«Жест квазидоброй воли»: с чем может быть связан перевод Бутиной на режим общего содержания в американской тюрьме

Арестованную в США россиянку Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме города Александрия, штат Вирджиния. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее гражданку РФ, которую обвиняют в нарушении законодательства об иностранных агентах, содержали в одиночной камере в блоке для особо опасных преступников. Эксперты считают, что перевод Бутиной может быть связан с тем, что она частично признала свою вину и согласилась на сделку со следствием. Между тем аналитики полагают, что давление на россиянку может продолжиться и в общей камере.

Гражданка России Мария Бутина переведена на общий режим содержания в тюрьме города Александрия, штат Вирджиния. Об этом 11 декабря сообщила в ходе традиционного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наконец она переведена на общий режим содержания. До этого, как вы знаете, она находилась в тюремном блоке для особо опасных преступников, где ей позволялось покидать камеру всего на два часа в сутки, причём только ночью», — отметила Захарова.

По её словам, девушка сейчас «много времени посвящает литературе и спорту» и «сохраняет присутствие духа».

29-летняя Мария Бутина была арестована в США 15 июля прошлого года, накануне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Россиянку обвиняют в работе на РФ в качестве агента без соответствующего предупреждения американских властей, в попытках внедриться в американские организации и использовании личных связей для влияния на американскую политику в интересах Москвы.

Под давлением

В августе 2018 года Бутину перевели из тюрьмы в Вашингтоне в центр заключения города Александрия, штат Вирджиния, где до последнего времени держали в так называемой административной изоляции в одиночной камере. Как отмечало российское посольство США в Вашингтоне, условия содержания Бутиной были «на грани пыток»: её этапировали в тюрьму в кандалах, 12 часов морили голодом и держали в камере с включённым светом.

Также по теме «США охотятся за россиянами»: Москва намерена добиваться освобождения гражданки РФ Марии Бутиной Минюст США расширил обвинения в адрес гражданки РФ Марии Бутиной. К «сговору с целью работы агентом без регистрации» добавилась статья...

В ноябре 2018 года в эксклюзивном интервью RT отец Марии Валерий Бутин назвал условия нахождения дочери в тюрьме «натуральной пыткой». В свою очередь, адвокат гражданки РФ Роберт Дрисколл в эфире RT сообщал, что россиянке не предоставляли необходимые медикаменты, несмотря на обострившиеся в заключении болезни.

В декабре американские СМИ сообщили, что Мария Бутина решила пойти на сделку со следствием и частично признать свою вину. Комментируя эту новость, Мария Захарова отметила, что причиной такого шага стали суровые условия содержания в американской тюрьме.

«Таким образом, Марии Бутиной просто наглядно, в ручном режиме демонстрировали, что её ждёт в случае отказа от сотрудничества со следствием», — подчеркнула Захарова.

С похожим заявлением выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В свою очередь, президент России Владимир Путин в декабре отметил, что никаких заданий российских госорганов в Америке девушка не выполняла.

«Это я могу ответственно заявлять, чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12—15 лет», — отметил Путин в ходе большой пресс-конференции.

Как подчеркнул в интервью RT профессор НИУ ВШЭ юрист Александр Домрин, условия содержания Марии Бутиной не соответствовали выдвигаемым против неё обвинениям.

«Её не обвиняют в шпионаже, саботаже или каких-то более тяжких преступлениях. Её обвиняют по более мягкой статье — выполняла функции иностранного агента, не зарегистрировавшись, — заявил в разговоре с RT Домрин. — Если бы она была американкой, ей бы дали года два, но она русская, а в современной Америке это является отягчающим обстоятельством. Поэтому ей угрожали 15 годами заключения и ввели равносильные пытке условия заключения».

Тюрьма в г. Александрия

Gettyimages.ru

© Tracy A. Woodward/The Washington Post

По словам эксперта, скорее всего, изменение условий содержания связано с тем, что Бутина пошла на сделку со следствием, «чтобы выжить».

«Но после того, что ей пришлось пережить, кто бы не пошёл на сделку со следствием? А если бы её направили в тюрьму в Гуантанамо, то она бы призналась и в убийстве президента Кеннеди, — утверждает Домрин. — Её действия — нормальная реакция организма, который не хочет, чтобы его замуровали в одиночной камере размером с автомобиль».

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с RT считает, что отчасти изменение условий содержания может быть следствием усилий российской стороны, которая старается привлечь внимание к этой ситуации.

«Бутина в роли жертвы, очередной Жанны д’ Арк, сейчас американской стороне не выгодна, — отметил Васильев в разговоре с RT. — Что бы они ни делали, ничего полезного для себя они не извлекли».

