апреле суд приговорил Марию к 18 месяцам заключения и одобрил депортацию. В российском МИД неоднократно подчёркивали, что это дело носит политический характер, а все обвинения надуманны. RT ведёт прямую трансляцию от здания тюрьмы.