«Ожидали оправдательный вердикт»: россиянку во Вьетнаме приговорили к пожизненному сроку за контрабанду наркотиков

Суд вьетнамского Хошимина приговорил уроженку Краснодарского края Марию Дапирку к пожизненному лишению свободы за контрабанду почти трёх килограммов кокаина. Представитель обвинения настаивал на смертной казни россиянки, однако судья учёл тот факт, что девушка добровольно сотрудничала со следствием. На суде также вскрылись новые обстоятельства дела: по версии следствия, сумку с кокаином Дапирка получила в бразильском Сан-Паулу от друга своего знакомого из Нигерии, после чего должна была долететь с ней до Лаоса.

Утром в пятницу, 4 мая, во вьетнамском городе Хошимин суд вынес приговор россиянке Марии Дапирке, которая в 2014 году была арестована в аэропорту Хошимина почти с тремя килограммами кокаина в багаже. Как ранее писал RT, в течение всего минувшего года заседание суда раз за разом переносилось: следствие просило дополнительное время для выяснения того, был ли у россиянки умысел на контрабанду наркотиков или её использовали как невольного наркокурьера.

Сама же Мария Дапирка утверждала, что не знала о том, что в её сумке находится кокаин.

Суд принял во внимание позицию россиянки. Но при этом судья заявил, что обвиняемые не смогли доказать свою невиновность в контрабанде наркотиков, а также не представили достаточных доказательств для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто передал Марии Дапирке наркотики.

В ходе процесса выяснились новые подробности уголовного дела. Так, по словам вьетнамских следователей, в июле бойфренд Дапирки по имени Мэтью Чили (известный также как Ник) дал россиянке $1 тыс. и билет до бразильского Сан-Паулу с обещанием, что он полетит туда вслед за ней. Дапирка провела в Сан-Паулу две недели, прежде чем Ник позвонил ей и сказал, что планы изменились: ей нужно взять сумку, которую ей передаст его друг, после чего она должна отправиться к нему в Лаос.

Россиянка выполнила инструкцию и полетела в Лаос транзитом через Вьетнам. Однако пограничники в хошиминском аэропорту Таншоннят при обыске обнаружили у неё почти три килограмма кокаина.

Государственный обвинитель настаивал на том, чтобы приговорить россиянку к смертной казни, которая во Вьетнаме осуществляется с помощью инъекции. Однако суд принял во внимание, что все четыре года с момента ареста Дапирка добровольно сотрудничала со следствием, поэтому заслуживает снисхождения. В результате её приговорили к пожизненному лишению свободы.

Адвокат россиянки Сункар Нурмагамбетов заявил RT, что не считает этот приговор победой, поскольку защита изначально настаивала на невиновности девушки.

«Не следует рассматривать пожизненный срок и смертную казнь с точки зрения лучше или хуже, — говорит Сункар Нурмагамбетов. — Мария Дапирка изначально не признавала вину, и наши ожидания заключались в оправдательном приговоре. Мы продолжим предпринимать все возможные действия для защиты её прав и интересов».

В генконсульстве РИА Новости подтвердили, что суд Хошимина приговорил россиянку к пожизненному заключению.

Одна из вьетнамских тюрем

AFP

© HOANG DINH NAM

Близкие и друзья россиянки отреагировали на суровый приговор с долей облегчения. По их словам, пожизненный срок даёт Марии шанс на то, что её отправят в Россию для отбывания наказания, а на родине она сможет рассчитывать на помилование президента.

Ранее RT писал, что за все эти годы Дапирка так и не получила ни одного свидания со своим защитником, даже несмотря на помощь российского генконсульства во Вьетнаме.

Также по теме Смертная казнь, пожизненный срок или свобода: россиянке во Вьетнаме вынесут приговор за контрабанду кокаина Во Вьетнаме в пятницу, 4 мая, вынесут приговор ростовчанке Марии Дапирке, которую судят за контрабанду крупной партии кокаина. Девушка...

Как ранее сообщал RT Сункар Нурмагамбетов, российские дипломаты в Хошимине навещали Дапирку в камере, поскольку их статус позволяет им это сделать.

Вьетнамская сторона подчёркивала, что посещение обвиняемой адвокатом в составе группы работников дипмиссии невозможно. «Вьетнамские чиновники заявили, что для посещения моего доверителя я должен сначала получить подтверждение того, что мама Марии действительно наняла меня представлять её интересы, а затем представить его в Народный суд города Хошимина, — пояснил Нурмагамбетов. — Из-за бюрократической волокиты я пока так и не смог попасть к подзащитной».

Уроженка города Кропоткин Краснодарского края Мария Дапирка переехала в Таиланд в 2013 году. Там она познакомилась с нигерийцем по имени Ник, с которым у неё завязались отношения. Вскоре Мария решила выйти замуж за Ника и переехать в Африку.

Стоит отметить, что жених Дапирки сейчас находится на свободе. Друзья Марии утверждают, что несколько раз видели его в Таиланде, а сам парень появляется в социальных сетях и в Skype, однако не отвечает на сообщения.