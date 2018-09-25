Прививка преступности: почему жители Парижа недовольны открытием инъекционной комнаты для наркозависимых

Короткая ссылка
Шарлотта Дубенски
Два года назад в столице Франции открылась первая в стране инъекционная комната, где наркоманы могут получить стерильные шприцы и вколоть себе очередную дозу наркотика под присмотром врачей. Власти заявляют, что такая мера препятствует распространению болезней, и планируют открыть ещё несколько подобных комнат. Однако местные жители жалуются, что наркотики принимают прямо на улице, несмотря на наличие специального помещения.
Прививка преступности: почему жители Парижа недовольны открытием инъекционной комнаты для наркозависимых
  • Reuters

В октябре 2016 года в Париже открылась первая во Франции инъекционная комната — помещение, специально предназначенное для употребления наркотиков. Она расположена рядом с Северным вокзалом в одном из неблагополучных районов города.

Идея такой комнаты в том, чтобы предоставить наркоманам безопасное помещение. Здесь люди, страдающие зависимостью, могут получить стерильные иглы — по мнению властей, это поможет бороться с распространением болезней. Кроме того, уколы в таком центре производятся под контролем врачей.

Власти считают эксперимент успешным и предлагают открыть в городе ещё несколько подобных комнат.

«Я считаю, что в Париже и его окрестностях необходимо оборудовать четыре комнаты, чтобы обеспечить соответствующие санитарно-эпидемиологические условия», — утверждает заместитель мэра Парижа Анн Суари.

Однако местные жители, а также люди, которые работают в этом районе, недовольны происходящим. По их словам, с того момента, как здесь открылась комната, их жизнь превратилась в настоящий кошмар.

«Это проблемный район», — заявил один из собеседников RT.

По словам местной жительницы, жить в районе стало значительно тяжелее.

«Знаете, тяжело из-за всех этих наркоманов», — признаётся она.

При этом очевидцы отмечают, что многие продолжают принимать наркотики прямо на улице, несмотря на наличие комнаты.

«Вчера девушка принимала дозу прямо между этими машинами… Это было в два часа дня, когда инъекционная комната была открыта», — рассказали очевидцы.

На кадрах видно, как в районе открыто ведётся торговля наркотиками.

«В прошлый раз, когда съёмочная группа RT была на улице Амбруаз Парэ, мы также стали свидетелями того, как мужчина принимал наркотики», — отмечает корреспондент телеканала Шарлотта Дубенски.

По её словам, в тот раз мужчина находился рядом с той самой инъекционной комнатой, которой он, тем не менее, предпочёл не пользоваться.

«Вместо того чтобы воспользоваться этим помещением, наркоманы принимают дозу там, где им хочется», — говорит корреспондент RT.

По данным полиции, за первые 15 месяцев с момента открытия комнаты было зарегистрировано более 1800 правонарушений, связанных с хранением и употреблением наркотиков или совершением краж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить