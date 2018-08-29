В Израиле заявили о готовности ответить на действия Ирана в Сирии
- Reuters
Таким образом Кац прокомментировал соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве, которое было подписано иранской и сирийской сторонами несколько дней назад.
«Соглашение между Башаром Асадом и Ираном является проверкой для Израиля. Наша реакция будет чёткой и однозначной», — цитирует его Arutz Sheva.
Кац добавил, что «Израиль не позволит Ирану обосноваться в Сирии».
Ранее сообщалось, что министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск с двухдневным визитом.