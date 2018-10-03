Достучаться до конгресса: что хотела сказать Клинтон, сравнив «вмешательство России» с терактами 11 сентября

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, отвечая на вопрос о «российском вмешательстве», провела параллель с терактами 11 сентября. По её словам, впервые Соединённые Штаты «подверглись нападению иностранного государства и ничего не сделали». Ранее бывший кандидат в президенты от Демократической партии неоднократно обвиняла в своём поражении на выборах Россию и лично Владимира Путина. По мнению экспертов, сравнение «вмешательства» с терактами неслучайно прозвучало перед промежуточными выборами в конгресс, а сама Клинтон таким образом стремится остаться на плаву.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сравнила «вмешательство России» в выборы в Соединённых Штатах с терактами 11 сентября 2001 года.

«Это первый раз, когда мы подверглись нападению иностранного государства и ничего не сделали. Это ужасный пример, но представьте, если бы после 11 сентября Джордж Буш — младший сказал: «Знаете, у меня нет времени беспокоиться об этом», — заявила она.

По её словам, именно «российское вмешательство» наряду с WikiLeaks и Cambridge Analytica помогли Республиканской партии и штабу Трампа повлиять на исход президентских выборов.

«И мы должны спросить, что на самом деле произошло», — отметила Клинтон.

Она добавила, что «доказательства продолжают накапливаться», однако прикладываемых усилий пока недостаточно. «Я могу только надеяться и молиться, что на промежуточных выборах мы не увидим повторение того, что произошло», — сказала экс-госсекретарь США.

Напомним, команда спецпрокурора Роберта Мюллера ведёт расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года. Американские конгрессмены планируют опубликовать более 50 стенограмм различных бесед и интервью, которые состоялись в рамках слушаний комитета по разведке. При этом в России неоднократно указывали, что доказательств влияния Москвы на выборы Вашингтон до сих пор не предоставил.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, сравнения с событиями 11 сентября не случайно прозвучали перед промежуточными выборами.

«Идёт борьба за конгресс. Упование на 9/11 — форма мобилизация электората Демократической партии. Этот призыв обращён к её сторонникам. В основном это относится к афроамериканцам, латиноамериканцам, которые традиционно на промежуточных выборах проявляют большую пассивность. Поэтому считается, что главный залог победы демократов — высокая явка», — заявил эксперт в беседе с RT.

«Для Хиллари Клинтон события 8 ноября были большим ударом. — отметил президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский. — Известно, что ближе к вечеру она решила отдохнуть, чтобы появиться в лучшем виде и объявить о своей победе американскому народу. После двух-трёх часов сна проснулась, и выяснилось, что она проиграла. Она до сих пор не может оправиться».

«Вмешательство» Москвы — одно из любимых оправданий Клинтон, когда речь заходит об исходе президентских выборов в США. В своих мемуарах, которые поступили в продажу в 2017 году, она обвинила в своём поражении российского лидера Владимира Путина.

«У меня нет сомнений в том, что Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп выиграл. И у меня нет сомнений, что у Трампа с его операциями с российскими деньгами целый клубок финансовых отношений с российской стороной. И у меня нет сомнений, что команда Трампа и другие его помощники очень постарались скрыть свои связи с русскими», — заявила Клинтон в интервью USA Today, посвящённом выходу книги.

Позднее она заявила, что Путин якобы испытывал к ней «личную неприязнь».

«Русские хотели помочь Трампу и навредить мне, а в более широком смысле — хотели избрать его и нанести мне поражение», — говорила Клинтон. При этом никаких доказательств «вмешательства» она так и не привела.

Потеря актуальности

Объектами критики Клинтон в разное время также становились американские СМИ, Берни Сандерс и даже сами избиратели, а точнее жители центральных штатов, которые выбрали Трампа. Тех же, кто голосовал за неё, Клинтон хвалила. «Я выиграла в оптимистичных, разнообразных, динамичных и двигающихся вперёд местах», — отмечала она.

