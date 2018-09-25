«Идёт подготовка к 2024 году»: как бюджет США продолжает тратить миллионы на «поддержку демократии» в России

В 2018 году американский «Национальный фонд в поддержку демократии»* (NED), признанный нежелательной организацией на территории РФ, профинансирует как минимум 19 проектов в России на общую сумму около $1,5 млн. Информация о соответствующих грантах есть в распоряжении RT. Деньги предоставляются российским НКО на публикацию «независимых новостей», проведение «независимых расследований», поддержку активистов, а также влияние на политические процессы в стране. Список грантополучателей не раскрывается. Эксперты отмечают, что полный перечень проектов станет известен только в 2019 году. В качестве одной из целей деятельности американского фонда в РФ аналитики называют президентские выборы 2024 года.

Статьи расхода

Как следует из материалов, полученных RT, примерно треть ассигнований выделена на инициативы в сфере СМИ. Фонд намерен повысить доступ россиян к «независимым новостям» о политике, экономике и социальных явлениях. Материалы должны публиковаться в виде «независимых репортажей» и мнений на различных веб-сайтах. Акцент делается на онлайн-медиа для «русскоязычной аудитории».

Ещё одно направление финансирования — популяризация «независимых расследований».

«Предполагается оказание поддержки независимому медийному русскоязычному проекту, который будет представлять качественные информационные материалы широкой общественности», — сообщается в документе фонда, который есть в распоряжении RT.

Также NED выделил средства на публикацию журнала, который должен выходить раз в три месяца и распространяться в России бесплатно. Как отмечается в материалах фонда, издание будет вести «независимый анализ» вопросов, связанных с политическими и социальными правами человека.

Отдельная статься расходов — поддержка политических активистов в России.

«Проект также поможет гражданским организациям и отдельным активистам развивать свой потенциал, чтобы более эффективно действовать в интересах местного населения, проводя информационные и агитационные кампании», — говорится в материалах «Национального фонда в поддержку демократии».

Часть средств NED направил на популяризацию «борьбы с коррупцией в России» и «нарушениями прав человека, в частности в отношении активистов».

Более $260 тыс. выделено на обучение лидеров и «гражданское образование». Также NED обеспечивает грантами экспертов, которые будут заниматься анализом и исследованиями «политических трендов и общественных движений» в России.

На счета российских НКО

Эксперты отмечают, что оказавшийся в распоряжении RT список из 19 проектов в России неполный. Все гранты будут представлены в отчётности правительственного Агентства по международному развитию США (USAID) только в 2019 году. Напомним, что «Национальный фонд в поддержку демократии» финансируется из бюджета USAID, а тот, в свою очередь, пополняется конгрессом США. Согласно отчётности USAID, которая имеется в распоряжении RT, «Национальный фонд в поддержку демократии» реализовал в прошлом году в России 96 проектов на общую сумму $6,7 млн. Все деньги были перечислены на счета российских НКО.

В России на законодательном уровне пока не закреплён запрет на финансирование отечественных некоммерческих организаций со стороны иностранных фондов, в отличие от США, отметил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Движение финансовых средств никак не ограничивается законом о «нежелательных организациях». Если деятельность фонда признана нежелательной, он не имеет права вести прямую активность от своего имени, иметь счета и представительство в России, а вот сидеть где-нибудь в ближнем зарубежье и раздавать гранты резидентам на территории РФ он может. У американцев в законах о санкциях подобные действия запрещены», — подчеркнул эксперт.

В прошлом году NED также активно оплачивал проекты в области СМИ. Средства шли на создание «региональной и национальной сети» корреспондентов в России.

Выделялись деньги на изучение политических процессов в РФ и способы влияния на них. Кроме того, американский фонд финансировал «создание позитивной повестки о демократическом обществе через отчёты и круглые столы».

Неизменная статья расходов фонда — российские активисты. На эти цели в прошлом году было выделено несколько грантов, каждый — более $100 тыс.

Так, за $131 тыс. была организована экстренная поддержка гражданским активистам, которые «страдают от политически мотивированных притеснений».

