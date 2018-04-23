Второй заход: специалисты ОЗХО могут вернуться в Восточную Гуту для расследования предполагаемой химатаки

В рамках расследования предполагаемой химатаки в Восточной Гуте эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) могут совершить ещё одну поездку в сирийский город Дума. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, сейчас специалисты ОЗХО займутся анализом взятых на месте инцидента образцов. Россия готова принять выводы расследования, если оно будет квалифицированным, заявили в российском МИД. При этом в министерстве отметили, что работающие в Сирии эксперты организации находятся под давлением западных стран. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что удар США, Великобритании и Франции по Сирии был нацелен на срыв расследования ОЗХО.

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) могут совершить ещё одну поездку в сирийский город Дума в рамках расследования предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя итоги визита экспертов ОЗХО в Думу.

«Теперь ОЗХО оценит ситуацию и рассмотрит дальнейшие шаги, включая ещё один возможный визит в Думу. Собранные образцы будут перевезены в лабораторию ОЗХО в Нидерландах и далее направлены для анализа в определённые лаборатории ОЗХО», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Напомним, в субботу, 21 апреля, специалисты миссии ОЗХО посетили одно из мест предполагаемого применения химоружия в Думе 7 апреля. Западные державы обвиняют в инциденте Дамаск, что послужило поводом для ракетных ударов по Сирии. В ходе визита эксперты занимались сбором образцов на месте инцидента для их дальнейшего изучения.

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Россия будет готова принять выводы расследования Организации по запрещению химоружия в связи с инцидентом в Думе в том случае, если оно будет квалифицированным, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Надо посмотреть, как они работают. Если это будут адекватные эксперты, если они всё посмотрят, если будут соблюдать цепочки поставок, то почему бы и нет. Конечно. ОЗХО — это авторитетная организация, которая делает всё, что можно в нынешних условиях», — отметил дипломат.

По его словам, работающие в Сирии эксперты находятся под давлением, поскольку «США заранее приняли решение, что Асада надо убирать». Ермаков пояснил, что речь идёт о сделанном ещё в 2011 году заявлении Вашингтона: Соединённые Штаты начнут военные действия против сирийского правительства, если Дамаск применит химоружие.

«Они всё подгоняют под это решение, которое было принято в 2011 году. Им нужна провокация с применением химоружия, затем они начинают ракетно-бомбовые удары. Это было уже дважды. В прошлом году после якобы применения химоружия в Хан-Шейхуне. И теперь в Думе», — отметил представитель МИД.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва не считает необходимым участвовать в проводимом ОЗХО расследовании, поскольку оно ведётся квалифицированными экспертами этой организации. Задача России же заключается в обеспечении специалистам ОЗХО надлежащих условий работы.

Дом, который посетили специалисты ОЗХО в ходе визита в Думу

Reuters

«Сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО»

Также в понедельник ситуацию в Сирийской Арабской Республике после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников обсудили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.

«С российской стороны подчёркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса», — сообщили в пресс-службе Кремля.

«В этом контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии», — отметили в Кремле.

В свою очередь французский лидер заявил, что США, Великобритания и Франция нанесли удар по сирийской территории на законных основаниях. По словам Макрона, целью западных держав был срыв программы по производству и хранению химоружия. Напомним, что сирийские власти неоднократно подчёркивали, что все запасы химического оружия были вывезены из страны под контролем ОЗХО.

В очередной раз коснулся вопроса удара союзников по Сирии и глава российского МИД Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И министр заявил, что эта атака была нацелена на срыв расследования специалистов ОЗХО.

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Он указал на то, что в Сирии «обозначился коренной перелом уже не просто в борьбе с ИГИЛ*, а в борьбе с остатками террористов, когда была освобождена от экстремистов Восточная Гута».

«И немаловажно, что, когда наметились реальные возможности в самое ближайшее время начать работу конституционной комиссии в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, именно в этот момент была осуществлена провокация под предлогом использования химического оружия, не дожидаясь, пока эксперты ОЗХО прибудут на место, на фоне многочисленных свидетельств того, что всё это было постановочным спектаклем, были нанесены удары», — сказал Лавров, отвечая на вопрос RT.

По словам главы внешнеполитического ведомства, всем беспристрастным наблюдателям должно быть понятно, что подобные действия были попыткой «сорвать расследование по линии инспекторов Организации по запрещению химического оружия».

«И подорвать очень позитивные тенденции, которые во многом по инициативе стран — гарантов астанинского процесса (России, Ирана и Турции) стали укрепляться на треке сирийского урегулирования», — отметил Лавров.

Он добавил, что поддержавшие удар США и союзников по Сирии страны сделали это вынужденно: «Большинство из них прекрасно понимает, что это неприемлемый способ решать серьёзнейшие международные кризисы».

«Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран»

Также в понедельник, 23 апреля, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на своём YouTube-канале запись разговора, по их утверждению, с главой ОЗХО Ахметом Узюмджу.

Говоря от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, пранкеры поинтересовались ходом расследования инцидента в Думе. Их собеседник заявил, что Россия не препятствует работе экспертов организации в Восточной Гуте и не пытается «зачистить» место происшествия.

«Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить», — отметил он.

«Похоже, что они хотят помочь нам развернуться и обеспечить безопасность, они также официально нас об этом уведомили. И мы надеемся, что в текущих обстоятельствах мы сможем выполнить свою работу и завершить миссию», — добавил собеседник пранкеров.

При этом он добавил, что ОЗХО не намерено выносить какие-либо предварительные суждения относительно результатов расследования, а любые материалы и доказательства будут внесены в доклад, который будет впоследствии представлен всем странам.

Пранкеры Лексус и Вован

РИА Новости

© Александр Полегенько

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.