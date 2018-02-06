«Мы поднимаем очень острые вопросы»: глава Антиглобалистского движения России о выборах в США и судебном иске к Playboy

Российский правозащитник и лидер Антиглобалистского движения России Александр Ионов готовится подать иски к ведущим американским медиа, включая CNN, Forbes, Fox News, Bloomberg, The New York Times и Playboy. Он утверждает, что против него развернули крупномасштабную клеветническую кампанию, которая нанесла ему серьёзный репутационный ущерб. Так, американские журналисты сообщили, что Ионов «получил полмиллиона долларов от Владимира Путина» и теперь на эти средства пытается «развалить Соединённые Штаты». Для этого он, как утверждается, даже создаёт некую социалистическую партию. RT выяснил у Ионова, как начался его конфликт с западными СМИ и что стоит за этими обвинениями.

— В США вашу организацию неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы и в поддержке сепаратистских движений в стране. Был ли какой-то повод для подобных обвинений?

— Американские СМИ, политологи, аналитики, официальные лица на уровне руководства ЦРУ и бывших чиновников обвиняли нас не просто во вмешательстве в выборы, а в создании на территории Соединённых Штатов новых политических формирований. Но это, конечно, не имеет никакого отношения к действительности. Например, «Движение за отделение Техаса», с которым мы взаимодействуем, существует около 50 лет, «Движение за отделение Калифорнии» — около 30 лет. Движение за отделение части Калифорнии и формирование штата Джефферсон, нового субъекта в составе США, существует уже 70 лет. Американцы просто тщательно скрывали эти организации от всего мира. Но когда информация о деятельности этих движений стала трансграничной, в США испугались. Они ничего не смогли сделать с ними за десятилетия. Не смогут и сегодня. Проще найти козла отпущения в лице России и российских некоммерческих организаций, в том числе в нашем лице.

— А вы не считаете свою работу с этими общественными организациями вмешательством в политику США?

— Что касается Соединённых Штатов и нашей работы с американскими общественными организациями, то международное право этого не запрещает. Ни одного закона США мы не нарушили. Мы не работаем ни с одной организацией, которую где-либо или кто-либо признал бы экстремистской. К тому же мы никого не поддерживаем финансово. Мы только совместно делаем обращения и продумываем информационную политику, чтобы обратить внимание федерального правительства США на проблемы регионов и субъектов, которые сегодня хотят получить независимость, с организациями в Техасе, Калифорнии, Пуэрто-Рико, на Гавайях. Вот и всё.

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— С какими российскими государственными структурами вы сотрудничаете?

— В основном с МИД. Нам, в принципе, другие министерства и ведомства для работы не нужны. Иногда нас приглашают на ежегодные встречи министра с представителями российских некоммерческих организаций. Всё в рамках консультаций, не более того.

— На какие средства существует ваша организация?

— На мои. Я занимаюсь бизнесом со своими партнёрами — у меня компании в Сирии, в Ливане, в России. Клянчу деньги у учредителей. Антиглобалистcкое движение России — это некоммерческая общественная организация, дохода она абсолютно никакого не приносит.

— Когда и зачем было создано Антиглобалистское движение России?

— Оно появилось пять лет назад. У нас даже офиса тогда не было — регистрация была полтора года на квартире. До 2014 года мы активно занимались отношениями с Ближним Востоком и Латинской Америкой. Устраивали конференции, ездили сами на Ближний Восток, в Северную Африку, когда там были конфликты. По Сирии, например, мы провели больше всех в мире акций: от Соединённых Штатов до Юго-Восточной Азии. Около 80.

Сегодня у нас обширные связи по всему миру — на уровне как официальных лиц, так и общественных организаций, институтов гражданского общества. Кстати, первым почётным членом организации в 2013 году стал президент Сирии Башар Асад, потом экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Раньше в России не существовало подобной модели взаимодействия с неофициальными группами активистов по всему миру. На официальном уровне есть организации, которые занимаются научно-исследовательской и координационной работой, там работают дипломаты. А есть активисты, которые влияют на политику. Это мы.

Мы поднимаем очень острые вопросы, которые на Западе принято замалчивать. Тема национально-освободительных движений в США и Европе очень сильно волнует местный политический истеблишмент. Собирая все эти организации на своей площадке, давая им возможность выступить перед мировыми СМИ, найти союзников в других странах и заявить о себе перед наднациональными организациями, мы даём большой толчок для дальнейшего развития этих организаций.

— С какой самой жёсткой реакцией со стороны западных СМИ вам приходилось сталкиваться?

