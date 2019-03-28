«Во время заседания СБ ООН по Голанам»: Сирия сообщила об авиаударах Израиля по провинции Алеппо

Постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари на экстренном заседании Совета Безопасности организации по Голанским высотам заявил, что Израиль нанёс авиаудары по провинции Алеппо. Дипломат также сообщил, что системы ПВО САР смогли отразить несколько ударов. В сирийских СМИ со ссылкой на источники отмечается, что ущерб нанесён исключительно материальный. ЦАХАЛ отказался комментировать сообщения СМИ.

Израиль нанёс авиаудары по промышленному району Шейх-Наджар в сирийском Алеппо, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари. Он подчеркнул, что атака была совершена в тот момент, когда по инициативе Дамаска началось заседание Совбеза ООН по Голанским высотам.

«В тот момент, когда началось заседание Совета Безопасности, Израиль нанёс удары по району Шейх-Наджар в Алеппо, это почти в 500 км от Голан», — сказал аль-Джаафари.

Он подчеркнул, что ПВО арабской республики смогли отразить несколько ударов.

Целью атаки, помимо Шейх-Наджара, стал гражданский аэропорт и населённый пункт Джибрин, рассказал РИА Новости представитель ополчения Алеппо. Он также сообщил, что число пострадавших пока неизвестно, как и масштабы нанесённого ущерба.

«Атаки совершены на гражданский аэропорт, Джибрин и Шейх-Наджар. По ущербу и пострадавшим — выясняем», — сказал собеседник агентства.

По данным гостелеканала Ikhbariya, удар был нанесён в районе 23:00 по местному времени. При этом пострадавших, как сообщил каналу военный источник, нет — ущерб лишь материальный.

«Около 23:00 в среду наши средства ПВО отразили воздушную атаку на ряд объектов в районе индустриального городка Шейх-Наджар на северо-восток от Алеппо и сбили несколько ракет. Ущерб лишь материальный», — приводит РИА Новости заявление источника сирийских СМИ.

При этом израильская газета Jerusalem Post утверждает, что погибли порядка десяти человек. Reuters, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции, сообщает, что в районе ударов израильских ВВС находились объекты вооружённых формирований, подконтрольных Ирану.

Также сообщается, что во всём Алеппо после атаки наблюдались перебои с электроснабжением.

Сирийское информагентство SANA опубликовало видеозапись ударов, предположительно нанесённых израильской авиацией.

В Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения о ракетном ударе по Сирии, сославшись на то, что об атаке сообщили иностранные СМИ.

«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — приводит ТАСС слова официального представителя пресс-службы ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля нанесли три удара»

Напомним, Израиль неоднократно совершал удары по территории Сирии. Последний из инцидентов произошёл 21 января этого года.

«21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. В ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб», — сообщили в российском Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в результате атаки погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро пострадали, также была повреждена инфраструктура международного аэропорта в Дамаске.

Израиль факт атаки подтвердил. При этом Тель-Авив утверждает, что удары были нанесены в ответ на запуск ракеты земля — земля по северной части Голанских высот. Израильские военные возлагают ответственность за этот инцидент на спецподразделение иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс».

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ЦАХАЛ утверждает, что удары наносились по военным объектам этого спецподразделения — складу боеприпасов, тренировочному лагерю, разведпункту и ещё одному объекту, расположенному на территории аэропорта Дамаска.

Тель-Авив возложил ответственность за произошедшее столкновение на Дамаск и выразил готовность и дальше «действовать по мере необходимости для защиты гражданского населения Израиля».

Стоит отметить, что удар по аэропорту Дамаска стал вторым за сутки — 20 января Израиль совершил атаку по юго-востоку сирийской столицы, однако она была отражена зенитными комплексами российского производства «Панцирь» и «Бук». Об этом сообщили в российском Минобороны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя эти события, подчеркнул, что Тель-Авив продолжит действовать в Сирии, чтобы «противостоять попыткам Ирана» закрепиться в стране.

«Наша постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам», — привела пресс-служба слова Нетаньяху.

F-16 израильских ВВС

AFP

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«В рамках попыток продлить кризис»

Позже в связи с атакой на аэропорт Дамаска МИД арабской республики обратился в Совет Безопасности ООН и к Генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу. Об этом 21 января сообщило SANA.

«Министерство иностранных дел и мигрантов подтвердило, что новая израильская агрессия против Сирии проводится в рамках продолжающихся попыток Израиля продлить кризис в Сирии и террористическую войну против неё, а также поднять боевой дух оставшихся террористических очагов», — сообщило агентство.

А 23 января аль-Джаафари предупредил, что, если против Израиля не будут приняты конкретные меры со стороны Совета Безопасности ООН, Сирия оставляет за собой право совершить ответный авиаудар по аэропорту Тель-Авива.

«Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создаёт войны, в этом Совете, реализовав своё законное право защищаться, и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива», — приводит его слова РИА Новости.