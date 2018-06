Проект RT #1917LIVE вышел в финал «Каннских львов» в трёх категориях

Международный Twitter-проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России, вошёл в шорт-лист в трёх категориях одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга — «Каннские львы».

«Каннские львы» — это главный фестиваль креативности. Каждый год тысячи кампаний подаются на оценку высокого жюри со всего мира. Оказаться среди финалистов этой премии — большая честь для нашего образовательного проекта», — сказал автор идеи проекта #1917LIVE Кирилл Карнович-Валуа.



Команда RT разработала концепцию проекта и реализовала его без привлечения рекламного агентства. В финале категории «Кросс-платформенное повествование» (Cross-channel Storytelling) проект #1917LIVE будет соревноваться за победу с рекламными кампаниями крупнейших мировых брендов: USA Network, Forbes Brasil, McDonald’s и KIA. Всего на выход в финал в этой категории претендовали 27 проектов, выполненных известными международными PR-агентствами.

Кроме того, #1917LIVE получил номинацию в категориях «Использование соцмедиа-платформ» (Use of Social Platforms) и «Использование брендированного контента онлайн или в соцсетях» (Use of Branded Content created for Digital or Social). На выход в финал в этих категориях претендовали 213 и 140 проектов соответственно.

#1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. В рамках проекта десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо.

#1917LIVE, завоевавший уже 20 международных и российских премий, стал лучшим образовательным онлайн-проектом и взял золото в категории «Присутствие в Twitter» по итогам премии Shorty Social Good. Проект получил награды премии в области рекламы Epica Awards и премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях.

#1917LIVE одержал победу в категории «Цифровой спецпроект» престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals. Проект победил в российском конкурсе «Медиабренд», получил серебряную награду российской премии в области рекламы Red Apple, а также завоевал высшую награду престижной премии Adweek ARC Awards. В апреле 2018 года #1917LIVE одержал победу в зрительском голосовании престижной международной премии Webby Awards.

Команда #1917LIVE работает над масштабным мультимедийным кросс-платформенным проектом #Romanovs100, приуроченным к столетней годовщине расстрела царской семьи. Проект, запущенный в апреле 2018 года в сотрудничестве с Государственным архивом России, реализуется на четырёх соцмедиа-платформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в аккаунтах проекта #Romanovs100 будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.

«Каннские львы», один из крупнейших и наиболее престижных международных фестивалей рекламы, ведёт свою историю с 1954 года. В 2018 году на премию во всех категориях было подано более 32 тыс. заявок. В жюри конкурса входят представители крупнейших мировых брендов и рекламных агентств со всего мира.