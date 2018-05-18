«Пойти на всё для сохранения однополярного мира»: сенат США утвердил Джину Хэспел на пост главы ЦРУ

Президент США Дональд Трамп поздравил Джину Хэспел с назначением на пост директора ЦРУ. Она стала первой женщиной в истории Соединённых Штатов, которая возглавит самое крупное разведывательное ведомство страны. Накануне её кандидатуру одобрили в сенате. Результаты голосования в верхней палате конгресса уже раскритиковали мировые правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch. Ранее Хэспел обвиняли в причастности к программе пыток ЦРУ и в уничтожении важных свидетельств о применении пыток в допросах заключённых. По оценке аналитиков, назначение Хэспел свидетельствует о стремлении Вашингтона жёсткими методами вернуть себе главенствующие позиции на мировой арене.

Сенат конгресса США утвердил Джину Хэспел на пост директора Центрального разведывательного управления. В поддержку её кандидатуры выступили 54 сенатора из 100, 45 проголосовали против. Она стала первой женщиной, которая возглавила основное разведывательное ведомство в Соединённых Штатах.

Cal. #847, Gina Haspel, of Kentucky, to be Director of the Central Intelligence Agency. Yeas & nays ordered. The nomination was confirmed by a vote of 54-45 . McConnell MtP to a Legislative Session. Agreed to by VV. McConnell MtP to an Executive Session. https://t.co/SOmYJ3Dv4t — U.S. Senate Floor (@SenateFloor) May 17, 2018

Президент США Дональд Трамп поздравил Хэспел. Приветственные слова он опубликовал в своём микроблоге Twitter.

Congratulations to our new CIA Director, Gina Haspel! pic.twitter.com/n1xj9LSV9D — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2018

От библиотеки до камеры пыток

Джина Хэспел — выпускница университета в Луисвилле, штат Кентукки. Она получила специальность филолога и журналиста. После завершения учёбы девушка хотела поступить в престижную военную академию в Вест-Пойнте, но тогда женщин туда не принимали. Поэтому она устроилась на работу библиотекарем на военную базу Форт-Девенс в Массачусетсе.

Военная база Форт-Девенс в Массачусетсе

© militarybases.co

Через несколько лет Хэспел решила попробовать поступить на работу в ЦРУ (туда женщин принимали), и ей это удалось. В это же время она развелась со своим первым (и последним) мужем, детей у них не было.

В первые годы работы Хэспел часто ездила в заграничные командировки. В 80-х она успела поработать в странах Центральной Азии, Эфиопии, Турции, а затем и в Европе. Подробности её деятельности в это время неизвестны, но, как сообщается на сайте ЦРУ, тогда она научилась «вербовать агентов и работать с ними». Хэспел удалось хорошо проявить себя в деле борьбы с терроризмом. Она получила информацию о готовящемся теракте в одном из посольств. Благодаря этим данным была организована спецоперация и злоумышленников удалось обезвредить. За это президент США Джордж Буш — старший удостоил её награды «За выдающиеся заслуги в области борьбы в терроризмом».

Однако сегодня «успехи» Хэспел в борьбе с терроризмом стали главной причиной сомнений в правильности выбора её кандидатуры на пост главы ЦРУ. В частности, много вопросов вызвало участие Джины в программе пыток, которую ЦРУ проводило в секретных тюрьмах во многих странах. Официально это называлось «расширенными методами допроса».

Отметим, что именно эта программа использовалась в Гуантанамо — американском лагере на Кубе, где годами без предъявления обвинений содержатся подозреваемые в терроризме. Эта тюрьма получила скандальную известность из-за того, что там применялись пытки, в частности заключённых пытали водой и лишением сна.

Как сообщается, в начале 2000-х Хэспел возглавляла одну из пыточных тюрем ЦРУ в Таиланде под названием «Кошачий глаз». Известно, что там применялись пытки водой. В частности, по данным СМИ, в этом лагере допрашивали вербовщика «Аль-Каиды»* Абу Зубайду, которого подвергали пыткам около 80 раз. Позже по распоряжению Хэспел видеозаписи допросов, на которых зафиксировано применение пыток, были уничтожены без ведома Белого дома и высшего руководства ЦРУ. Как пояснила бывшая руководительница тюрьмы, это было сделано из соображений безопасности сотрудников ведомства: на записи были видны их лица.

