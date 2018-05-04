«Ожидали оправдательный вердикт»: россиянку во Вьетнаме приговорили к пожизненному сроку за контрабанду наркотиков
- © Reuters/maria_dapirka/vk.com
Утром в пятницу, 4 мая, во вьетнамском городе Хошимин суд вынес приговор россиянке Марии Дапирке, которая в 2014 году была арестована в аэропорту Хошимина почти с тремя килограммами кокаина в багаже. Как ранее писал RT, в течение всего минувшего года заседание суда раз за разом переносилось: следствие просило дополнительное время для выяснения того, был ли у россиянки умысел на контрабанду наркотиков или её использовали как невольного наркокурьера.
Сама же Мария Дапирка утверждала, что не знала о том, что в её сумке находится кокаин.
Суд принял во внимание позицию россиянки. Но при этом судья заявил, что обвиняемые не смогли доказать свою невиновность в контрабанде наркотиков, а также не представили достаточных доказательств для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто передал Марии Дапирке наркотики.
В ходе процесса выяснились новые подробности уголовного дела. Так, по словам вьетнамских следователей, в июле бойфренд Дапирки по имени Мэтью Чили (известный также как Ник) дал россиянке $1 тыс. и билет до бразильского Сан-Паулу с обещанием, что он полетит туда вслед за ней. Дапирка провела в Сан-Паулу две недели, прежде чем Ник позвонил ей и сказал, что планы изменились: ей нужно взять сумку, которую ей передаст его друг, после чего она должна отправиться к нему в Лаос.
Россиянка выполнила инструкцию и полетела в Лаос транзитом через Вьетнам. Однако пограничники в хошиминском аэропорту Таншоннят при обыске обнаружили у неё почти три килограмма кокаина.
Государственный обвинитель настаивал на том, чтобы приговорить россиянку к смертной казни, которая во Вьетнаме осуществляется с помощью инъекции. Однако суд принял во внимание, что все четыре года с момента ареста Дапирка добровольно сотрудничала со следствием, поэтому заслуживает снисхождения. В результате её приговорили к пожизненному лишению свободы.
Адвокат россиянки Сункар Нурмагамбетов заявил RT, что не считает этот приговор победой, поскольку защита изначально настаивала на невиновности девушки.
«Не следует рассматривать пожизненный срок и смертную казнь с точки зрения лучше или хуже, — говорит Сункар Нурмагамбетов. — Мария Дапирка изначально не признавала вину, и наши ожидания заключались в оправдательном приговоре. Мы продолжим предпринимать все возможные действия для защиты её прав и интересов».
В генконсульстве РИА Новости подтвердили, что суд Хошимина приговорил россиянку к пожизненному заключению.
- Одна из вьетнамских тюрем
- AFP
- © HOANG DINH NAM
Близкие и друзья россиянки отреагировали на суровый приговор с долей облегчения. По их словам, пожизненный срок даёт Марии шанс на то, что её отправят в Россию для отбывания наказания, а на родине она сможет рассчитывать на помилование президента.
Ранее RT писал, что за все эти годы Дапирка так и не получила ни одного свидания со своим защитником, даже несмотря на помощь российского генконсульства во Вьетнаме.
Как ранее сообщал RT Сункар Нурмагамбетов, российские дипломаты в Хошимине навещали Дапирку в камере, поскольку их статус позволяет им это сделать.
Вьетнамская сторона подчёркивала, что посещение обвиняемой адвокатом в составе группы работников дипмиссии невозможно. «Вьетнамские чиновники заявили, что для посещения моего доверителя я должен сначала получить подтверждение того, что мама Марии действительно наняла меня представлять её интересы, а затем представить его в Народный суд города Хошимина, — пояснил Нурмагамбетов. — Из-за бюрократической волокиты я пока так и не смог попасть к подзащитной».
Уроженка города Кропоткин Краснодарского края Мария Дапирка переехала в Таиланд в 2013 году. Там она познакомилась с нигерийцем по имени Ник, с которым у неё завязались отношения. Вскоре Мария решила выйти замуж за Ника и переехать в Африку.
Стоит отметить, что жених Дапирки сейчас находится на свободе. Друзья Марии утверждают, что несколько раз видели его в Таиланде, а сам парень появляется в социальных сетях и в Skype, однако не отвечает на сообщения.