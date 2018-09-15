СМИ сообщили о закрытии без объяснения причин солнечной обсерватории в США

Обсерватория по изучению солнечных пятен в американском штате Нью-Мексико закрыта на неопределённое время без объяснения причин.

Как сообщает портал Space.com, персонал обсерватории был эвакуирован ещё 6 сентября.

Отмечается, что расследованием возникших «проблем с безопасностью» занимается ФБР.

В ассоциации университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями, сотрудники которой работают в обсерватории, рассказали лишь о наличии «проблем с безопасностью», в связи с чем, как подчёркивается, было принято решение «временно эвакуировать персонал».

В пятницу, 14 сентября, представитель ассоциации сообщил, что было принято решение не возобновлять работу обсерватории в связи с «сохраняющимися проблемами с безопасностью».