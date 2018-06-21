Из тысячи твитов: как в США пытаются приписать RT влияние на выборы 2016 года через соцсети

Демократы из комитета по разведке палаты представителей США решили в очередной раз поднять тему «вмешательства России и RT» в президентские выборы. Они опубликовали новый список твитов, которые телеканал продвигал в соцсети в 2016 году. По мнению политиков, именно ими RT пытался посеять вражду среди рядовых американцев и способствовать провалу Хиллари Клинтон. Как заявил член комитета Адам Шифф, перечень был обнародован в помощь тем, кто продолжает вести дело о «российском следе». Вместе с тем он признал отсутствие доказательств того, то именно через твиты Москва вела свою «кампанию по вмешательству».

По прошествии уже почти двух лет с момента президентских выборов в США демократы никак не могут смириться со своим поражением. А потому продолжают напоминать общественности о роли, которую якобы сыграла Россия в событиях 2016 года и из-за которой, по их мнению, к власти пришёл республиканец Дональд Трамп. И хотя, несмотря на неустанно ведущееся расследование, никаких доказательств вмешательства РФ так и не было до сих пор представлено, они стараются найти их самостоятельно.

Едва ли не главным «инструментом Кремля» в предполагаемой кампании, по версии демократов, является RT. Телеканалу приписывают давление на американских избирателей при помощи «необъективных» новостей, а также через социальные сети. Так, политики из комитета по разведке палаты представителей США опубликовали новый список постов RT в Twitter, которые продвигались в сети на платной основе.

Конгрессмены провели титаническую работу, собрав более 1,7 тыс. твитов телеканала, размещённых в 2016 году. Как отметил ведущий демократ комитета Адам Шифф, таким образом он и его коллеги стремятся оказать содействие расследованию.

«Публикуя предоставленные Twitter сведения, мы рассчитываем, что исследователи продолжат свою важную работу по разоблачению других российских агентов, использовавших аналогичную тактику и аналогичные темы, чтобы снабдить американское общество дополнительной информацией в целях защиты наших выборов и политической дискуссии в будущем», — заявил Шифф.

Среди «подозрительных» твитов числятся такие, как «Пять случаев, когда Клинтоны избегали обвинений со стороны федеральных властей», «Тонкая грань между любовью и ненавистью: что случилось с отношениями Клинтон и Путина», «WikiLeaks опубликовал отрывки из проплаченных речей Хиллари Клинтон», «Топ-10 разоблачений из утёкших электронных писем по кампании Клинтон», «Утечка (писем. — RT) Подесты может идти от расстроенных граждан, таких как Сноуден, а не от русских хакеров», и другие.

Это не точно, но…

При этом конгрессмен признал, что у комитета нет доказательств, что на результат выборов в 2016 году повлияло именно давление через соцсети.

«Мы также публикуем подборку предоставленных компанией Twitter сообщений, размещённых в этой социальной сети в преддверии выборов 2016 года и направленных на снижение явки. Несмотря на отсутствие признаков того, что данные сообщения были частью российской кампании по оказанию влияния на выборы в США, мы считаем необходимым информировать американское общество обо всех известных способах использования соцсетей для манипулирования выборами», — сказал Шифф.

Примечательно, что при детальном изучении предоставленного списка также очевидно, что какое-либо отношение к теме выборов президента из этих твитов имеют примерно 390 постов, что составляет около 21—22% от всей массы.

Из них 101 твит посвящён Хиллари Клинтон, а 175 — Дональду Трампу. Остальные относятся к смежным темам вроде оценок экспертов и выступлений американских политиков в пользу того или иного кандидата. В списке оказались и твиты, посвящённые новостям о вступлении в президентскую гонку третьих партий, среди которых — либертарианцы, зелёные и другие. При этом одним из самых дорогих постов RT была запись об интервью с кандидатом от Партии зелёных Джилл Стайн.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что американские законодатели, судя по всему, таким образом ищут пути, чтобы развеять своё одиночество.

«Когда американским конгрессменам грустно и одиноко, они перечитывают наши рекламные твиты. И верят, что именно эти твиты выбрали им Трампа», — заявила она.

Рекламные твиты

Отметим, что RT ещё в ноябре 2017 года, когда в США только заявили об обеспокоенности рекламными твитами телеканала, опубликовал полный перечень своих постов в Twitter, которые были оплачены. Согласно ему, самыми дорогими постами были записи о сторонниках Берни Сандерса, лидере зелёных Джилл Стайн и аресте подростка из Саудовской Аравии.

В частности, на твит «Корреспондент RT America Небойша Малич освещает демонстративный уход сторонников Берни Сандерса с мероприятия нацкомитета Демократической партии в Facebook Live» было потрачено $12 305. В $3152 RT обошёлся пост «Вернём Америке былое лидерство: 5 показателей, по которым США обошли весь мир. Об этом вам, вероятно, не расскажут на съезде республиканцев в Кливленде». За продвижение интервью со Стайн телеканал заплатил $1572.

В целом же на продвижение своего контента в 2016 году в Twitter RT потратил $515 тыс. При этом сама социальная сеть в преддверии американских выборов даже делала телеканалу эксклюзивное предложениепо распространению его материалов за весьма внушительную сумму — в $3,3 млн. Хотя позднее Twitter предпочёл замалчивать этот факт.