Romanovs100: RT объявил конкурс в соцсетях в рамках исторического проекта

В рамках масштабного мультимедийного проекта #Romanovs100 телеканал RT объявил конкурс цифрового раскрашивания исторических фото в соцсетях. Оценивать работы участников будет известная бразильская художница, фотоколорист Марина Амарал, о творчестве которой писали BBC, The Verge, The Daily Telegraph, Daily Mirror и другие международные СМИ.

Пользователям предлагается раскрасить три архивные фотографии семьи Романовых, специально отобранные для конкурса Мариной Амарал. Раскрашенные фотоснимки должны быть размещены в одной из социальных сетей — Twitter, Instagram или Facebook — с хештегом #Romanovs100. Марина Амарал лично выберет победителя среди участников конкурса, который получит две книги ограниченного тиража: «#1917LIVE: Русская революция в твитах» — результат одноимённого проекта RT, посвящённого революционным событиям 1917 года в России, а также книгу самой Марины Амарал и британского писателя и историка Дэна Джонса «Цвет времени: Новая история мира. 1850—1960», в которую вошло около 200 исторических снимков, обработанных художницей.

Фотографии в высоком разрешении для участия в конкурсе можно загрузить здесь. Итоги будут объявлены в начале июля.

В апреле 2018 года RT в сотрудничестве с Государственным архивом России запустил мультимедийный кросс-платформенный проект #Romanovs100, приуроченный к 100-й годовщине расстрела царской семьи. Проект реализуется на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых. Над проектом #Romanovs100 работает команда #1917LIVE.

Международный проект RT #1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. В рамках проекта десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. В проекте RT приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Проект завоевал 20 российских и международных премий: стал победителем зрительского голосования интернет-«Оскара» Webby Awards, был признан лучшим образовательным онлайн-проектом и взял золото в категории «Присутствие в Twitter» по итогам премии Shorty Social Good.