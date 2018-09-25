Прививка преступности: почему жители Парижа недовольны открытием инъекционной комнаты для наркозависимых
- Reuters
В октябре 2016 года в Париже открылась первая во Франции инъекционная комната — помещение, специально предназначенное для употребления наркотиков. Она расположена рядом с Северным вокзалом в одном из неблагополучных районов города.
Идея такой комнаты в том, чтобы предоставить наркоманам безопасное помещение. Здесь люди, страдающие зависимостью, могут получить стерильные иглы — по мнению властей, это поможет бороться с распространением болезней. Кроме того, уколы в таком центре производятся под контролем врачей.
Власти считают эксперимент успешным и предлагают открыть в городе ещё несколько подобных комнат.
«Я считаю, что в Париже и его окрестностях необходимо оборудовать четыре комнаты, чтобы обеспечить соответствующие санитарно-эпидемиологические условия», — утверждает заместитель мэра Парижа Анн Суари.
Однако местные жители, а также люди, которые работают в этом районе, недовольны происходящим. По их словам, с того момента, как здесь открылась комната, их жизнь превратилась в настоящий кошмар.
«Это проблемный район», — заявил один из собеседников RT.
По словам местной жительницы, жить в районе стало значительно тяжелее.
«Знаете, тяжело из-за всех этих наркоманов», — признаётся она.
При этом очевидцы отмечают, что многие продолжают принимать наркотики прямо на улице, несмотря на наличие комнаты.
«Вчера девушка принимала дозу прямо между этими машинами… Это было в два часа дня, когда инъекционная комната была открыта», — рассказали очевидцы.
На кадрах видно, как в районе открыто ведётся торговля наркотиками.
«В прошлый раз, когда съёмочная группа RT была на улице Амбруаз Парэ, мы также стали свидетелями того, как мужчина принимал наркотики», — отмечает корреспондент телеканала Шарлотта Дубенски.
По её словам, в тот раз мужчина находился рядом с той самой инъекционной комнатой, которой он, тем не менее, предпочёл не пользоваться.
«Вместо того чтобы воспользоваться этим помещением, наркоманы принимают дозу там, где им хочется», — говорит корреспондент RT.
По данным полиции, за первые 15 месяцев с момента открытия комнаты было зарегистрировано более 1800 правонарушений, связанных с хранением и употреблением наркотиков или совершением краж.