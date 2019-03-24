Спасение Viking Sky: около 500 человек эвакуированы с круизного лайнера у берегов Норвегии

Более суток продолжалась операция по эвакуации людей с круизного лайнера Viking Sky, который потерял ход в Норвежском море. После отказа двигателей во время шторма судно начало сносить к берегу, однако экипажу удалось бросить якорь и остановить корабль, когда до мелководья оставалось менее 100 метров. Позднее моряки сумели запустить часть двигателей и отогнать лайнер в открытое море, после чего он своим ходом отправился в порт Молде. За время спасательной операции, которая из-за плохой погоды проводилась при помощи вертолётов, были эвакуированы 479 из 1373 человек, находившихся на борту лайнера.

В Норвежском море завершается спасательная операция, в ходе которой почти 500 человек были эвакуированы на берег с круизного лайнера Viking Sky, накануне потерявшего ход во время выполнения регулярного рейса. По последним данным, на берег удалось доставить 479 из 1373 человек, находившихся на борту корабля.

«Эвакуация пассажиров закончилась, на борту находятся 436 гостей и 458 членов экипажа. 479 пассажиров, которых вертолётами вывезли с судна, сейчас на берегу», — сообщили в компании Viking Ocean Cruises, которой принадлежит корабль.

Сигнал бедствия с лайнера, совершавшего переход из Тромсё в Ставангер, поступил днём в субботу, 23 марта, около 14:00 по местному времени (12:00 мск). По имеющимся данным, причиной послужил отказ двигателей во время шторма, из-за чего судно начало дрейфовать в сторону берега недалеко от Молде.

Экипажу удалось бросить якорь и остановиться, когда до мелководья оставалось менее 100 метров, а до берега — около 900 метров.

Позднее моряки запустили один из отказавших двигателей и начали движение в открытое море. В сложившейся ситуации капитан корабля принял решение об эвакуации людей. Всего на борту Viking Sky было 1373 человека. Сообщается, что россиян среди 915 пассажиров круизного лайнера нет, однако четверо граждан России входят в состав экипажа корабля.

«По данным Объединённого центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии, ведётся эвакуация (росграждан среди пассажиров не имеется, четыре члена экипажа — россияне). Находимся в контакте с ОЦК на предмет возможного оказания помощи соотечественникам», — сообщили в посольстве России в Норвегии.

Спасательная операция осложнялась сильным штормом, из-за которого экипаж не мог спустить на воду шлюпки. Вывозить людей на берег приходилось вертолётами.

«Три вертолёта вылетели в район ЧП. Полиция организовала лагерь по приёму эвакуированных на суше», — цитирует издание VG представителя полиции Тура Андре Франка.

«Это займёт время, но это единственная возможность в условиях восьмиметровых волн», — добавил Франк.

Пассажиров по одному поднимали на вертолёты, однако за раз взять на борт можно не более 15 человек. Поэтому эвакуация проходила достаточно медленно: к ночи на берег удалось вывезти 166 человек, а на момент окончания воздушной операции — 479.

В районе ЧП всё это время находились три корабля — поисково-спасательное судно Ocean Response, морской буксир Normand Ranger и малый буксир Vivax. Из-за штормовой погоды долгое время не удавалось помочь Viking Sky, однако позднее специалисты смогли восстановить работу трёх из четырёх двигателей, и круизный лайнер своим ходом в сопровождении кораблей поддержки отправился в порт Молде.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/tUBm6A04pNpic.twitter.com/BzRDcX9fuJ — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 23 марта 2019 г.

К слову, инцидент в Норвежском море произошёл с новейшим кораблём. 14-палубный лайнер был построен в 2016 году на итальянской верфи Fincantieri и отправился в своё первое плавание в феврале 2017-го. Длина судна, принадлежащего компании Viking Cruises, составляет порядка 230 метров, а максимальная ширина — 34 метра.

По информации представителя ОЦК поисково-спасательных операций Южной Норвегии Боргхильда Эльдёена, большинство пассажиров лайнера — американцы и британцы.

Некоторые пассажиры Viking Sky делились в сети фотографиями и видеозаписями происходящего на борту корабля. На опубликованных кадрах видно, что в районе инцидента был серьёзный шторм, люди могли получить повреждения из-за падения элементов потолка, а также хаотичного перемещения незафиксированной мебели и других предметов.

На данный момент известно о как минимум 20 пострадавших, которые были доставлены в норвежские больницы с ушибами, порезами и переломами. Сообщается, что трое из них получили серьёзные травмы.

В Молде со вчерашнего вечера находится норвежский миллиардер и владелец компании Viking Cruises Торстейн Хаген, по словам которого в состав экипажа круизного лайнера входят граждане 45 стран. Капитан корабля — финн.

«Эвакуация проводится с акцентом на безопасность всех участников ситуации. К сожалению, нам сообщили, что несколько гостей получили травмы, но они не должны быть опасными для жизни. По прибытии на берег гостей отвозят в ближайшие отели», — заявил Хаген.

Как сообщили собеседники норвежского издания VG, инцидент произошёл в районе Хустадвика, который считается одним из самых опасных для навигации участков морского побережья Норвегии, тем более в плохую погоду. Это обусловлено сложной береговой линией, множеством рифов и отмелей.

«Хустадвика — это кладбище кораблей. Множество лодок затонули там или получили значительные повреждения», — рассказал капитан Олаф Магне Стрёмсхольм, который более 25 лет работает в этом районе.

По его мнению, экипажу лайнера и его пассажирам очень сильно повезло, что удалось вовремя остановиться, а затем запустить двигатели и увести корабль из опасных вод.