Мир, труд, бизнес: почему в Британии заявили об экономической выгоде России и Ирана в Сирии

Россия и Иран получат выгоду за счёт сотрудничества с Дамаском, убеждены в британском аналитическом центре Chatham House. Эксперты полагают, что Москва и Тегеран заинтересованы в послевоенном восстановлении арабской республики и уже налаживают контакты с сирийским бизнесом. В Британии полагают, что РФ и Иран даже соперничают за участие в развитии сирийской экономики. Опрошенные RT политологи считают, что таким образом британский аналитический центр пытается заявить о якобы корыстных целях РФ в урегулировании сирийского конфликта. В то же время специалисты отмечают, что с окончанием войны САР будет активно развиваться, многие страны намерены участвовать в выгодных проектах. У России в этом отношении будет преимущество, заявлял ранее президент арабской республики Башар Асад.

Британский аналитический центр Chatham House, который занимается исследованиями в области международных отношений, оценил «экономические выгоды» России и Ирана от восстановления Сирии. По мнению специалистов центра, Москва и Тегеран — главные союзники Дамаска и наиболее влиятельные игроки в САР — сейчас соперничают за доступ к сирийской экономике.

«Россия и Иран — самые влиятельные внешние силы, которые оказывают поддержку режиму Асада и, как ожидается, извлекут выгоду из экономического восстановления Сирии», — говорится в докладе Chatham House.

Британские аналитики считают, что Россия и Иран таким образом якобы рассчитывают частично возместить расходы за «военное вмешательство» в сирийский конфликт.

«Участие России и Ирана в экономическом восстановлении Сирии направлено как на возмещение затрат на поддержку режима, так и на сохранение этими странами влияния в Сирии в послевоенный период», — считают в британском центре.

Политолог Александр Асафов в беседе с RT отметил, что специалисты Chatham House «смещают акценты», чтобы объяснить «корыстными целями» ключевую роль России в урегулировании сирийского конфликта.

«После очевидного территориального уничтожения «Исламского государства»* при помощи России транслируется позиция, что Россия это делает из определённой корысти. Что она это делает не потому, что хочет помочь сирийскому народу, который позвал Россию на помощь официально, не потому, что угроза международного терроризма реальна для всего мира (и для России в первую очередь), а именно потому, что за этим стоят простые и очевидные желания — получить финансовые преференции», — объяснил Александр Асафов.

При этом, по словам эксперта, ранее в Штатах заявляли, что Россия якобы неспособна эффективно помогать Сирии в военном и экономическом плане, а также в восстановлении мирной жизни. Теперь на Западе вынуждены менять позицию, полагает Асафов.

«Есть очевидная реальность фактического разгрома Сирийскими правительственными войсками при помощи ВКС России «Исламского государства» — это надо как-то признать и объяснить. Соответственно, они транслируют, что это всё из-за денег, то есть перекладывают свою мотивацию участия в подобных конфликтах на Россию», — заключил эксперт.

Перспективы российского бизнеса





Авторы документа также считают, что Россия и Иран получат наибольшие выгоды после восстановления экономики в Сирии. В частности, согласно документу, страны уже налаживают связи с сирийскими бизнесменами. При этом ключевыми сферами взаимодействия обозначены нефтегазовая отрасль, энергетика, сельское хозяйство, туризм и недвижимость.

Рабочие в сборочном цехе совместного сирийско-иранского автомобильного завода SIAMCO в пригороде Дамаска

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев считает логичным развитие событий, при которых российским компаниям в Сирии будут даны преференции.

«Почему бы России и Ирану не получить компенсацию за те расходы, которые они на благо сирийского народа понесли в Сирии. Это нормально. Тем более это обещал сирийский президент, — отметил Труевцев в беседе с RT. — Поскольку Россия и Иран помогли сирийскому народу в избавлении от терроризма, оказывают ему помощь в восстановлении Сирии, то будет совершенно естественно, что они будут получать и какую-то долю прибыли от того, что восстановленное хозяйство будет экспортироваться частично».

В апреле 2018 года сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией депутатов Госдумы выразил надежду на участие российских компаний в восстановлении Сирии.

«В восстановлении Сирии мы ждём компании России, у них будут все преференции», — процитировал слова президента САР председатель патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин, который присутствовал на встрече.

Вместе с тем директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев напомнил, что заинтересованность в послевоенном сотрудничестве с Дамаском также проявляли Китай, Турция и США.

«Я бы не стал ограничиваться только позицией России и Исламской Республики Иран. На этот каравай очень много ртов. Я должен отметить позицию Соединённых Штатов, которые фактически контролируют все нефтеносные и газоносные районы Сирии. Достаточно большое влияние Турецкой Республики, которая тоже хочет получить часть пирога. Китай заявлял, что примет самое активное участие в восстановлении инфраструктуры САР. В Сирии сейчас много китайских специалистов — это люди, представляющие крупный бизнес, крупные транснациональные корпорации, аффилированные с Китаем», — отметил Александр Гусев.

Напомним, что в феврале 2018 года посол КНР в Дамаске Ци Цяньцзинь также заявил о намерениях Китая инвестировать в восстановление сирийской экономики.

«Я считаю, что уже пора сфокусировать все усилия на развитии и восстановлении Сирии. На мой взгляд, Китай будет играть всё большую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и законному правительству», — сказал посол.

Последствия санкционного давления

Авторы документа также считают, что для России реконструкция Сирии будет означать восстановление авторитета Башара Асада на глобальном и региональном уровнях.

Однако, как указывается в докладе, Соединённые Штаты и Евросоюз препятствуют реконструкции инфраструктуры Сирии через санкционное давление на ключевые секторы экономики страны. В частности, санкции не позволяют иностранным компаниям инвестировать в сирийскую экономику.

Рабочий в цехе завода по производству трансформаторов Union Transformers, расположенного в пригороде Дамаска

© Михаил Воскресенский / РИА Новости

Александр Гусев в беседе с RT отметил, что Вашингтону выгодно сохранять напряжённость в регионе.

«Для них важно сейчас ввести санкции против тех компаний, которые будут вкладывать деньги в инфраструктуру Сирии. Для них важно, во-первых, чтобы это противостояние продолжалось — они не заинтересованы в том, чтобы конфликт был разрешён. Второе: они будут обустраивать ту часть территории, где находятся месторождения нефти и газа, чтобы качать нефть и газ. Конечно, они расчищают место под солнцем. Введение санкций Соединёнными Штатами и их союзниками преследует только одну цель — их укрепление в Сирии», — пояснил Гусев.

При этом британские аналитики признают, что осуществление экономического и финансового давления на Асада будет иметь серьёзные последствия в первую очередь для сирийского народа.

Константин Труевцев полагает, что США таким образом решили наказать сирийцев после провала операции по смене действующей власти в Сирии. Эксперт добавил, что «человеческая логика» в данном случае не работает, поскольку для возвращения беженцев на родину необходимо восстановление инфраструктуры, а этому препятствуют санкции.

В марте президент Сирии Башар Асад заявил, что против Дамаска ведётся экономическая война. Он отметил, что инструменты международной политики изменились: вместо диалога теперь применяются иные методы — бойкоты, отзывы послов, экономические блокады и терроризм.

Ранее, 6 февраля 2019 года, в сенате США большинством голосов был одобрен законопроект, который предполагает введение санкций против Сирии и её союзников, включая Россию и Иран.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.