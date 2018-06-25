«Послание турецкого народа всему миру»: Эрдоган победил на досрочных президентских выборах в Турции

Действующий глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на досрочных президентских выборах. После подсчёта 98% бюллетеней турецкий лидер набрал более 52% голосов. Об этом свидетельствуют данные Высшей избирательной комиссии. Ряд мировых лидеров уже поздравили Эрдогана с победой. Кроме того, в воскресенье состоялись выборы в турецкий парламент. Победу в них одержал «Альянс народа», в который входит правящая Партия справедливости и развития. Вместе с Партией националистического движения они набрали более половины голосов избирателей и гарантировали себе большинство мест.

В воскресенье, 24 июня, в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сохранил за собой пост президента страны.

Эрдогана поддержали свыше 25 млн из 49 млн граждан, имеющих право голоса. После подсчёта 98% бюллетеней Эрдоган набрал более 52% голосов. Об этом свидетельствуют данные Высшей избирательной комиссии.

Согласно внесённым ранее изменениям в Конституцию Турции, после выборов страна становится президентской республикой, при этом упраздняется пост премьер-министра, а кабмин переходит в прямое подчинение главе государства, который может назначать министров и распускать парламент.

На президентское кресло также претендовали кандидат от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, бывший министр внутренних дел Мераль Акшенер, сопредседатель прокурдской Демократической партии народов Селахаттин Демирташ, кандидат от исламистской Партии благоденствия Темель Карамоллаоглу и лидер левопатриотической партии «Родина» Догу Перинчек.

Лучший результат из всех конкурентов Эрдогана продемонстрировал Индже, получивший более 30% голосов. Остальные кандидаты набрали набрали менее 9%.

Кроме того, в воскресенье жители Турции выбирали партии, которые войдут в парламент, — Великое национальное собрание (меджлис) 27-го созыва. После подсчёта 98% бюллетеней правящая Партия справедливости и развития набрала более 42% голосов. Состоящая с ней в блоке «Альянс народа» Партия националистического движения заработала более 11% голосов. Таким образом, сторонники Эрдогана получили большинство мест в парламенте.

Их главный соперник — блок «Альянс нации», объединяющий Народно-республиканскую партию, Хорошую партию и Партию благоденствия, — в общей сложности набрал чуть более 34%.

Кроме того, места в парламенте получит прокурдская Демократическая партия народов, в активе которой более 11% голосов.

«Народ доверил мне роль президента страны»

Эрдоган заявил о своей победе ещё до окончательного подсчёта результатов. По его словам, пришло время сосредоточиться на будущем Турции.

«Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне

роль президента страны, а парламентское большинство — «Альянсу народа». Надеюсь, никто не попытается бросить тень на избирательную систему Турции, чтобы оправдать собственный неудачный результат. Мы полны решимости продолжить укрепление нашей демократии, а также прав и свобод турецкого народа», — сказал Эрдоган, обращаясь к нации.

Он также отметил высокий уровень явки — более 90%. Эрдоган выразил надежду, что прошедшие выборы станут залогом дальнейших успехов Турции.

«Рекордная явка на выборах — послание турецкого народа всему миру. Особое удовлетворение вызывает высокий уровень организации выборов по всей Турции», — заявил турецкий лидер.

Реакция на итоги выборов

Как сообщает агентство Anadolu, сразу после оглашения первых результатов голосования на улицы Стамбула вышли сотни людей, чтобы отпраздновать победу Эрдогана. Сторонники турецкого лидера собрались в нескольких местах, в том числе возле резиденции главы государства.

Первым, кто поздравил Эрдогана с победой на выборах, стал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который, в частности, пригласил его совершить официальный визит в страну.

«В ходе телефонного разговора президенты выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут успешно развиваться во всех сферах», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

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Свои поздравления Эрдогану также направили лидеры и официальные лица ряда государств, среди которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Албании Эди Рама, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, эмир Катара Тамим бин Хамад Ат-Тани, президент Судана Омар Аль-Башир и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.

Между тем, по данным РИА Новости, делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ не выявила каких-либо серьёзных нарушений в ходе выборов.

«Считаем, что выборы прошли прозрачно и открыто в рамках действующего законодательства. Не можем отметить какие-либо нарушения на тех участках, где мы были, которые могли повлиять на волеизъявление граждан или могли бы повлиять на результаты выборов», — сказал член делегации, депутат Госдумы России Артём Туров.

Аналогичное мнение высказал его коллега, координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Турции Артур Таймазов, который был направлен в Турцию по линии миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, передаёт ТАСС. По его словам, выборы ознаменовались высокой активностью турецких граждан, но при этом прошли «спокойно и демократично».