«Чужими руками»: в Минобороны России заподозрили США в причастности к разрушению моста в Сирии

Преднамеренный сброс воды на плотине ГЭС Табка в сирийской провинции Ракка привёл к резкому подъёму уровня Евфрата и разрушению моста через реку в районе Дейр эз-Зора. Эксперты Минобороны РФ и сирийские специалисты заявили, что никакой технической необходимости в экстренном сбросе воды не было. В ведомстве не исключили, что эти действия были предприняты США и подконтрольными им формированиями для затруднения положения сирийских проправительственных сил на левом берегу Евфрата. Как повлияет разрушение построенного российскими специалистами моста на обстановку в регионе и кому был выгоден этот инцидент — в материале RT.

Построенный российскими военными инженерами мост через Евфрат в пригороде сирийского Дейр эз-Зора был разрушен в результате резкого и неожиданного подъёма воды в реке. Инцидент произошёл из-за преднамеренного сброса воды на плотине ГЭС Табка, причём эксперты полагают: таким образом коалиция во главе с США пытается помешать укреплению законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата.

«6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения реки увеличилась в два раза. В результате на следующий день мост был разрушен», — сообщили в официальном печатном органе Минобороны РФ, газете «Красная звезда».

Проведённое сирийскими специалистами расследование показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине Табка, сдерживающей крупнейшее в Сирии водохранилище Аль-Ассад.

Эта дамба, как и гидроэлектростанция к северу от города Табка (провинция Ракка), находятся под контролем формирований, союзных международной коалиции во главе с США.

«Никакой технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было. По оценке экспертов, есть основания полагать, что сброс был организован с какими-то другими целями. Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата, то есть в районах, где США стремятся нарастить собственное влияние», — пишет «Красная звезда».

Борьба за нефтегазовые поля

В результате резкого подъёма воды в Евфрате был разрушен малый автомобильный разборный мост, установленный российскими военными инженерами в конце сентября 2017 года в пригороде Дейр эз-Зора.

Длина моста составляла 212 метров, а грузоподъёмность — 60 тонн. Таким образом, сооружение могло выдерживать даже тяжёлую бронетехнику, а его пропускная способность достигала 8 тысяч машин в сутки.

Мост был передан сирийской стороне 1 октября, чтобы обеспечивать переправу людей, транспорта и различных грузов. Это способствовало значительному улучшению гуманитарной обстановки в районах на левом берегу Евфрата, куда возвращаются беженцы, поскольку другие мосты в регионе были разрушены в результате боевых действий.

Кроме того, эта переправа позволила сирийским правительственным войскам создать плацдарм на восточном берегу Евфрата в районе Дейр эз-Зора и города Хушам в ходе боёв в сентябре 2017 года.

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Именно в этом районе в среду, 7 февраля, произошёл ещё один инцидент. Напомним, одно из проправительственных подразделений проводило поисково-разведывательную операцию в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба на левом берегу Евфрата.

Целью этой операции было выявление и уничтожение «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство»*.

В российском Минобороны сообщили, что в ходе выполнения боевой задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу со стороны артиллерии и авиации возглавляемой Соединёнными Штатами международной коалиции. Ранения в результате инцидента получили 25 бойцов проправительственных сил.

По сообщению пресс-службы операции «Непоколебимая решимость», эти действия стали ответом на «неспровоцированное нападение на штаб Сирийских демократических сил (СДС)».

В то же время, после проведённых переговоров российского командования с представителями коалиции американская сторона заявила, что «нефтеперерабатывающий завод находится под контролем СДС и военнослужащих США».

«Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике», — заявили в Минобороны.

«Не первый случай»

Разрушение наведённого моста через Евфрат из-за открытия дамбы вверх по течению реки уже происходило ранее, сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

«Это не первый случай. Ещё когда шли бои за Дейр эз-Зор силы правительственных войск начали переправляться на восточный берег Евфрата, чтобы ударить террористам во фланг и в тыл. Тогда впервые этот мост был сооружён из понтонов. И после того как СДС внезапно открыли плотину выше по течению Евфрата, часть этого моста смыло», — рассказал собеседник агентства.

По словам Мураховского, после этого инцидента в Дейр эз-Зор был доставлен понтонно-мостовой парк, которого хватит на наведение двух подобных конструкций. Эксперт уточнил, что всё оборудование целиком передано сирийской стороне.

«На спутниковых снимках, которые я посмотрел в интернете ещё на прошлой неделе, видно, что понтоны приготовлены и с того, и с другого берега. Это часть парка. Сейчас, если моста нет, можно обойтись понтонной переправой. ... Критического нет ничего», — добавил Мураховский.

В свою очередь, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik отметил, что в разрушении этого моста могли быть заинтересованы многие игроки.

«В том, чтобы максимально затруднить правительственным войскам переход на другой берег Евфрата, заинтересовано большое количество игроков — начиная от малых групп оппозиции, связанных с СДС, до продолжающих действовать в этом регионе отрядов ИГ, которые активизировались в последние несколько недель в Идлибе и по ряду других направлений, оказывая достаточно мощное сопротивление наступлению сирийских войск», — заявил Лукьянов.

По словам эксперта, подобная тактика, связанная с уничтожением объектов инфраструктуры и искусственным провоцированием техногенных локальных катастроф, неоднократно применялась террористами ИГ для улучшения собственного положения на фронтах.

«Именно эта группировка в наименьшей степени заинтересована в дальнейшем восстановлении социально-экономической инфраструктуры региона», — добавил Лукьянов.

Ранее RT публиковал видеозапись, на которой запечатлён построенный через Евфрат мост.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.