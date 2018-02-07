Манёвры вокруг островов: Япония выразила протест России в связи с учениями на Курилах

Учения российских военных на Курилах идут вразрез с позицией Токио. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно. В то же время он отметил, что манёвры не должны повлиять на планы премьер-министра Синдзо Абэ посетить Россию в мае этого года. По итогам третьего раунда переговоров между двумя странами глава японского правительства пообещал решить проблему мирного договора и ускорить конкретизацию проектов совместной хозяйственной деятельности с Россией на территории южных Курильских островов. О первых итогах февральских консультаций — в материале RT.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен положить конец проблеме мирного договора между Токио и Москвой. Об этом глава правительства заявил на Общенациональном митинге за возвращение северных территорий, сообщает ТАСС.

«Ситуация, что между Японией и Россией не подписан мирный договор, хотя прошло уже 72 года с окончания войны, — ненормальная. Я и президент Путин положим конец этой проблеме, которая сохраняется всё послевоенное время», — заявил он.

Абэ отметил, что Япония намерена ускорить процесс конкретизации проектов совместной хозяйственной деятельности с Россией. Этот вопрос был поднят во вторник, 6 февраля, в ходе третьего раунда переговоров по двусторонним отношениям и проблеме мирного договора при участии заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова. Комментируя итоги переговоров, в МИД отметили, что российская сторона стремится к взаимовыгодным схемам совместной с Японией коммерческой деятельности.

«Наша цель — выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, что соответствовало бы экономическим интересам компаний двух стран, подтолкнуло бы сотрудничество соседних регионов — Сахалинской области и Хоккайдо — и, конечно, внесло бы реальный вклад в укрепление доверия между двумя странами», — приводит слова Моргулова РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали защитить двусторонние переговоры от политической конъюнктуры, которая может помешать решению сложных вопросов.

«Я уверен, что если мы будем твёрдо придерживаться достигнутых взаимопониманий и договорённостей и, что очень важно, будем тщательно оберегать наш переговорный процесс от политической конъюнктуры, то тогда сможем решить... многочисленные сложные вопросы и добиться действительно качественных результатов», — подчеркнул Моргулов.

Однако уже после завершения переговоров МИД Японии выразил протест в связи с учениями на Курилах. По словам японского министра иностранных дел Таро Коно, манёвры «противоречат позиции Токио по четырём северным островам», — сообщает агентство «Киодо».

Учения на островах Курильской гряды по противодействию условным незаконным вооружённым формированиям стартовали во вторник, 6 февраля. В мероприятиях принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-8АМТШ.

По словам японского министра, факт учений подтвердился уже после завершения переговоров, в связи с чем на встрече Моргулова и замглавы МИД Японии Такэо Мори этот вопрос не обсуждался. По словам Коно, учения не повлияют на визит Абэ в Россию, который запланирован на май этого года.

Синдзо Абэ

Reuters

«Исторический пинг-понг»

Напомним, что Токио считает четыре Курильских острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — своими территориями. Россия настаивает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Также по теме Острова преткновения: к чему приведёт совместное освоение Курил Россией и Японией 18 июня состоится первый чартерный авиарейс между Южными Курилами и японским островом Хоккайдо. Развитие авиасообщения между...

Концепция совместного освоения территорий двумя странами была согласована в ходе визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. В частности, стороны договорились о начале регулярного авиасообщения между Японией и территориями Курил.

«На наш взгляд, нужно прекратить исторический пинг-понг по этим территориям», — сказал тогда Путин.

В июне 2017 года, отвечая на вопросы журналистов по итогам прямой линии, Путин подчеркнул, что целью совместного освоения островов является создание нового качества отношений между странами и повышение взаимного доверия. По словам президента, Москва исходит из того, что совместная работа на островах возможна.

«Какую форму приобретут окончательные решения, мы пока не знаем. Но без создания соответствующих условий, которые должны выражаться в повышении обстановки доверия, сделать вообще ничего невозможно», — отмечал глава государства.

Однако у Москвы и Токио разнятся взгляды по поводу правового регулирования хозяйственной деятельности на островах. Япония настаивает на создании специального законодательства, которое соответствовало бы позиции японцев о том, что острова принадлежат им. В то же время в России согласны осуществлять совместные проекты только на условиях российского законодательства.