Ракетный удар или короткое замыкание: в Сирии опровергли сообщения об атаке на авиабазу под Дамаском

Серия взрывов у авиабазы в районе Дамаска была вызвана коротким замыканием. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA. Ранее в СМИ появилась информация о том, что территория САР подверглась обстрелу со стороны Израиля, однако ПВО арабской республики отразили этот удар. Уточнялось, что целями ракетной атаки могли быть военная авиабаза и научный комплекс. Израиль неоднократно наносил удары по Сирии, заявляя, что их целью являются незаконные вооружённые формирования и иранские войска. В Минобороны России ранее сообщали, что западные страны готовятся к ракетному обстрелу сирийских правительственных объектов, поводом для которого может стать провокация с применением «химоружия».

Серия взрывов, произошедших в Сирии у авиабазы Меззе в районе Дамаска, была вызвана коротким замыканием. Об этом сообщило сирийское национальное новостное агентство SANA.

«Звуки, которые были услышаны, вызваны взрывом склада боеприпасов вблизи аэропорта, причиной которого стало короткое замыкание», — сказал SANA военный источник.

Ранее телеканал Press TV заявил, что в ночь на 2 сентября по сирийской авиабазе были выпущены ракеты, однако ПВО САР смогли перехватить их. В результате произошло два мощных взрыва.

Report: two powerful explosions rock Damascus, al-Mezzeh military airport hit#Syriapic.twitter.com/ZuQ9mWlam0 — Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 1 сентября 2018 г.

Директор Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдуррахман предположил, что за ракетными ударами стоит Израиль.

«Ракета, скорее всего принадлежащая Израилю, ударила по военной авиабазе Меззе. Она попала в склад боеприпасов, что и привело к серии взрывов», — сказал он AFP.

По данным Al Jazeera, удар был направлен не только по авиабазе Меззе, но и по центру научных исследований Джамрая вблизи Дамаска. Телеканал, ссылаясь на местных жителей, утверждал, что прозвучали десятки взрывов, а сама авиабаза была охвачена огнём.

Также по теме План «Перехват»: Тель-Авив не комментирует удар ПВО Сирии по израильскому самолёту Израильские ВВС нанесли удар по авиабазе САР в провинции Хомс, сообщает сирийское агентство SANA. Отмечается, что силы ПВО страны...

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники также утверждал, что по окрестностям Дамаска был нанесён ракетный удар со стороны Израиля.

Однако, по данным SANA, «аэропорт не подвергся израильской агрессии».

Сирийско-израильское противостояние

Израиль неоднократно совершал удары по сирийским правительственным объектам, в том числе военным. Так, 24 июля израильские ВВС сбили самолёт Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам САР. Согласно позиции Дамаска, истребитель-бомбардировщик совершал боевой вылет в ходе операции против террористов и не нарушал воздушное пространство Израиля.

16 июля израильское вооружённые силы (ЦАХАЛ) нанесли удар по сирийским войскам у авиабазы Нейраб, к северу от города Алеппо. Незадолго до этого, 12 июля, по данным SANA, ВВС Израиля нанесли несколько ударов по объектам правительственных сирийских войск в провинции Кунейтра. Часть из них смогли перехватить ПВО САР.

«Самолёты Израиля выпустили несколько ракет по некоторым армейским объектам в окрестностях Хадер и Тель-Крум Джебба в Кунейтре, причинён материальный ущерб», — говорится в сообщении агентства SANA.

А 26 июня две ракеты, предположительно принадлежащие ЦАХАЛ, упали в Дамаске, в районе международного аэропорта. «(Произошло. — RT) падение двух израильских ракет в окрестностях международного аэропорта Дамаска», — заявило SANA.

Израильские военные в районе Голанских высот

Reuters

Вместе с тем 11 июля Израиль сообщил, что ПВО ЦАХАЛа сбили сирийский беспилотник, оказавшийся в израильском воздушном пространстве. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Тель-Авив намерен пресекать любые попытки нарушения границы со стороны Сирии.

«Несколько часов тому назад беспилотный аппарат проник с территории Сирии на территорию Израиля. Был успешно сбит. И хотелось бы подчеркнуть, что мы будем пресекать любые попытки нарушить нашу воздушную границу и сухопутную», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Израиль объясняет проведение военных операций на территории САР борьбой с присутствием в арабской республике Вооружённых сил Ирана. Так, министр разведки еврейского государства Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ готов незамедлительно реагировать на действия Ирана в Сирии.

«Мы не допустим, чтобы Иран ввёл свою армию в Сирию, — сказал он — (Израиль будет. — RT) выступать в САР изо всех сил против любого иранского присутствия, которое угрожает Израилю».

Кац отметил, что соглашение о военном и техническом сотрудничестве между Ираном и Сирией «является проверкой для Израиля». Он добавил, что реакция Тель-Авива на соглашение будет «чёткой и однозначной». «Израиль не позволит Ирану обосноваться в Сирии», — заключил он.

Сирия обвиняет Израиль в поддержке боевиков и незаконных вооружённых формирований, действующих в САР. Так, SANA указывало на то, что ЦАХАЛ неоднократно был замечен в поддержке групп боевиков.

«На протяжении всей войны в Сирии Израиль вместе с вооружёнными группировками участвует в нападениях на позиции САА и населённые пункты, прямо или посредством предоставления боевикам всех видов помощи, в частности логистической, информационной и снабжая их оружием», — отметили в агентстве.

Подготовка провокаций

Ранее в Минобороны России заявили, что западная коалиция во главе с США готовит удар по Сирии, для чего в регион прибыли дополнительные силы. Поводом для атаки должна стать подготовленная боевиками инсценировка «химатаки» в Идлибе.

«Таким образом, Запад готов в очередной раз поддержать террористов и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства, что неминуемо вызовет очередное резкое обострение обстановки в Ближневосточном регионе и срыв процесса мирного урегулирования сирийского конфликта», — отметили в министерстве.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва призвала западных партнёров отказаться от проведения провокаций.

«Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, через Министерство иностранных дел чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём», — сказал Лавров.