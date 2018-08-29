В Израиле заявили о готовности ответить на действия Ирана в Сирии

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Израиль готов незамедлительно отреагировать на действия Ирана в Сирии в том случае, если они будут представлять угрозу. Об этом заявил министр разведки Израиля Исраэль Кац.
В Израиле заявили о готовности ответить на действия Ирана в Сирии
  • Reuters

Таким образом Кац прокомментировал соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве, которое было подписано иранской и сирийской сторонами несколько дней назад. 

«Соглашение между Башаром Асадом и Ираном является проверкой для Израиля. Наша реакция будет чёткой и однозначной», — цитирует его Arutz Sheva.

Кац добавил, что «Израиль не позволит Ирану обосноваться в Сирии».

Ранее сообщалось, что министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск с двухдневным визитом.

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