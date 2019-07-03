«Помимо политической солидарности есть конкретные проекты»: Лавров о сотрудничестве России и ОИС в борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин провели переговоры в Москве. Они обсудили развитие отношений, а также международные и региональные проблемы. В частности, дипломаты обменялись мнениями об эскалации в Персидском заливе. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.