Также в отчётности NED за 2017 год есть грант на обеспечение активистов технологиями безопасного общения. На эти же нужды выделены средства и в нынешнем году.

«Перешли в открытое наступление»

Деятельность «Национального фонда в поддержку демократии» была признана Генпрокуратурой России в 2015 году нежелательной на территории страны. Фонд стал первой организацией из 15, получившей такой статус в РФ. Полный список представлен на сайте Минюста России.

По информации Генпрокуратуры, в 2013—2014 годах американский фонд использовал подконтрольные российские коммерческие и некоммерческие организации, участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборов, организации политических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, а также в дискредитации службы в Вооружённых силах России. На эти нужды, как сообщили в ведомстве, было потрачено около $5,2 млн.

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Член Общественной палаты России и один из инициаторов закона об «иностранных агентах» Вероника Крашенинникова рассказала в беседе с RT, что подобные американскому фонду организации в России вели «подготовительную работу» с населением.

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«За 25 лет активной работы всё, что нужно, они уже заложили. Теперь их люди в России могут развиваться автономно. Всё, что делали эти агентства, скорее всего, была подготовительная работа, чтобы размягчить общество и повлиять на власть. Теперь они перешли в открытое наступление. Сейчас у нас санкции, гигантское политическое, экономическое и военное давление», — подчеркнула член Общественной палаты РФ.

Также Крашенинникова отметила, что основные пути передачи финансовых средств от американских правительственных агентств были перекрыты в 2012 году.

«Офис USAID был закрыт ещё осенью 2012 года. Все препятствия, которые можно было поставить на их пути, мы поставили. И эти меры работают. Да, они что-то пытаются делать через третьи страны. Но классические пути (передачи финансовых средств. — RT) перекрыты. Осталось что-то по мелочам», — уточнила Крашенинникова.

По мнению экспертов, именно мерами противодействия российской стороны объясняется тот факт, что с 2012 года фонд не публикует список получателей грантов в РФ.

«Информационные атаки»

Одна из целей американского фонда в России — президентские выборы 2024 года, уверен Андрей Манойло.

«Идёт подготовка к 2024 году. Американцы ведут глубинную работу, укрепляют свои позиции в СМИ, чтобы проводить информационные операции и атаки. Эти операции ведутся постоянно (наприме, дело Скрипалей), они нацелены на дискредитацию первых лиц государства и удар по политическим элитам, чтобы отколоть их от первых лиц. Так, расследование Panama Papers, скандал с WADA — это всё информационные операции», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Также политолог объяснил механизм работы со средствами массовой информации.

«Ближе к 2024 году будет проводиться примерно то же самое, но в больших масштабах. Всегда нужны опорные точки в этих операциях информационной войны — должны быть подконтрольные СМИ, чтобы в нужный момент все они выстрелили одними и теми же заранее подготовленными информационными вбросами и накрыли широкую аудиторию одновременно. Когда планируются подобные операции, создаётся сеть СМИ необязательно федерального уровня. Это в первую очередь региональные СМИ, которые люди на местах смотрят порой чаще, чем федеральные каналы», — отметил Манойло.

«Борцы» за демократию

«Национальный фонд в поддержку демократии» был создан как частная некоммерческая организация в 1983 году при президенте США Рональде Рейгане.

Работа NED в России продолжалась 20 лет — с 1992 по 2012 год, после чего РФ заявила о намерении прекратить деятельность фонда за «попытки влиять... на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества».

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Официально миссия организации — «содействие становлению и развитию демократии и свободы во всём мире». На деле же фонд был связан с созданием оппозиционных и диссидентских движений в странах соцлагеря в 1980—1990-х годах, а затем в Сербии. В 2011 году из информации, опубликованной порталом WikiLeaks, стало известно, что NED активно поддерживал протесты в ряде государств, которые позднее привели к череде переворотов и гражданской войне в Ливии и Сирии.

Истинные задачи организации в своё время определил один из её основателей — Аллен Вайнштейн. «Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно делало ЦРУ», — заявил он.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.