Противоречивые сигналы: Макрон заявил о желании Путина «демонтировать» Евросоюз

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент России Владимир Путин хочет «демонтировать ЕС». При этом ранее французский лидер говорил о стремлении наращивать диалог с Москвой и утверждал, что Европа больше не может доверять США. Политологи отмечают, что Макрон хочет казаться объективным политиком, который одновременно высказывается и против России, и против США. Ранее Путин неоднократно заявлял, что Москва заинтересована в единстве Европы.

Президент России Владимир Путин «мечтает» о развале Евросоюза. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон. При этом он отметил, что уважает российского президента, а также высказался о необходимости ведения дискуссии с Москвой.

«Я уважаю Владимира Путина и являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС», — сказал он в эфире SVT.

Макрон также добавил, что Россия не может служить «образцом с точки зрения прав человека».

При этом ранее, 27 августа, выступая перед французскими послами, Макрон выразил убеждение, что Вашингтону нельзя больше доверять в вопросах безопасности, а потому Брюссель должен взять на себя эту ответственность. Он также отмечал, что Россия может оказать содействие Европе в этом вопросе.

«Европа более не может доверять США обеспечение своей безопасности. Европе сегодня необходимо взять на себя надлежащую ответственность и гарантировать свою безопасность, а следовательно, и свой суверенитет. Нам нужно извлечь все необходимые выводы из окончания холодной войны... Я выступаю за то, чтобы мы начали широкое рассмотрение этих вопросов с нашими партнёрами в самом широком смысле этого слова, а следовательно, и с Россией», — говорил французский лидер.

Он также отмечал, что странам ЕС необходимо самостоятельно «нести ответственность и гарантировать европейскую безопасность и суверенитет».

«Необходимо инициировать обновлённый диалог по кибербезопасности, химоружию, классическому оружию, территориальным конфликтам, космической безопасности или защите полярных зон, в первую очередь с Россией», — подчёркивал Макрон.

Эммануэль Макрон хочет казаться «объективным» политиком, который одновременно выступает с заявлениями и против России, и против США, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Макрон вообще противоречивый политик... Совсем недавно он делал заявления о том, что Соединённые Штаты оказывают сильное давление на ЕС и что Европе надо развиваться самостоятельным путём. Очевидно, что его риторика — следствие противостояния стран. Он хочет показать, что является «объективным» политиком, который выступает не только с антиамериканскими заявлениями, но и с антироссийскими», — сказал он в беседе с RT.

Безпалько убеждён, что России выгоден Евросоюз, так как он выступает в качестве единого рынка сбыта.

«Москве выгоден Евросоюз, с которым выстроены хорошие партнёрские торгово-экономически отношения, а не его распад, стагнация экономики и потеря рынка сбыта, выстраивание новых правил каждой страной — это очевидно», — указал он.

Политическое лавирование

«Макрон преследует две цели: он пытается найти аргументы для сторонников развития отношений с Россией и в то же время делает реверанс в сторону противников. Заявления Макрона — это попытки сбалансировать свой образ политического деятеля», — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он подчеркнул, что если оценивать выступления Макрона за последнее время, то видно, что стремление сотрудничать с Россией преобладает.

«Россия уже неоднократно заявляла, что не ставит себе целью какие-то действия против ЕС. В нашей концепции внешней политики такие цели не сформулированы, напротив, сформулирована цель — развитие отношений с ЕС», — напомнил он в беседе с RT.

По мнению эксперта, Макрон с помощью таких заявлений «лавирует» между сторонниками сближения с Россией и противниками.

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Напомним, что в августе рейтинг французского президента опустился на рекордно низкий уровень — лишь 34% опрошенных одобряли деятельность Макрона. Такие данные в рамках социологического исследования получила организация Ifop.

Обвинения партнёров в том, что они пытаются применить принцип «разделяй и властвуй» не нова, отметил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Ланко. В беседе с RT он напомнил, что президент России Владимир Путин никогда не говорил о том, что хотел бы развала Евросоюза.

«Про своих оппонентов часто говорят, что они хотят «внести раскол в наш лагерь, чтобы нас там победить»… Это стандартные разговоры, которые не относятся непосредственно к Путину, так говорили, говорят и говорить будут», — указал эксперт.

Ранее Владимир Путин во время общения со студентами МГУ в январе 2017 года, подчеркивал, что Европа, по его мнению, должна оставаться единой.

«Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены», — отмечал российский президент.