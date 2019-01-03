«Аргумент для профанов»: почему Трамп назвал операцию в Афганистане причиной развала СССР

Президент США Дональд Трамп считает, что операция советских войск в Афганистане якобы привела к банкротству и развалу Советского Союза. Такое заявление глава государства сделал на встрече с министрами и членами администрации, где он также выразил недовольство позицией бывшего шефа Пентагона по вопросу американского присутствия в исламской республике. СМИ раскритиковали главу Белого дома за абсурдные утверждения, а также осудили членов кабинета, которые «восхваляли своего босса». Эксперты считают, что Трамп стремится сократить численность войск в центральноазиатском государстве и других регионах и пытается найти доводы в пользу такого шага. При этом, по словам аналитиков, сомнительность исторических параллелей не беспокоит американского президента.

Именно высокая стоимость операции советских войск в Афганистане якобы привела в своё время к развалу СССР, заявил президент США Дональд Трамп. Такое мнение американский лидер высказал в ходе первого в 2019 году заседания своего кабинета министров.

«Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал её Россией, потому что они обанкротились, сражаясь в Афганистане... Причина, по которой Россия была в Афганистане, заключалась в том, что террористы направлялись в Россию. Они были правы, что были там. Проблема в том, что это была ожесточённая борьба. И они буквально обанкротились, они снова стали называться Россией, а не СССР. Знаете, многие места, о которых вы сейчас читаете, больше не являются частью России из-за Афганистана», — сказал Трамп.

Такое заявление президент США сделал, обосновывая своё намерение резко сократить численность американского контингента в Афганистане (по данным СМИ, речь может идти о выводе 7000 из 14 000 солдат, которые сейчас находятся в исламской республике).

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Трамп также заявил, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на операцию в Афганистане, и задал риторический вопрос, почему существующие в этой стране проблемы «на земле» решают Соединённые Штаты, а не Россия, Индия или Пакистан. Он добавил, что выступает за то, чтобы позволить боевикам «Талибана»* воевать с террористами «Исламского государства»** на территории Афганистана, однако военное руководство операцией придерживается иной точки зрения.

«Есть территория, где есть «Талибан» и ИГИЛ, и они сражаются друг с другом. Я спросил: «Почему вы не даёте им воевать? Почему мы оказались в центре событий?» И те, и другие — наши враги... Это самая безумная вещь, которую я когда-либо видел», — заявил Трамп.

Таким образом Трамп раскритиковал бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса и ряд других высокопоставленных военных чиновников за «бесконечную» войну в Афганистане. Президент также заявил, что он, по сути, уволил Мэттиса, хотя бывший глава Пентагона сам ушёл в отставку, написав письмо на имя президента вскоре после сообщения о намерении Трампа вывести войска из Сирии и сократить контингент в Афганистане. По словам Мэттиса, его взгляды не совпадали с позицией Трампа.

Подобные нестыковки, преувеличения и даже явные передёргивания фактов, к которым есть склонность у 45-го президента США, в очередной раз стали объектом нападок со стороны его политических оппонентов. В американских СМИ вышел ряд публикаций, в которых выступление Трампа буквально разобрали на цитаты, после чего их опровергали или же ставили под сомнение.

Так, обозреватель The Washington Post пишет, что, хотя между военной операцией СССР в Афганистане и развалом Союза есть определённая временная корреляция, это не означает наличия прямой причинно-следственной связи. Автор отмечает, что афганская кампания была одной из многих, но явно не единственной причиной распада. Кроме того, журналист обратил внимание на неверное использование Трампом термина «банкрот», что довольно странно для бизнесмена.

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Также отмечается абсурдность утверждения Трампа о том, что СССР ввёл войска в Афганистан, дабы защититься от террористической угрозы.

«Самый бесстыжий советский пропагандист никогда не утверждал, что афганские террористы нападали на Россию. Вы можете перечитать всю советскую прессу 1980-х годов и никогда не найдёте ничего настолько нелепого», — цитирует The Washington Post эксперта по Афганистану Нью-Йоркского университета Барнетта Рубина.

Кроме того, автор материала упрекнул Трампа в том, что он на идейном уровне поддержал ввод советских войск в Афганистан: «Поразительно и беспрецедентно для президента Соединённых Штатов утверждать, что СССР был прав... В конце концов, США были на другой стороне, помогая моджахедам».