Террористы, шпионы, изменники

Мария Бутина — не единственный известный заключённый, которого держат в тюрьме в Александрии. Так, в мужском блоке этого пенитенциарного учреждения с июня прошлого года находится бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, которого арестовали в рамках расследования российского вмешательства в выборы президента США 2016 года. Его адвокаты также жаловались на условия содержания. По их словам, состояние здоровья Манафорта настолько ухудшилось в тюрьме, что он был вынужден пересесть в инвалидную коляску.

Пол Манафорт: до и после тюремного заключения

Reuters

Как сообщало в июле 2018 года американское издание The Washington Post, адвокаты Манафорта выступали против его помещения в тюрьму Александрии, опасаясь за безопасность своего подзащитного. Однако принявший это решение окружной судья Т. С. Эллис III заявил, что беспокоиться не стоит, поскольку «сотрудники Александрийского центра предварительного заключения имеют большой опыт работы с обвиняемыми по резонансным делам, включая лиц, обвиняемых в причастности к международному или внутреннему терроризму, шпионаже или государственной измене».

Также по теме «Главное — вернуться на родину»: что могло заставить Марию Бутину частично признать вину Мария Бутина признала себя виновной по одному из пунктов обвинения американской стороны, который касается сговора с целью нарушения...

Также среди заключённых этой тюрьмы — полевой командир Ахмед Абу Хаттала, захваченный в Ливии в 2014 году. Его обвиняли в организации атаки на американское консульство в Бенгази в 2012-м, в которой погиб посол США Кристофер Стивенс. Единственный осуждённый в США по делу об атаке на башни близнецы 11 сентября 2001 года — гражданин Франции Закариас Муссауи также во время следствия находится в тюрьме в Александрии.

«Александрия — это совсем рядом с Вашингтоном, переезжаешь через Потомак — и ты уже в штате Вирджиния, — пояснил Александр Домрин. — Это удобно для правосудия. Если они понадобятся, то всегда их можно быстро привезти в суд».

Среди других известных заключённых, в разные времена побывавших в этом месте: румынский хакер Марчел Лазар Лехел (Guccifer), заявлявший, что это он взломал почтовый сервер Хиллари Клинтон в 2016 году, американская журналистка Джудит Миллер, отказавшаяся в 2005-м назвать источник, который раскрыл ей личность агента ЦРУ Валери Плэйм, террористы, организовавшие в начале 2000-х сеть «Виргинский джихад» и пытавшиеся устроить теракты в США с использованием биологического оружия, Джон Ли Малво и Джон Аллен Мухамад — «белтуэйские снайперы» — убившие в 2002 году 17 человек на востоке США, а также агент ЦРУ Гарольд Джеймс Николсон и сотрудник ФБР Роберт Хансен, обвинённые в 1990-х и начале 2000-х в шпионаже в пользу Советского Союза и России.

«Не европейские условия»

Как пишут американские СМИ, в целях безопасности все телефонные звонки обвиняемых по резонансным федеральным делам, в числе которых находятся Бутина и Манафорт, записываются, а их письма прочитываются сотрудниками тюрьмы.

Ранее в интервью изданию Politico бывшая заключённая, журналист Джудит Миллер, так описала своё пребывание в женском блоке тюрьмы в Александрии.

«Сложно описать, как сильно угнетает постоянное пребывание в закрытом помещении в тюрьме. Александрийская тюрьма содержится в образцовом порядке, но правила там жёсткие, и нет внутреннего двора, где можно было бы позаниматься спортом или хотя бы просто подышать свежим воздухом».

Как писала газета The New York Times в 2005 году, камеры часто были переполнены и Миллер приходилось спать на полу.

«Это совершенно однозначно не европейские условия содержания, — прокомментировал содержание заключённых в США Александр Домрин. — В Америке очень жёсткая пенитенциарная система».

В Александрийской тюрьме также были случаи издевательств надзирателей над своими подопечными. Так, в 2014 году надзиравший за женской частью тюрьмы заместитель шерифа Брайант Пегис сам был осуждён на 2,5 года за сексуальное насилие над одной из заключённых.

По словам Владимира Васильева, вполне возможно, что перевод Марии Бутиной в камеру общего содержания из одиночного заключения связан с намерением подвергнуть её новым видам давления.

«Если следовать формальной логике, то перевод из камеры-одиночки в камеру общего содержания — это поблажка, — отмечает Васильев. — Но учитывая то, что она иностранка, во взаимоотношениях между заключёнными в камере могут возникнуть разные ситуации. Как и в любой тюрьме, там есть «паханы», которые могут оказывать психологическое воздействие».

Однако, как надеется эксперт, если вслед за переводом на общее содержание последуют другие послабления для Бутиной, это может означать стремление властей США как-то завершить историю с арестом россиянки.

В американской тюрьме

Gettyimages.ru

© Ann Johansson/Corbis

«Будем рассчитывать на то, что это всё же облегчение, сигнализирующее, что дело Бутиной движется к своему завершению. Может быть, администрация Трампа готова сделать жест квазидоброй воли в отношении России», — резюмировал политолог.