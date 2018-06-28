«Позитивный фактор для мировой политики»: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в столице Финляндии 16 июля. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений между странами, а также вопросы международной повестки. Грядущий саммит уже поприветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг — по его словам, это «вписывается в проводимую альянсом политику в отношении РФ». Политологи не исключают, что лидеры обсудят в том числе вопросы денуклеаризации КНДР и урегулирования в Сирии.

Президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщили в Кремле.

«В соответствии с достигнутой договорённостью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры намерены обсудить дальнейшее развитие отношений между Москвой и Вашингтоном и ряд вопросов по национальной безопасности.

Президент принимающей саммит страны Саули Ниинистё выразил надежду, что главы РФ и США затронут вопросы контроля над вооружениями и разоружения. Он уточнил, что лидеры пробудут в финской столице один день.

В позитивном ключе о грядущей встрече лидеров высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Я приветствую предстоящую встречу между президентом Трампом и президентом Путиным, так как я верю в диалог... Для меня диалог — это не признак слабости, а признак силы», — сказал он.

При этом генсек альянса добавил, что такой диалог «вписывается в проводимую альянсом политику в отношении РФ».

«Результат борьбы в США»

Отметим, что для участия в подготовке июльской встречи в Москву 27 июня приезжал советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. Он в сопровождении посла Соединённых Штатов в РФ Джона Хантсмана был приглашён в Кремль, где его принимал Владимир Путин. На встрече также присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

При этом стоит отметить, что Болтон является одним из сторонников жёсткой риторики по отношению к Москве. Он напрямую называл Россию противником США и позиционировал себя как сторонника силовых действий и политики устрашения в отношении конкурентов Соединённых Штатов на мировой арене. Однако, несмотря на это, именно ему была поручена миссия по подготовке саммита, который, по его словам, должен будет «служить укреплению мира и безопасности во всём мире».

«Критики президента говорят о том, что есть определённые проблемы с организацией такой встречи. Но президент Трамп считает, что такая личная встреча пойдёт на пользу как США, так и России. Она будет служить укреплению мира и безопасности во всём мире», — заявил Болтон 27 июня.

Владимир Путин, в свою очередь, напомнил советнику Трампа, что отношения между странами переживают не лучшие времена во многом из-за политических разногласий в самих Соединённых Штатах.

«С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами (Джоном Болтоном. — RT): считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах», — говорил президент.

Вместе с тем эксперты считают, что у лидеров есть все шансы найти общие точки соприкосновения и принять в ходе саммита совместное заявление.

«Основное, что, скорее всего, будет заявлено, — это то, что стороны смогли наладить контакт и добиться взаимного доверия с тем, чтобы продолжать диалог. Однако Трамп и его команда постараются сделать из этого большое медийное событие, как это было ранее сделано и с американо-северокорейским саммитом, — пояснил RT американист, политолог Дмитрий Дробницкий. — Противники же этой встречи понимают, что если Путину и Трампу всё же удастся договориться по вопросам новой архитектуры безопасности, то всё «глобальное начальство» в США потеряет свою власть».

Встречи Путина и Трампа

Саммит Россия — США станет первым официальным мероприятием на высшем уровне с момента избрания американского лидера. Ранее президенты общались лишь на полях международных встреч. В частности, двусторонние переговоры проходили в рамках G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Они проходили в расширенном формате и длились более двух часов. Тогда обсуждалась обстановка на Украине, ситуация в Сирии и проблемы борьбы с терроризмом.

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Так, по украинскому вопросу президенты договорились о создании канала между представителями Российской Федерации и Соединённых Штатов, чтобы использовать возможности для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей.

Что касается Сирии, то лидеры согласовали границы зоны деэскалации на юго-западе республики, которая включает в себя три региона страны: Дараа, Эль-Кунейтру и Сувейду. Помимо этого, была достигнута договорённость о начале перемирия.

Поднималась и тема «вмешательства» России в американские выборы. Российская сторона категорически отвергла все обвинения. Вместе с тем и Путин, и Трамп сошлись во мнении об опасности угроз в киберпространстве. Президенты пришли к соглашению о необходимости создания рамочного соглашения по этому вопросу, чтобы страны могли совместно им противостоять.

Второй раз политикам удалось кратко пообщаться во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС. Результатом стало совместное заявление по Сирии, в котором речь шла о важности зон деэскалации, гуманитарной помощи и приверженности политическому урегулированию конфликта.

Сигнал критикам

По мнению члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований политолога Алексея Зудина, после июльской встречи лидеров критикам России «будет действовать сложнее».

«Эта встреча может стать сигналом критикам России о необходимости снизить свою русофобскую риторику. Но не будем забывать о том, что между Трампом и некоторыми представителями политической элиты Евросоюза, если говорить о Европе, существует значительный конфликт. Элита продолжает реализовывать антироссийскую линию, которая была установлена ещё до Трампа», — рассказал он в беседе с RT.

Ранее своё беспокойство по поводу встречи Трампа и Путина высказывали в Лондоне. Как писала газета The Times, британские власти якобы выражали опасения, что если переговоры пройдут до саммита НАТО в Брюсселе (намечен на 11 июля) и визита Трампа в Великобританию (должен состояться 13 июля), то они скажутся на приверженности американского президента принципам Североатлантического альянса. Впрочем, официально данные The Times подтверждены не были.

Здание парламента в Лондоне

Reuters

© Clodagh Kilcoyne

Зудин уверен, что сам факт грядущего саммита «будет позитивным фактором для ситуации в мировой политике».

«Конкретные пункты, где могут наметиться подвижки, следующие: КНДР, возможно, Сирия и всё, что связано со стратегическим балансом и соотношением ракетно-ядерных потенциалов», — добавил эксперт.

При этом политолог отметил, что будущие переговоры больше в интересах американского лидера, чем российского.

«У него (Дональда Трампа. — RT) впереди выборы, и ему нужно доказывать своим сторонникам, что он выполняет свою предвыборную программу. Тем более что позиции Трампа в США несколько окрепли в последнее время, а антитрамповская кампания стала выдыхаться. Трампу удаётся постепенно, хотя и очень медленно, добиваться перелома внутриполитической ситуации в свою сторону», — заявил политолог.

В качестве примера он привёл решение Верховного суда, которым были одобрены действия 45-го президента по нелегальным иммигрантам. «Всё это позволяет Трампу перейти из обороны, в которой он находился с момента избрания, в наступление», — подытожил Зудин.