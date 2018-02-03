«Насилие порождает насилие»: в Италии местный житель открыл стрельбу по мигрантам из Африки

В итальянском городе Мачерата 28-летний местный житель открыл стрельбу из автомобиля по группе иностранцев африканского происхождения. В результате инцидента, по разным данным, пострадали от четырёх до семи человек. Правоохранительные органы уже задержали нападавшего. Им оказался Лука Трайани — кандидат от партии «Лига Севера» в муниципальный совет соседнего с Мачератой городка Корридония. Мотивом преступления, предположительно, стала месть за убийство девушки, в жестокой расправе над которой подозревается мигрант из Нигерии.

В центре итальянского города Мачерата в регионе Марке произошла стрельба. Огонь по прохожим из окна движущегося автомобиля открыл 28-летний местный житель Лука Трайани. По данным итальянских СМИ, стрелок целился в темнокожих людей.

В результате стрельбы, по разным данным, пострадали от четырёх до семи человек. Все они — иностранцы африканского происхождения.

Нападавший был сразу задержан полицией. Правоохранители также изъяли у мужчины пистолет. Стрелок сам вышел из машины и сдался полицейским.

Il presunto responsabile delle sparatoria di #Macerata è stato bloccato in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti. pic.twitter.com/nWtdofPzcN — Francesco Di Giuseppe (@FraDiGiuseppe) February 3, 2018

Мэр Мачераты после случившегося призвал граждан не покидать свои дома.

«Мэр Романо Каранчини призывает граждан не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации, возникшей в городе из-за вооружённого человека, который перемещается по Мачерате. По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение», — говорится в сообщении городских властей.

Что известно о стрелке

Во время задержания стрелок вскинул руку в фашистском приветствии и прокричал «Да здравствует Италия!». Как сообщает Corriere della sera, на его плечи был накинут итальянский флаг.

Отмечается, что молодой человек прибыл в Мачерату из родного городка Толентино. По дороге он зашёл в бар выпить кофе и поделился своими планами с бариста: «Сейчас я отправлюсь в Мачерату и устрою там бойню».

Задержанный полицией подозреваемый

globallookpress.com

Трайани уже взял на себя ответственность за произошедшее. Как пишет La Repubblica, стрелявший ранее не имел судимостей.

Кроме того, на выборах 2017 года Лука Трайни был кандидатом от партии «Лига Севера» в муниципальный совет Корридонии, небольшого городка в районе Мачераты, насчитывающего 15 тысяч жителей.

Мотивом преступления могла стать месть за убийство 18-летней римлянки Памелы Мастропьетро, в которую, по словам местного секретаря «Лиги Севера», был влюблён Трайани.

Мотив преступления

Расчленённое тело девушки было найдено несколькими днями ранее в Мачерате в двух небольших чемоданах. В жестокой расправе над итальянкой подозревается 29-летний мигрант из Нигерии.

Девушка с осени прошлого года проходила курс лечения от наркозависимости в той же провинции Мачерата. Незадолго до трагедии она сбежала из клиники, прихватив с собой чемоданы с одеждой. Карабинеры, которые начали поиск пропавшей, по записям с камер наружного наблюдения быстро установили, что в день исчезновения с Мастропьетро находился выходец из Нигерии Инносент Озенгале. Он работал наркоторговцем, к тому же у него давно истёк вид на жительство.

В результате обыска в квартире нигерийца нашли окровавленные предметы одежды девушки и чек из аптеки о покупке шприца. Позже расчленённое тело итальянки обнаружили именно в тех чемоданах, с которыми она сбежала.

The incident might be related to the killing in #Macerata of a 18 year-old girl, Pamela Mastropietro (pic), who had left a rehab. A Nigerian drug dealer has been arrested after her murder: her body was dismembered, locked in two suitcases appartently handled by the drug dealer pic.twitter.com/gWpwrr3BHK — Antonello Guerrera (@antoguerrera) February 3, 2018

Следствие не исключает, что причиной смерти римлянки могла стать передозировка наркотиками. По версии следствия, нигерийский мигрант мог дать ей смертельную дозу.

На произошедшее сразу отреагировал лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини.

«Насилие порождает насилие. Я осуждаю любое проявление агрессии, с какой бы стороны оно ни исходило. Виновны в этом те, кто позволил нелегальную и бесконтрольную иммиграцию, которая принесла в итальянские города насилие. Необходимо блокировать дальнейшие потоки (иммиграционные. — RT), иначе мы сильно рискуем», — сказал он в комментарии итальянским СМИ.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве России, политолог Александр Шатилов считает, что бесконтрольную миграцию спровоцировала политика открытых дверей Евросоюза.

«Италия — одна из наиболее проблемных стран в плане миграционных потоков. Даже если эти потоки не оседают в самой стране, они проходят через её территорию и уходят в поисках лучшей доли куда-нибудь в районы Германии и Франции. Тем не менее местные жители испытывают серьёзные проблемы и миграционные стрессы. Не говоря уж о том, что всё же значительная часть мигрантов так или иначе остаётся на территории Италии», — сказал политолог в беседе с RT.

Мигранты в Италии

Reuters

© SIEGFRIED MODOLA

По его словам, из-за отсутствия работы и каких-либо перспектив мигранты создают собственную криминальную среду и начинают заниматься грабежами, убийствами, насилием, вызывая у итальянцев желание, с одной стороны, решить эту проблему, а с другой — отомстить.

«Политика открытых дверей порождает проблему, с одной стороны, миграционную, проблему неконтролируемой и неустроенной миграции... без какой-либо перспективы и возможностей интеграции. С другой стороны, она порождает проблему радикализации общественного настроения. Само собой, на таких настроениях играют крайне правые радикальные силы. Как-никак в Италии есть фашистский бэкграунд, и праворадикальные группировки сохраняют сильные позиции», — отметил эксперт.

Шатилов считает, что, если в Италии будет сохраняться подобная миграционная ситуация, это приведёт к увеличению роста радикальных и даже экстремистских настроений.