— Однажды звонит друг из Лондона и говорит, что про меня вышла статья в газете. В статье — моя фотография и под ней надпись: «Путинский щенок». Ещё пример: Новая Зеландия, режиссёр снимает фильм о гражданской войне в США во время выборов Трампа. И говорит, что я создаю в 50 штатах социалистическую партию, плачу деньги активистам, антивоенным и левым организациям. Ещё в Playboy была публикация: якобы Владимир Путин дал нам полмиллиона долларов. Откуда эта информация, я не знаю. Мы получили грант в 2016 году, но не от Путина, а от Национального благотворительного фонда. Его не учреждал Владимир Путин, просто по его распоряжению была создана организация, которая поддерживает институты гражданского общества в России. Но российским НКО денег она даёт раз в 20 меньше, чем американцы дают своим НКО.

— И на какие же цели, по мнению Playboy, Владимир Путин выдал вам целых полмиллиона долларов?

— На отделение Калифорнии от США, на развал Америки. И статьи подобного содержания выходили во многих ведущих американских изданиях и на многих телеканалах: CNN, Forbes, Fox News. MSNBC недавно про нас целый фильм сняли, но я его не стал смотреть, потому что и так уже страшно. Примеру американских СМИ последовали их испанские коллеги: в газете El Mundo написали, что я управляю всеми хакерами в Каталонии, которые агитируют за отделение региона от Испании.

— Приводятся ли какие-либо доказательства вашей «подрывной деятельности»?

— Никаких. Нам скрывать нечего, вся бухгалтерия открыта. Но вот вам пример доказательной базы по-американски: во время событий в Фергюсоне мы придумали лозунг — «Чёрные имеют значение». Причём это было сделано в формате конференции, по Skype. Но потом растяжка с этим лозунгом появилась в колонне протестующих. И тогда нас обвинили в том, что мы спонсируем Африканскую социалистическую партию США. Хотя мы, естественно, не имеем к этому никакого отношения. Вот такая «подрывная деятельность».

В Вашингтоне не допускают, что у граждан США может быть своё мнение, отличное от генеральной линии Белого дома. Если оно вдруг появляется — значит, оно навязано русскими. Поэтому в США постоянно пытаются банить RT. Но американцы сегодня смотрят RT, потому что это даже не альтернативный, а просто источник информации. А CNN, Fox News и все остальные привыкли работать как рупор пропаганды. Им самим неприятно, что американская аудитория уже не воспринимает ту информацию, которую они пытаются скормить рядовому обывателю. И в Белом доме не знают, что с этим делать. Сегодня информация трансгранична. И с российской стороны она выглядит гораздо убедительнее.

По той же Сирии в России есть центр мониторинга, который в онлайн-режиме передаёт данные. И когда Трамп говорит, что они победили «Исламское государство»*, всем понятно, как обстоит дело на самом деле и что это сделала Россия. Рядовой американец, заглянув в интернет, поймёт, что делала там его страна и что делали русские. И когда что-то говорит телеканал RT, то у него есть реальные источники информации, подтверждённые съёмками и документами. США это не нравится, поэтому они всячески с этим борются. Особенно США раздражает, когда информация того же RT доходит, например, до Латинской Америки, которую они воспринимают как свой задний двор и периодически пытаются сменить там власть — то в Венесуэле, то в Бразилии, то в Аргентине, то в Никарагуа.

Кстати, у большинства конгрессменов нет даже загранпаспорта — это говорит о том, что они никогда никуда не выезжали. То есть у них один источник информации — СМИ. CNN смотрят, похоже, только в Капитолии. Туда бы RT подключить…

— Вы разговаривали с представителями тех СМИ, которые неверно трактовали и преподносили искажённую информацию о вас и вашей организации, пытались получить объяснение?

— Да, я с ними общался — с Bloomberg, с The New York Times. Они говорят: мы можем подавать информацию только в такой форме. Это наша журналистская позиция, мы так видим эту ситуацию — что вы собрали сепаратистов и хотите развалить США, что вы за что-то мстите Америке и деньги вам даёт Путин.

— Будете ли вы как-то отстаивать своё честное имя?

— Мы решили подать в суд США иск на СМИ. Но сначала нам нужно серьёзно проконсультироваться с юристами. Потому что у нас нет опыта подачи исков в американские суды.

— Против каких изданий вы собираетесь подать иск?

— Прежде всего, я подал бы иск на Playboy — хочется посмотреть в глаза тому человеку, который написал, что нам дали полмиллиона долларов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.