Однако в самой Демократической партии определённо возлагают вину на поражение в предвыборной гонке на саму Клинтон. Об этом, в частности, говорит решение Национального комитета Демократической партии США ограничить полномочия суперделегатов — партийной элиты, которая на праймериз оказывает серьёзное влияние на выбор кандидата на пост президента от «демократов». Если ранее они могли голосовать за любого кандидата, то теперь они обязаны учитывать волю избирателей на праймериз в своих штатах.

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На праймериз в 2016 году подавляющее большинство суперделегатов — 519 из 712 — поддержали кандидатуру Клинтон. При этом разрыв по количеству голосов обычных партийных делегатов был куда меньше.

Из переписки, обнародованной на сайте WikiLeaks, стало известно, что национальный комитет Демпартии с самого начала отдавал явное предпочтение Хиллари Клинтон. Из материалов следовало, что руководство намеренно чинило препятствия Берни Сандерсу. Публикация спровоцировала серьёзный скандал, по итогам которого председатель НКДП Дебби-Вассерман Шульц была вынуждена подать в отставку.

По мнению Лозинского, Клинтон была осведомлена о том, что против Трампа «велась огромная работа по его демонизации, с участием государственных структур, включая разведслужбы».

«Она понимала, что если это вскроется, то уже, возможно, будет угрожать уголовное дело. Всё это вместе привело к, как мне кажется, психологической травме... Понятно, что самое эффективное — перевести внимание на Россию и обвинить её в своём поражении. Это средство самозащиты. Пока оно работает, так как до сих пор никакой активности американского правосудия против неё не происходит», — заключил Лозанский.

Васильев считает, что провокационными сравнениями «вмешательства» и терактов 11 сентября Клинтон пытается напомнить о себе.

«В демократической партии идёт процесс обновления. Корпус кандидатов обновлён, это молодые люди, смотрят на таких, как Клинтон, как на вчерашний день. Она хочет остаться на плаву. Это перипетии американской внутриполитической борьбы»,— заключил Васильев.

При этом сама Клинтон, отвечая на вопрос о планах на будущее, не стала говорить о продолжении политической карьеры. По её словам, сейчас она увлечена работой над историческим фильмом о борьбе женщин за избирательное право.

Ответ Кавано

Очередные обвинения со стороны Клинтон во «вмешательстве» появились в интервью изданию The Atlantic, которое, как отмечается в материале, стало «первой публичной реакцией» экс-госсекретаря на слова кандидата на пост в Верховном суде Бретта Кавано.

Ранее в ходе слушаний в сенате он заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес были «тщательно спланированной и организованной политической травлей, за которой стоят явная неприязнь к президенту Трампу и обида по поводу его победы на выборах 2016 года,.. месть со стороны четы Клинтонов, а также миллионы долларов, вложенные (в эту кампанию. — RT) сторонними оппозиционными организациями левого толка».

Клинтон заявила, что «хорошенько посмеялась» над словами Кавано. При этом она считает, что слова обвинительницы Кавано — профессора Кристин Форд — заслуживают доверия. Напомним, женщина утверждает, что в 1982 году именно он на одной из вечеринок завалил её на кровать и попытался раздеть. При этом она не помнит, где проходила вечеринка и кто ещё на ней присутствовал. Других свидетелей того инцидента нет.

«Почему кто-либо захочет поставить себя в такие обстоятельства, если он не считает, что у него есть важная информация для сената? Она посчитала, что это её гражданский долг», — объяснила Клинтон своё доверие к заявлениям Форд.

Интересно, что именно Кавано принимал активное участие в расследовании сексуального скандала с участием Моники Левински и Билла Клинтона — экс-президента США и супруга Хиллари. Он работал помощником прокурора Кеннета Старра и стал одним из авторов доклада, в котором были описаны детали сексуальных отношений Клинтона и Левински. Этот документ был передан законодателям, а позже подробности личной жизни главы государства стали достоянием общественности.