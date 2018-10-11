«Не станем платить за воздух»: в Москве ответили на слова генсека СЕ о возможном исключении России из организации

России стоит подумать о приостановке или заморозке своего членства в Совете Европы. Об этом заявили в Госдуме, комментируя слова генсека СЕ Турбьёрна Ягланда о возможном исключении РФ из органов СЕ, если она не возобновит уплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года. При этом в российском МИД убеждены, что системный кризис в СЕ усугубляется из-за отсутствия подвижек в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Ранее участники осенней сессии ПАСЕ решили не обсуждать проект документа о полномочиях российской делегации.

Системный кризис в Совете Европы усугубляется из-за отсутствия подвижек в ПАСЕ. Об этом заявили в МИД России.

«Выражаем сожаление, что ассамблея вновь оказалась неспособна подняться над предрассудками, продолжая и далее демонтировать эту важную опору общеевропейского сотрудничества», — цитирует РИА Новости заявление департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

К кризису привели отсутствие диалога и действия аппарата ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, Совет Европы «закрылся от диалога и искоренил принципы, которые лежат в основе парламентской структуры».

«И, как следствие, репрессивная дубина стала опускаться на головы вольнодумцев. И в результате у нас в ПАСЕ нет возможности обсуждать вопросы», — сказал спикер нижней палаты российского парламента на заседании Госдумы в четверг.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в ходе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что если Россия не возобновит выплату членских взносов до середины 2019 года, то её участие в органах СЕ будет приостановлено.

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«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будет в июне следующего года. И я считаю, что после этого комитет министров не просто может, а должен применить статью», — цитирует Ягланда корреспондент украинской газеты.

Генсек СЕ отметил, что в случае выхода России из Совета Европы его бюджет будет подвергнут изменениям.

«Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — добавил он.

9 октября участники осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за прекращение дальнейшего обсуждения доклада о полномочиях национальных делегаций и его передачу на дополнительное рассмотрение в специальный комитет ассамблеи. Документ предполагал внесение в регламент ПАСЕ изменений, которые могли бы частично пойти навстречу требованиям России.

«Стоит подумать о приостановлении или замораживании членства»

России стоит подумать о приостановлении или замораживании членства в Совете Европы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Сегодняшняя деструктивность организации и её институтов, в первую очередь ПАСЕ, говорит о том, что, возможно, нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европы, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения», — цитирует ТАСС депутата.

Точку зрения члена Госдумы поддержал и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политики Алексей Пушков. По его мнению, кризисная ситуация в СЕ назревала давно, но только России решать, оставаться или нет в организации.

Поскольку ПАСЕ на текущей сессии не отказалась от принципа ограничения прав национальных делегаций, нам следует быть готовыми к выходу из Совета Европы в 2019. Этот кризис назревал давно, он носит системный характер. Не Совету решать, быть России в СЕ или не быть. Это наш выбор. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 октября 2018 г.

О том, что в России зреет желание выйти из состава Совета Европы в сентябре на встрече с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сказала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — сказала Матвиенко.

Москва перестала платить членские взносы в организацию в июне 2017 года в связи с ограничением в правах парламентариев из России в ПАСЕ ещё в 2014 году. Лишение права голоса состоялось на фоне ситуации на Украине и присоединения Крыма. При этом российская сторона продолжила исполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы.

В июле 2018 года в МИД РФ заявили, что оснований для возобновления членских взносов в бюджет Совета Европы нет.

«Это не могло продолжаться бесконечно. Летом 2017 года было принято решение приостановить уплату взносов в Совет Европы «до безусловного восстановления в полном объёме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ». Прошёл год. Полномочия парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления нет», — сообщалось в заявлении МИД.

При этом в ведомстве отмечали, что лишение полномочий представителей страны-участницы Совета Европы является нарушением устава и международного принципа равенства государств.

«Платить за воздух не станем»

Россия заинтересована в полноправном участии в Совете Европы, не на дискриминационных условиях, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Россия готова к полноформатному участию в СЕ. Но на недискриминационных условиях. Если политика ограничения наших прав в организациях СЕ будет продолжаться, это объективно поставит вопрос о нашем участии в СЕ. А платить за воздух мы не станем, нравится это кому-то или нет», — цитирует РИА Новости слова Олега Морозова.

«Мы поставили конкретные условия Совету Европы, что мы готовы вернуться, но в качестве полноценного участия, — отметил в интервью RT и член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. — Нужно, чтобы в регламент были внесены изменения о том, что постоянная делегация в СЕ не может быть лишена слова ни при каких обстоятельствах»

Депутат отметил, что Совет Европы — это переговорная площадка, где должны прорабатываться и соблюдаться решения, устраивающие все стороны.

«Но пока что наши партнёры не готовы внести такую очевидную правку в регламент. Я считаю, что это будет очень пессимистичный сценарий (если Россия выйдет. — RT), поскольку в дипломатической практике нужно развивать диалог и выход России будет означать прекращение существенной его части. Конечно, это крайняя мера на которую, я надеюсь, нас не будут вынуждать идти», — добавил депутат Морозов.

«Единственное, что мы потеряем — возможность платить взносы»

Эксперты также обратили внимание на то, что заявления Турбьёрна Ягланда о возможном исключении РФ из состава Совета Европы были опубликованы в украинском издании.

«Для них (Украины. — RT) — это одно из немногих успешных антироссийских действий, которые могут привести к формальному исключению России из ряда международных структур. Это одна из возможностей показать свою значимость после скандала, который они устроили с Ольгой Скабеевой во время заседания ПАСЕ, после спектакля, который устроил Гончаренко, изображая то ли сантехника, то ли уборщицу. Они будут теперь приписывать этот успех себе, конечно, это будет касаться и делегации, и президента», — предположил в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президента России Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, Украина пытается преподнести любое антироссийское действие как собственную победу. При этом Безпалько убеждён, что на России возможный выход из состава Совета Европы не отразится.