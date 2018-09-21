Лавров подвёл итоги визита в Республику Сербскую

Глава МИД России Сергей Лавров завершил визит в Боснию и Герцеговину, в рамках которого он посетил Республику Сербскую. В Баня-Луке министр провёл встречи с президентом образования Милорадом Додиком, а также главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Кроме того, Лавров принял участие в церемонии открытия памятной доски на месте строительства русско-сербского храма и духовно-культурного центра. RT вёл прямую трансляцию.