Хэспел пришлось отвечать на вопросы по этому делу в сенате. В ходе слушаний она пообещала не возобновлять программу допросов, в рамках которой ранее задержанные подвергались пыткам.

«Я служила в то неспокойное время и могу дать вам личное обещание, ясное и без оговорок, что под моим руководством ЦРУ не возобновит такую программу содержания под стражей и допросов», — заявила Хэспел.

Возмущение правозащитников

Представители правозащитных организаций Human Rights Watch и Американского союза защиты гражданских свобод назвали новое назначение постыдным.

«Поскольку власти США так и не признали, что пытки при Буше (43-й президент США Джордж Буш — младший. — RT) были преступлением, теперь у нас есть директор ЦРУ, которая осуществляла надзор за пытками и помогала скрывать их. Постыдно, что Джина Хэспел была утверждена», — написал в Twitter исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Because the US government never admitted that Bush's torture was a crime, we get stuck with a CIA director who oversaw torture and helped to cover it up. Gina Haspel shamefully has been confirmed. https://t.co/uLpO9guwPMpic.twitter.com/Avah9zuJYL — Kenneth Roth (@KenRoth) May 17, 2018

Заместитель главы Американского союза защиты гражданских свобод Кристофер Андерс, в свою очередь, заявил, что «впервые в истории США ЦРУ возглавит лицо, в прошлом непосредственно связанное с применением пыток». В заявлении организации также осуждается утверждение кандидатуры Хэспел на пост главы ЦРУ: «Это является чёрной страницей в нашей истории, о которой мы пожалеем». Кристофер Андерс предупредил, что союз в сотрудничестве с другими организациями будет бороться за то, чтобы «Хэспел понесла ответственность» за свои деяния.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) уже просил власти Германии выдать ордер на арест Хэспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме.

«Турбулентные времена»

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина, назначение Хэспел вызвано падающим авторитетом США в мире.

«Для Америки наступают турбулентные времена. Нужны кардинальные и волевые решения, поскольку США утрачивают свою гегемонию. С этим, думаю, и связано, что на ключевые должности приходят такие люди, как Хэспел… Мы знаем, что её деятельность была связана с администрацией Джорджа Буша — младшего. При нём были неоконсерваторы, сейчас они вновь набирают вес (например тот же Джон Болтон). И им свойственна агрессивность, готовность пойти на всё для сохранения однополярного мира», — пояснил эксперт.

© SAUL LOEB / AFP

По словам политолога, в настоящее время существуют «две американские реальности». В одной США позиционируют себя как «оплот демократии, сияющий град на холме и цитадель свободы». Эта картина американского мира поддерживается во многом благодаря СМИ и другим инструментам политтехнологов.

«А другая реальность — это Джина Хэспел с пытками, бомбардировки Ирака, ковровые бомбардировки Вьетнама. Это настоящая реальность, которая не культивируется. Это, конечно, две разные Америки», — заключил Константин Блохин.

Слушания в сенате

Протесты против назначения Хэспел начались ещё во время её выступления на слушаниях в специальном комитете по разведке сената конгресса США.

Когда кандидат на пост главы ЦРУ отвечала на вопросы о пытках и своей причастности к ним, противники Хэспел в зале особенно оживились. Одна из них стала кричать: «Кровавая Джина! Ты истязательница!» Протестующую тут же вывели из зала.

Позже удалили со слушаний и бывшего ветерана ЦРУ, активиста Рэя Макговерна.

Макговерну предъявили обвинения в нарушении работы конгресса и в сопротивлении властям. Бывший сотрудник спецслужб рассказал RT о своей позиции и о причине выступления против кандидатуры Хэспел.

Выдвинутую кандидатуру с самого начала не одобряли и ряд сенаторов.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.