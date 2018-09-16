Истина где-то посередине: зачем ФБР закрыло солнечную обсерваторию в Нью-Мексико

Небольшая обсерватория по наблюдению за пятнами на Солнце в штате Нью-Мексико привлекла к себе внимание американской общественности и СМИ. Научным учреждением заинтересовались после того, как стало известно о её закрытии агентами ФБР. При этом отмечается, что обсерваторию лишили права продолжать свою деятельность якобы из-за «нарушения режима безопасности». Между тем в социальных сетях усомнились в правдоподобности официальных формулировок. В сети началась дискуссия, не обнаружил ли телескоп внеземной разум и не стал ли он объектом международного шпионажа. Дошло до того, что директору обсерватории Джеймсу Маккатиру пришлось выступить с заявлением о том, никаких секретов нет, а пришельцев не найдено. Но местные власти такие комментарии не устроили.

Национальная солнечная обсерватория, находящаяся на пике Сакраменто на юго-западе США, занимается изучением проблемам солнечной активности. Она оснащена передовым телескопом и считается одной из лучших в мире. В минувшую пятницу стало известно, что весь персонал обсерватории был эвакуирован из-за «нарушения режима безопасности», а само научное учреждение закрыто и стало объектом расследования ФРБ, сообщает телеканал штата KOAT.

Вряд ли это событие вызвало бы значительный общественный резонанс, если бы не отказ федеральных агентов пояснить, зачем понадобилось эвакуировать и закрывать подобное обсерваторию. По социальным сетям стали стремительно распространятся различные конспирологические теории — ведь происходящее в Сакраменто напоминает содержание одной из серий «Секретных материалов», в которой главный герой — агент ФБР в исполнении Дэвида Духовны — встретился с представителями внеземной цивилизации на закрытой правительством обсерватории.

Однако эти далекоидущие предположения ФБР всё-таки опровергло, заявив, что о вмешательстве пришельцев из космоса речи не идёт. Это подтвердил и директор обсерватории Джеймс Маккатир.

«Телескоп не засекал никаких пришельцев. Все данные будут опубликованы без купюр. Никаких секретов или тайн тут нет», — приводит его слова канал ABC.

Солнечная спецоперация

Между тем, кроме самих сотрудников обсерватории, были эвакуированы и жители нескольких близлежащих домов городка Санспот, сообщают американские СМИ.

«Нам сообщили, что агенты ФБР заявили о наличии заслуживающей доверия информации об угрозе, и нам нужно уехать», — приводит телеканал CNN слова одного из местных жителей.

В одной из серий «Секретных материалов» главный герой — агент ФБР Фокс Малдер — встретился с представителями внеземных цивилизаций на закрытой правительством обсерватории.

По словам жителей штата и представителей органов правопорядка, действия ФБР напоминали тщательно спланированную спецоперацию. Как утверждает шериф округа, местных полицейских федеральные агенты в её суть не посвятили.

«Они отказались сообщить нам, что происходит. Какова цель их пребывания здесь, никто не говорит. Приехали они очень быстро и всё держали в секрете. У них здесь был вертолёт Blackhawk, куча народу с аппаратурой и рабочие, которые забирались на башню обсерватории, но с какой целью — нам не сказали», — сообщил шериф Бенни Хаус региональной газете Alamogordo Daily News.

На данный момент единственным официальным заявлением по этому вопросу является пост Facebook на странице Ассоциации университетов астрономических исследований (AURA), которая осуществляет управление объектом.

«AURA занимается разрешением вопроса безопасности в обсерватории National Solar на пике Сакраменто, штат Нью-Мексико, и в качестве мер предосторожности решила временно закрыть объект до выяснения обстоятельств. Все другие объекты работают в обычном режиме», — говорится в заявлении, однако нем не раскрываются обстоятельства, которые привели к прекращению работы обсерватории.

Это сообщение вызвало бурную реакцию со стороны пользователей Facebook и Instagram, которые, кроме ожидаемых версий о пришельцах, выдвигали фантастические предположения о возможном угасании Солнца и даже о шпионаже со стороны других государств. В ответ представители AURA поблагодарили всех за внимание к судьбе обсерватории и пригласили желающих посетить её после возобновления работы. Точная дата открытия при этом не известна.

Чувствительное оборудование

Доктор физико-математических наук Георгий Гончаров, ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории, предположил, что закрытие такого объекта при участии федеральных агентов могло быть связано с опасностью нецелевого использования оборудования, которым он оснащён.

В интернете и соцсетях внезапное закрытие обсерватории связывали с появлением пришельцев, а также выдвигали фантастические предположения о возможном угасании Солнца и шпионаже со стороны других государств.

globallookpress.com

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«Такие обсерватории используют данные многих датчиков, которые установлены как на спутниках, так и в разных точках земли, городах, запускаемых атмосферных зондах. Не знаю, насколько именно это учреждение ими пользовалось, но это общая практика. Международное сотрудничество в науке настолько развито, что любой учёный из другой страны без особых усилий может воспользоваться таким датчиком для сбора информации, получения видео. Этого уже достаточно, чтобы вызвать беспокойство ФБР. Это наиболее правдоподобное объяснение, инопланетяне и конспирология тут ни при чём», — пояснил Гончаров.

По словам учёного, число этих датчиков на территории США может исчисляться десятками тысяч, а сама система быть достаточно уязвимой.

Целевое и нецелевое





По словам Гончарова, последние исследования солнечной активности заставляют учёных пересмотреть многие теории о жизни планетарного светила.

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«Солнце сейчас находится в достаточно странном состоянии. С одной стороны, активность и выделение энергии в сторону Земли не слишком велики, даже минимальные за последние 60 лет. С другой стороны, энергию Солнце выделяет в разных диапазонах, в том числе инфракрасном. Есть информация из разных научных источников о том, что солнечно-земные связи не ослабевают. На днях была зафиксирована мощная вспышка, и поток солнечного ветра и частиц достиг Земли. По меркам недавнего времени он был весьма умеренным, но при этом всё равно вызвал очень мощную геомагнитную бурю, которая сказалась на здоровье и поведении людей», — отметил эксперт.

По словам учёного, в связи с расхождениями результатов исследований у властей могут возникнуть вопросы о нецелевом расходовании средств федерального бюджета США, выделяемого на научные проекты.

«Возможно, ФБР обеспокоено тем, что американские налогоплательщики могут узнать о неэффективности расходования их средств, а средства эти немалые. Отчёты наверняка предоставлялись красивые, а теперь они ставятся под сомнение. Это общая тенденция на Западе — денег на науку расходуется на порядок больше, но расходуются они менее эффективно», — заключил Георгий Гончаров.