В свою очередь, автор The New York Times обратил внимание на то, что Трамп изначально утверждал, что бывший шеф Пентагона Джеймс Мэттис сам подал в отставку. Кроме того, издание припомнило заявление Трампа о том, что Россия и её союзники «недовольны» тем, что США выводят свои войска из Сирии, отметив, что президент РФ Владимир Путин назвал это решение Вашингтона «правильным шагом».

Обозреватель The New York Times проанализировал и некоторые другие неточности в выступлении Трампа, в том числе касающиеся Ирана, опросов общественного мнения и стены на границе с Мексикой, а заодно раскритиковал членов кабмина, которые, в свою очередь, «один за другим восхваляли своего босса».

There is now a “Sanctions are Coming” poster on the table pic.twitter.com/dY27r08Kuk — Jill Colvin (@colvinj) 2 января 2019 г.

Кроме того, удивление многих журналистов вызвал постер в стиле «Игры престолов», который лежал посреди стола во время заседания кабинета министров. На этом постере поверх изображения Дональда Трампа идёт надпись «Санкции близко». Не менее странным оказалось то, что это «вариация на тему» ноябрьского постера, который президент США ранее публиковал у себя в Twitter в преддверии введения в действие второго пакета санкций против Ирана.

Трамп считает расходы

В свою очередь, комментируя заявление президента США касательно развала СССР из-за операции в Афганистане, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT отметил, что Трамп приводит подходящие (с его точки зрения) исторические аналогии в поддержку своего намерения сократить американское военное присутствие не только в Афганистане, но и по всему миру.

«Трамп последовательно проводит политику сокращения присутствия США за рубежом. Вопрос не только в Афганистане, но и в тех сотнях баз, которые у США есть по всему миру в странах, местонахождение которых большинству американцев не известно и которые уж точно не имеют отношения к безопасности США. Это огромный бюджет, который тратится на поддержание этой инфраструктуры», — заявил эксперт.

«Так что Трамп, как человек, который пришёл в политику из бизнеса, считает расходы. И под этот тезис он приводит всё новые и новые аргументы, пытается найти в истории соответствующие, с его точки зрения, аналогии, которые подкрепили бы его позицию», — добавил Солонников.

Собеседник RT отметил, что приведённая в данном случае аналогия с военной операцией СССР в Афганистане некорректна, однако для американского лидера это не имеет значения.

«Этот аргумент он будет использовать для точно таких же, как он, профанов в истории и военном деле, заседающих в конгрессе и занимающихся американской политикой. Для них аргумент рабочий. Думаю, он использует данный пример в тех американских спорах, в которых участвует и зачинщиком которых является. С точки зрения пиара это нормальный ход и рабочая позиция. Как смогут, её попробуют поддержать те СМИ, которые с ним сотрудничают», — подытожил политолог.

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Вместе с тем эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер констатировал, что в своё время СССР, безусловно, потратил слишком много сил и средств в Афганистане, однако это не означает, что именно данная военная операция стала причиной развала страны.

«Что касается США, они тоже не развалятся, максимум — испытают дискомфорт. И Трамп говорил, что США не должны активно участвовать в мировых политических процессах... В общем, Штатам действительно нечего делать в Афганистане, но, с одной стороны, они как-то сдерживают талибов, хоть и не очень удачно. С другой — они почти не чувствуют внутри государства всю эту кампанию, которая идёт уже очень давно и непродуктивно», — отметил эксперт.

Собеседник RT добавил, что самым слабым местом в риторике президента США является причинно-следственная связь, потому что из-за недостатка определённых знаний и информации ему приходится раз за разом прибегать к неочевидной логике.

Говоря о перспективах вывода американских войск из Афганистана, эксперт отметил, что выведение войск из исламской республики целесообразно только при достижении некоего политического разрешения сложившейся в стране ситуации. Однако этот вопрос вряд ли станет основным в мировой повестке в ближайшее время.

«Трамп хочет вывести американские войска из Афганистана или по крайней мере уменьшить их численность. Для того чтобы определённым образом надавить на своё окружение, он использует такую формулу, чтобы объяснить, что американским войскам там нечего делать — мол, вот Советский Союз даже из-за этого распался», — подытожил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.