Протесты «жёлтых жилетов» в День взятия Бастилии

Сторонники протестного движения «жёлтых жилетов» собрались в центре Парижа, где в воскресенье, 14 июля, прошёл парад в честь французского национального праздника Дня взятия Бастилии. Из-за введённого властями запрета на демонстрации «жёлтых жилетов» в центральных районах города большая часть протестующих не надели отличительные знаки, ограничившись революционными песнями и кричалками. Местами протесты перерастали в столкновения с полицией. RT вёл прямую трансляцию.