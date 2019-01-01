Трое пострадавших и антизападные лозунги: полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт

Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере вечером 31 декабря расследуется как теракт. Об этом сообщили в местной полиции. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сотрудник правоохранительных органов. По словам свидетелей, нападавший выкрикивал слово «Аллах» и антизападные лозунги.

Нападение мужчины с ножом в Манчестере, случившееся в канун Нового года, расследуется как теракт. Об этом заявил глава манчестерской полиции Иан Хопкинс.

«Мы рассматриваем это расследование как террористическое», — сказал он журналистам.

Инцидент произошёл на станции Виктория 31 декабря около девяти часов вечера по местному времени. В результате атаки пострадали три человека, включая офицера Британской транспортной полиции.

«Мужчина задержан. Два человека — мужчина и женщина — были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Сотрудник полиции получает медицинскую помощь после ранения в плечо», — говорится в заявлении полиции.

Мужчина и женщина получили серьёзные травмы, но, как заверили медики, их жизни ничто не угрожает. Полицейский был выписан к утру.

Свидетели отмечают, что нападавший во время атаки выкрикивал слово «Аллах», а также лозунги с критикой западных стран. Об этом рассказал продюсер BBC Сэм Кларк, который стал свидетелем инцидента. По его словам, мужчина говорил: «Пока вы продолжаете бомбить другие страны, такое будет происходить».

«Мужчина с ножом совершил нападение на станции Виктория в Манчестере, на трамвайной остановке. Это происходило нескольких шагах от меня. Я был близок к тому, чтобы спрыгнуть на пути, так как у нападавшего был длинный нож», — написал Кларк в своём Twitter.

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT — ᔕᗩᗰ ᑕᒪᗩᑕK (@Clack_Sam) 31 декабря 2018 г.

На опубликованной в Twitter видеозаписи слышно, как мужчина, задержанный рядом со станцией, выкрикивает «Аллах акбар».

Video of the suspect behind the Manchester new year terror attack. He shouts “Long live the caliphate” and praises Allah just before he is taken into the police vehicle. pic.twitter.com/IEGKGNiWxE — Andy C. Ngo (@MrAndyNgo) January 1, 2019

Некоторые очевидцы рассказали, как пытались скрыться от нападавших.

«Какой-то парень сказал мне бежать. «Продолжай бежать» — всё, что он мне говорил. Я спрыгнула и побежала вдоль трамвайных путей, затем спряталась за бетонными плитами под одной из арок», — сказала в интервью изданию Mirror Online Ребекка.

После нападения движение трамваев и поездов было остановлено на два часа. При этом власти города приняли решение не отменять празднование Нового года на улицах.

The fireworks in Albert Square are going ahead despite the incident at Victoria station. There will be increased security. Have a safe and happy New Year. — Manchester City Council (@ManCityCouncil) 31 декабря 2018 г.

Расследование взяла на себя контртеррористическая полиция.

«Сотрудники полиции по борьбе с терроризмом ведут расследование при поддержке полиции Манчестера, Британской транспортной полиции и других ведомств», — заявили правоохранители.

Нападения с ножом в Европе

В 2018 году в европейских странах неоднократно происходили нападения на граждан с применением холодного оружия.

Так, 20 ноября в Брюсселе мужчина атаковал ножом полицейского. В ответ страж порядка открыл огонь. Оба были госпитализированы. Впоследствии нападение стали расследовать в террористическом контексте. Как сообщил об инциденте канал RTBF, человек с ножом выкрикивал исламистские лозунги.

2 ноября в Лондоне неизвестный напал с ножом на двух человек. Они получили ранения, атаковавший был задержан. Полиция не стала связывать этот инцидент с терроризмом.

Ранее, 13 октября, в столице Великобритании произошло еще одно нападение с ножом, в результате которого один человек погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован в критическом состоянии.

В начале того же месяца, 8 октября, на одной из станций парижского метро мужчина размахивал ножом и напал на полицейских. Один страж порядка получил лёгкие ранения, нападавшего задержали.

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В городе Равенсбурге в Германии 28 сентября неизвестный напал с ножом на прохожих. Они получили серьезные ранения, мужчину с оружием арестовали.

До этого, 17 сентября, мужчина с ножом напал на полицейского в брюссельском парке «Максимилиан». Стражи порядка открыли огонь, в результате чего злоумышленник был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

8 сентября неизвестный с ножом бросился на прохожих в британском городе Барнсли. Издание Mirror тогда сообщило, что впоследствии полиция задержала женщину «с большим ножом».

За неделю до этого инцидент с участием женщины с холодным оружием произошёл в Италии. 1 сентября злоумышленница напала на прохожих в городе Каннето-суль-Ольо на севере страны и убила одного человека, ещё трое получили ранения. Женщину задержала полиция.

В августе на железнодорожной станции в Амстердаме также имело место нападение неизвестного с ножом. Пострадали по меньшей мере три человека, включая самого злоумышленника. В процессе его задержания полиция применила огнестрельное оружие.

В июле крупный инцидент произошёл в Германии. Мужчина иранского происхождения набросился с ножом на пассажиров переполненного автобуса в городе Любек. По разным данным, пострадали от восьми до 14 человек.

Ещё один значимый инцидент с ножевой атакой имел место в июне в Париже. Мужчина напал на людей в центре французской столицы, в результате один человек погиб, пятеро пострадали. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник был известен правоохранительным органам и ему был присвоен статус лица, «представляющего угрозу национальной безопасности» (статус fiche S), в связи с близостью к радикальным исламистским кругам.